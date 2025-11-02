Statistiche e quote aggiornate Sambenedettese-Guidonia

La Serie C torna protagonista con una sfida che promette spettacolo e tensione: Sambenedettese e Guidonia si affrontano allo Stadio Riviera delle Palme per la dodicesima giornata del Girone B. Il match, in programma domani alle 17:30, rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, con ambizioni e stati di forma differenti. In questo articolo analizziamo le statistiche più rilevanti, i dati recenti e le quote principali offerte dai bookmaker per questa partita.

Serie C, Sambenedettese-Guidonia: quadro della sfida e contesto

La gara tra Sambenedettese e Guidonia si inserisce in un momento significativo della stagione di Serie C. I padroni di casa, attualmente undicesimi a quota 14 punti, sono reduci da una fase altalenante, con risultati non sempre all’altezza delle aspettative. Dopo il successo in Coppa Italia contro Ascoli, la squadra cerca continuità in campionato per riscattare una serie di tre sconfitte consecutive. Il Guidonia, invece, occupa la sesta posizione con 17 punti ed è una delle compagini più solide del girone, capace di chiudere ben sette partite senza subire reti. La partita si prospetta equilibrata, con la Sambenedettese chiamata a interrompere il trend negativo e il Guidonia desideroso di confermarsi tra le migliori.

Statistiche comparative: forma attuale e precedenti recenti

Analizzando le statistiche più recenti, emergono alcuni dati significativi:

Sambenedettese ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, subendo tre sconfitte consecutive.

ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, subendo tre sconfitte consecutive. Guidonia si presenta in forma, con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate.

si presenta in forma, con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate. La squadra ospite si segnala per la solidità difensiva: ben sette partite senza subire gol.

I precedenti tra le due squadre in questa stagione mancano, ma il confronto mette di fronte filosofie di gioco differenti: la Sambenedettese cerca di ritrovare la via del gol e della vittoria in casa, mentre il Guidonia punta sulla compattezza e sulla disciplina tattica.

Quote principali disponibili per Sambenedettese-Guidonia

Le principali piattaforme di betting, come Bet365, propongono quote che riflettono l’equilibrio della sfida. Al momento:

La vittoria della Sambenedettese è leggermente favorita, ma il margine non è ampio rispetto al successo del Guidonia .

è leggermente favorita, ma il margine non è ampio rispetto al successo del . Il pareggio risulta una possibilità concreta, visti i recenti risultati delle due formazioni.

Sono disponibili quote specifiche anche per il numero di gol, con gli under/over che risultano particolarmente interessanti in base alla solidità difensiva del Guidonia.

Le quote aggiornate possono variare fino al fischio d’inizio, ma l’approccio dei bookmaker suggerisce una partita aperta a qualsiasi risultato.

Tendenze e curiosità numeriche: dati da non perdere

Guidonia ha mantenuto la porta inviolata in sette occasioni su undici gare disputate.

ha mantenuto la porta inviolata in sette occasioni su undici gare disputate. Sambenedettese non segna da due partite consecutive in campionato.

non segna da due partite consecutive in campionato. Entrambe le squadre puntano su un’ossatura solida: pochi cambi nelle ultime formazioni titolari.

Questi dati aiutano a comprendere quale potrebbe essere l’andamento tattico della partita, con un Guidonia attento a non esporsi e una Sambenedettese che dovrà trovare nuove soluzioni offensive per superare la difesa avversaria.

In conclusione, Sambenedettese–Guidonia rappresenta una delle sfide più interessanti della dodicesima giornata di Serie C, grazie alla contrapposizione tra due squadre dagli obiettivi diversi ma accomunate dalla voglia di continuare a crescere. Statistiche, quote e curiosità rendono il match un appuntamento da non perdere per appassionati e addetti ai lavori.