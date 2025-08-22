Statistiche e quote aggiornate Sassuolo-Napoli: analisi completa

Il campionato di Serie A 2025/26 si apre con l’atteso confronto tra Sassuolo e Napoli, in programma sabato 23 agosto alle ore 18:30 al MAPEI Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. La sfida vede i campioni d’Italia guidati da Antonio Conte affrontare i neopromossi di Fabio Grosso, in una gara che promette emozioni e fornisce spunti interessanti sia in termini di statistiche che di quote offerte dai principali bookmaker.

Presentazione dell’evento e contesto della gara di apertura

La partita tra Sassuolo e Napoli segna l’inizio della nuova stagione di Serie A. Gli azzurri, reduci dalla conquista dello scudetto, devono subito affrontare l’insidia di una trasferta contro una formazione motivata dal ritorno nella massima serie. Il Sassuolo, dopo un’annata positiva in Serie B conclusa con la promozione, si presenta con alcune novità tattiche e la guida tecnica dell’ex campione del mondo Fabio Grosso. Il Napoli arriva invece con un organico rinnovato e qualche incognita, tra cui la pesante assenza di Romelu Lukaku per infortunio. L’esordio ufficiale di Kevin De Bruyne e le aspettative su Lorenzo Lucca sono tra gli elementi di maggiore interesse.

Forma recente e precedenti tra Sassuolo e Napoli: i numeri raccontano

Analizzando le ultime stagioni, il Napoli ha un bilancio largamente favorevole nei confronti del Sassuolo:

Nei 23 confronti ufficiali tra le due squadre (22 in Serie A, 1 in Coppa Italia), il Napoli ha ottenuto 14 vittorie, 7 pareggi e solo 2 sconfitte.

ha ottenuto 14 vittorie, 7 pareggi e solo 2 sconfitte. Gli azzurri hanno vinto le ultime cinque partite di campionato contro i neroverdi.

L’ultimo incrocio risale al 24 febbraio 2024, con un netto successo partenopeo per 6-1 proprio a Reggio Emilia.

Il Sassuolo non batte il Napoli in casa dal 2015.

Da evidenziare anche i dati delle due squadre nella stagione passata: il Sassuolo si è dimostrato particolarmente solido in casa in Serie B, totalizzando 44 punti tra le mura amiche, mentre il Napoli ha mantenuto la porta inviolata per 19 volte, il dato più alto nei cinque principali campionati europei.

Focus sui protagonisti: statistiche dei giocatori chiave

Alcuni giocatori si candidano a essere determinanti per l’esito della sfida:

Giovanni Di Lorenzo ( Napoli ): 37 presenze da titolare nella scorsa Serie A, 3330 minuti giocati, 66 tackle e 31 intercetti.

( ): 37 presenze da titolare nella scorsa Serie A, 3330 minuti giocati, 66 tackle e 31 intercetti. Scott McTominay ( Napoli ): 34 partite, 12 gol e 4 assist, 55 tiri totali, media voto 7.22. È stato il miglior centrocampista goleador della scorsa stagione.

( ): 34 partite, 12 gol e 4 assist, 55 tiri totali, media voto 7.22. È stato il miglior centrocampista goleador della scorsa stagione. Lorenzo Lucca (nuovo acquisto del Napoli ): 12 gol e 1 assist in 33 presenze in Serie A con l’Udinese; pronto all’esordio da titolare.

(nuovo acquisto del ): 12 gol e 1 assist in 33 presenze in con l’Udinese; pronto all’esordio da titolare. Andrea Pinamonti ( Sassuolo ): tornato dopo la stagione al Genoa , autore di 10 reti nel campionato passato.

( ): tornato dopo la stagione al , autore di 10 reti nel campionato passato. Domenico Berardi (Sassuolo): 2 gol e 2 assist nelle ultime due sfide contro il Napoli.

Le quote principali per Sassuolo-Napoli: mercato e variazioni

I principali bookmaker sono concordi nel vedere il Napoli favorito:

Risultato Bwin William Hill Bet365 Snai Planetwin365 Vittoria Napoli 1.53 1.55 1.57 1.55 1.60 Pareggio 4.10 3.80 4.00 3.85 3.85 Vittoria Sassuolo 6.25 6.00 6.00 6.00 6.00

Per quanto riguarda i mercati speciali:

Lorenzo Lucca primo marcatore: quota 2.50

primo marcatore: quota 2.50 Scott McTominay marcatore: quota 3.00

marcatore: quota 3.00 Kevin De Bruyne marcatore: quota 4.00

marcatore: quota 4.00 Over 2.5 gol: quota tra 1.83 e 1.87

Risultati esatti più quotati: 0-1 e 1-1 (6.50), 0-2 (7.25), 1-2 (8.50)

Si segnala come il mercato NoGoal sia leggermente favorito rispetto al Goal, con quote rispettivamente di 1.77 e 1.95.

Curiosità numeriche e tendenze: i dati da tenere d’occhio

Il Napoli ha vinto con un punteggio complessivo di 20-2 gli ultimi confronti diretti.

ha vinto con un punteggio complessivo di 20-2 gli ultimi confronti diretti. L’ Over 2,5 è uscito in 5 degli ultimi 7 scontri diretti.

è uscito in 5 degli ultimi 7 scontri diretti. Kevin De Bruyne ha fornito 154 assist nei maggiori campionati europei dal 2012/13, più di ogni altro giocatore.

ha fornito 154 assist nei maggiori campionati europei dal 2012/13, più di ogni altro giocatore. Il Sassuolo ha mostrato una buona solidità casalinga in Serie B, ma non batte il Napoli da diversi anni.

In conclusione, Sassuolo-Napoli si presenta come una gara ricca di spunti statistici e con i favori del pronostico rivolti agli azzurri. Le quote dei bookmaker riflettono la differenza di valori evidenziata dai dati degli ultimi confronti e dalle prestazioni individuali dei protagonisti. L’avvio della stagione offre così un interessante banco di prova per entrambe le squadre, tra attese, statistiche e nuove certezze da costruire.