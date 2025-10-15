Statistiche e quote aggiornate PSG-Strasburgo: numeri chiave

Il ritorno della Ligue 1 dopo la sosta per le nazionali accende i riflettori sulla sfida tra PSG e Strasburgo, in programma il 17 ottobre alle ore 20:45 presso il Parco dei Principi di Parigi. Si tratta dell’anticipo dell’ottava giornata del massimo campionato francese, con i campioni di Francia ed Europa chiamati a difendere la vetta della classifica contro una delle sorprese di inizio stagione.

PSG-Strasburgo: la sfida al Parco dei Principi

La partita tra PSG e Strasburgo rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’ottava giornata di Ligue 1. I padroni di casa, guidati da Luis Enrique, si presentano da primi in classifica con 16 punti, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle prime sette giornate. La formazione parigina, nota per la sua solidità difensiva (solo 5 reti subite, miglior difesa insieme a Lione e Marsiglia), vuole riprendere la marcia dopo il pareggio per 1-1 a Lille prima della sosta. Gli ospiti, invece, sono la rivelazione del torneo: lo Strasburgo è a -1 dal PSG e condivide la seconda posizione con OL e OM, avendo già totalizzato 5 vittorie e segnato ben 15 reti, una in più dei rivali. La squadra di Rosenior arriva galvanizzata dal 5-0 rifilato all’Angers nell’ultimo turno.

Statistiche a confronto: forma e precedenti recenti

L’analisi dei dati mette in luce alcune curiosità statistiche:

PSG : 5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 14 gol fatti, 5 subiti.

: 5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 14 gol fatti, 5 subiti. Strasburgo : 5 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte; 15 gol fatti, 8 subiti.

: 5 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte; 15 gol fatti, 8 subiti. Il PSG ha ottenuto la miglior difesa del torneo, mentre lo Strasburgo vanta il miglior attacco.

I precedenti della scorsa stagione raccontano di grande equilibrio:

Vittoria del PSG 4-2 al Parco dei Principi

4-2 al Vittoria dello Strasburgo 2-1 in casa

Entrambe le squadre mostrano quindi di saper mettere in difficoltà l’avversario, sia in casa che in trasferta.

Le principali quote disponibili per PSG-Strasburgo

Le principali agenzie di scommesse propongono quote che riflettono il favore dei pronostici verso il PSG, ma con attenzione alla sorprendente stagione dello Strasburgo. Ecco una rappresentazione sintetica delle quote medie disponibili:

Esito Quota Vittoria PSG 1.40 Pareggio 4.50 Vittoria Strasburgo 7.00

Le quote per i marcatori evidenziano attenzione su Panichelli (Strasburgo), già a quota 5 reti stagionali, e sui soliti big del PSG, anche se Dembele sarà assente.

Tendenze e curiosità numeriche: difesa e attacco a confronto

Alcuni trend numerici caratterizzano questa sfida:

Il PSG non perde in casa da inizio campionato.

non perde in casa da inizio campionato. Lo Strasburgo ha sempre segnato almeno un gol in trasferta.

ha sempre segnato almeno un gol in trasferta. Il PSG è ancora imbattuto contro squadre fuori dalla top 4.

è ancora imbattuto contro squadre fuori dalla top 4. La media gol totale nelle ultime 4 sfide tra le due squadre è superiore a 3 reti per partita.

Interessante anche il confronto tra assenze: il PSG dovrà rinunciare a elementi come Dembele, Doue, Kamara, Marquinhos, Neves e Ruiz; per lo Strasburgo fuori Emegha, Nzingoula, Sarr e Saw.

La sfida tra PSG e Strasburgo si annuncia dunque avvincente non solo per i valori in campo ma anche per i numeri e le statistiche che la caratterizzano. Le quote riflettono il favore per i parigini, ma la rivelazione Strasburgo promette battaglia in una partita tutta da seguire.