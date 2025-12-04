Statistiche e quote aggiornate Sampdoria-Carrarese: la sfida salvezza

L’attesa cresce per la sfida tra Sampdoria e Carrarese, in programma il 7 dicembre 2025 allo stadio Ferraris di Genova per la Serie B. L’incontro mette in palio punti fondamentali in chiave salvezza e vede opposte due squadre reduci da periodi difficili. Per entrambe, questa partita rappresenta una tappa cruciale della stagione e potrebbe segnare una svolta importante in classifica.

Una sfida inedita con pochi precedenti ma grande importanza

La partita tra Sampdoria e Carrarese è un evento raro nel panorama calcistico italiano. I due club vantano infatti soltanto due precedenti ufficiali, entrambi risalenti alla stagione 2024-2025. Nel primo confronto, la gara si concluse con un pareggio che lasciò l’amaro in bocca ai blucerchiati, mentre nel secondo match la Carrarese riuscì a imporsi, sorprendendo la squadra ligure con un approccio aggressivo e determinato. Ora, con una posta in palio alta e la necessità di rilanciare le proprie ambizioni, sia la Sampdoria che la Carrarese arrivano all’appuntamento con forti motivazioni. Il contesto di classifica rende questa sfida particolarmente sentita: la Sampdoria è penultima, davanti solo al Pescara, mentre la Carrarese si trova appena fuori dalla zona playout, ma reduce da un periodo complicato. Entrambe le squadre sono dunque chiamate a una reazione concreta.

Analisi delle statistiche stagionali: forma e rendimento a confronto

Un’analisi attenta dei dati stagionali mostra le difficoltà attraversate da ambedue le formazioni:

Sampdoria ha totalizzato 2 vittorie, 8 sconfitte e 4 pareggi, segnando 12 reti e subendone 20 (media gol fatti 0,86, subiti 1,43).

ha totalizzato 2 vittorie, 8 sconfitte e 4 pareggi, segnando 12 reti e subendone 20 (media gol fatti 0,86, subiti 1,43). Carrarese registra 3 vittorie, 4 sconfitte e 7 pareggi, con 18 gol fatti e 21 subiti (media gol fatti 1,29, subiti 1,5).

La forma recente non sorride ai blucerchiati, reduci da quattro sconfitte nelle ultime sei gare, tra cui il ko nel derby ligure con lo Spezia. Anche la Carrarese ha vissuto un mese di novembre difficile, con tre sconfitte e due pareggi, mostrando una certa difficoltà realizzativa, avendo mancato il gol in tre delle ultime quattro partite. Nei precedenti scontri diretti, la Carrarese ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la Sampdoria, strappando un pareggio e una vittoria nella scorsa stagione.

Le quote principali dei bookmaker: favoriti i padroni di casa

Le principali piattaforme di scommesse online segnalano un leggero favore per la Sampdoria:

Esito Quota Vittoria Sampdoria 2.10 Pareggio 3.10 Vittoria Carrarese 3.50

Le quote per i mercati Under/Over 2.5 e Goal/No Goal riflettono l’equilibrio delle due squadre, con una leggera tendenza verso risultati con pochi gol, dato il recente rendimento offensivo non brillante di entrambe. Il mercato Multigol 1-4 Casa per la Sampdoria è quotato intorno a 1.30, mostrando una moderata fiducia nella capacità dei blucerchiati di andare almeno una volta a segno.

Trend e curiosità numeriche: i dati chiave della vigilia

Nei due precedenti in Serie B, la Carrarese ha ottenuto un pareggio esterno e una vittoria interna.

ha ottenuto un pareggio esterno e una vittoria interna. La Sampdoria ha perso 8 delle prime 14 partite di questa stagione, dato che testimonia le difficoltà difensive e la necessità di una svolta.

ha perso 8 delle prime 14 partite di questa stagione, dato che testimonia le difficoltà difensive e la necessità di una svolta. La Carrarese non ha segnato in 3 delle ultime 4 gare di campionato, mentre in trasferta ha perso 2 delle ultime 3 partite.

L’analisi delle formazioni probabili vede la Sampdoria intenzionata a schierare fin da subito Pafundi e Cherubini al fianco di Coda. La Carrarese, allenata da Antonio Calabro, punta sul rientro dei titolari per ritrovare solidità e risultati.

L’avvicinamento a Sampdoria–Carrarese si caratterizza per statistiche e dati che raccontano una sfida aperta e delicata per entrambe le formazioni. I numeri suggeriscono equilibrio, con i blucerchiati leggermente favoriti dai bookmaker, ma il campo resta pronto a sovvertire ogni pronostico alla luce della posta in palio e delle motivazioni delle due squadre.