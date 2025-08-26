Home | Statistiche e quote aggiornate: Rabiot tra Milan e Marsiglia

L’attenzione attorno al futuro di Adrien Rabiot continua a essere alta, con il centrocampista francese protagonista delle voci di mercato di questa sessione estiva. Dopo la rottura con il Marseille, si moltiplicano le indiscrezioni su un possibile ritorno in Serie A, in particolare in casa Milan. In questo articolo analizziamo le principali statistiche, le tendenze e le quote attualmente proposte dai bookmaker riguardo a un possibile trasferimento di Rabiot al club rossonero.

Situazione attuale: Rabiot tra Marsiglia e Milan

Adrien Rabiot, reduce da un’esperienza turbolenta con il Marseille, è al centro del mercato per via di una rottura piuttosto netta con l’ambiente francese. L’episodio chiave che ha segnato la sua uscita dai radar del club è stata una rissa con l’ex compagno Rowe, ora al Bologna, giudicata di “gravità assoluta” anche dal presidente Pablo Longoria e dal tecnico De Zerbi. In questo contesto, il Milan potrebbe diventare una destinazione concreta, soprattutto se dovesse cedere Musah all’Atalanta, che sembra pronta a investire fino a 25 milioni di euro. Il costo del cartellino di Rabiot si aggira sui 15 milioni, con un ingaggio stimato di circa 5 milioni di euro annui.

Statistiche comparative e rendimento recente di Rabiot

Analizzando le ultime stagioni di Rabiot tra Juventus e Marseille emergono alcuni dati significativi:

Ha collezionato oltre 30 presenze stagionali in ciascuno degli ultimi tre campionati, garantendo continuità e affidabilità.

Il suo contributo in termini di gol e assist è cresciuto, in particolare nell’ultima stagione in Serie A con la Juventus , dove ha segnato 7 reti e fornito 5 assist.

con la , dove ha segnato 7 reti e fornito 5 assist. Si tratta di un centrocampista duttile, spesso impiegato sia in posizione centrale che laterale, capace di adattarsi alle esigenze tattiche di allenatori diversi.

Il rendimento di Rabiot nelle partite chiave si è rivelato determinante, e la sua esperienza internazionale rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi club italiano interessato.

Quote principali per il trasferimento di Rabiot al Milan

La possibilità che Rabiot si trasferisca al Milan è attentamente monitorata dai principali siti di scommesse. Secondo le quote aggiornate al 1° settembre, la chiusura dell’affare viene valutata a quota 2.00 presso operatori come Marathon, StarCasinò, Admiralbet e Snai. Ciò indica una probabilità teorica intorno al 50% secondo i bookmaker, segnale di un’operazione considerata plausibile ma non ancora certa.

Di seguito una tabella riassuntiva delle quote principali:

Operatore Quota Rabiot al Milan Marathon 2.00 StarCasinò 2.00 Admiralbet 2.00 Snai 2.00

Queste quote risultano tra le più basse nel panorama dei trasferimenti estivi, a conferma dell’interesse concreto attorno all’operazione.

Tendenze di mercato e curiosità numeriche

Alcuni dati interessanti emergono dal mercato e dalle statistiche recenti:

Negli ultimi cinque anni, il Milan ha spesso puntato su giocatori con esperienza internazionale per rafforzare il centrocampo.

ha spesso puntato su giocatori con esperienza internazionale per rafforzare il centrocampo. Rabiot si aggiungerebbe alla lista di francesi transitati in rossonero, proseguendo una tradizione consolidata.

si aggiungerebbe alla lista di francesi transitati in rossonero, proseguendo una tradizione consolidata. Dal punto di vista delle scommesse, le quote relative ai trasferimenti di centrocampisti top in Serie A hanno spesso subito variazioni repentine a ridosso delle chiusure di mercato.

È utile anche ricordare che il valore di un’eventuale trattativa dipende non solo dagli aspetti tecnici, ma anche dalla situazione contrattuale e dagli equilibri di spogliatoio, fattori che i bookmaker considerano nell’aggiornamento delle quote.

In conclusione, la situazione di Adrien Rabiot rappresenta uno dei casi più seguiti di questa sessione di mercato. Le statistiche e le quote attuali riflettono grande incertezza, ma anche un interesse concreto da parte del Milan. Sarà interessante osservare nei prossimi giorni come evolveranno le valutazioni dei bookmaker e le strategie delle società coinvolte.