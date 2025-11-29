Home | Statistiche e quote aggiornate: Pescara-Padova e Venezia-Mantova

La quattordicesima giornata della Serie B 2025/2026 propone un doppio appuntamento di grande interesse: Pescara–Padova e Venezia–Mantova. Queste partite, in programma sabato 29 novembre 2025 alle 15:00, rappresentano crocevia importanti per le rispettive ambizioni. Da una parte, l’Adriatico-Giovanni Cornacchia ospita uno scontro salvezza tra abruzzesi e veneti; dall’altra, il Pier Luigi Penzo di Venezia è teatro di una sfida tra una formazione in zona playoff e una desiderosa di allontanarsi dai playout.

Analisi dell’equilibrio e delle motivazioni in Pescara-Padova

La gara tra Pescara e Padova si presenta come una delle più incerte del turno. Gli abruzzesi, attualmente al penultimo posto con 9 punti, cercano il secondo successo stagionale dopo un avvio difficoltoso: 1 vittoria, 6 pareggi e 6 sconfitte, con 18 gol segnati e ben 28 subiti. I biancoscudati, invece, sono quattordicesimi a quota 14 punti, avendo raccolto 3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte (12 gol fatti, 16 incassati). Entrambe le squadre attraversano un periodo complicato: nei cinque turni più recenti, sia Pescara che Padova hanno conquistato solo 3 punti, frutto di 3 pareggi e 2 sconfitte ciascuna. Il match nasconde quindi un peso specifico elevato: gli uomini di Gorgone hanno bisogno di punti per uscire dalla zona rossa, mentre quelli di Andreoletti vogliono consolidare la propria posizione.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento recente

Pescara ha vinto 3 degli ultimi 5 confronti di Serie B contro il Padova (1 pareggio, 1 sconfitta).

ha vinto 3 degli ultimi 5 confronti di contro il (1 pareggio, 1 sconfitta). I biancazzurri hanno vinto solo una delle 13 partite di campionato, con 6 pareggi e 6 sconfitte.

Il Padova , nelle ultime 5 gare, ha ottenuto 3 pareggi e 2 sconfitte, segnando complessivamente poco.

, nelle ultime 5 gare, ha ottenuto 3 pareggi e 2 sconfitte, segnando complessivamente poco. In trasferta, i veneti non hanno mai replicato lo stesso risultato in due gare consecutive quest’anno (2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte).

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti Pescara 1 6 6 18 28 Padova 3 5 5 12 16

Nei precedenti più recenti, il Pescara ha mostrato segnali di ripresa in casa contro il Padova, mentre i veneti faticano a trovare continuità in trasferta. Da evidenziare l’impatto di giocatori come Corazza e Bortolussi nell’economia offensiva delle rispettive squadre.

Quote principali disponibili per i due match

Per Pescara-Padova, le principali agenzie di scommesse suggeriscono un incontro equilibrato. Le quote per la vittoria ospite oscillano intorno a 2.60-2.70, mentre quella del successo casalingo si attesta a 2.80. Il pareggio è considerato leggermente meno probabile, con una quota compresa tra 3.00 e 3.10. Anche i mercati Under/Over e Goal/No Goal si mantengono su valori che riflettono l’incertezza della sfida: l’esito “X o Gol” è tra i più gettonati, quotato circa 1.50.

Per Venezia-Mantova, invece, il pronostico pende decisamente dalla parte dei lagunari. I bookmaker offrono una quota di circa 1.50 per il segno 1, mentre la vittoria del Mantova è proposta anche a 6.00. Il pareggio, infine, si aggira tra 4.00 e 4.20. Queste cifre riflettono la solidità casalinga del Venezia e il diverso momento di forma delle due squadre.

Tendenze utili e curiosità numeriche delle sfide

Il Pescara ha vinto le ultime due gare interne con il Padova e cerca il tris che manca dagli anni Ottanta.

ha vinto le ultime due gare interne con il e cerca il tris che manca dagli anni Ottanta. Il Padova non segna da due turni e non resta a secco per tre gare consecutive in B dal 2013.

non segna da due turni e non resta a secco per tre gare consecutive in dal 2013. Il Venezia vanta 5 successi in 6 gare al Penzo (14 gol fatti, 4 subiti); il Mantova ha vinto 3 delle ultime 4 partite, ma fuori casa mostra ancora alti e bassi.

vanta 5 successi in 6 gare al (14 gol fatti, 4 subiti); il ha vinto 3 delle ultime 4 partite, ma fuori casa mostra ancora alti e bassi. Stankovic e Festa , portieri di Venezia e Mantova , hanno rispettivamente 6 e 3 clean sheet stagionali.

e , portieri di e , hanno rispettivamente 6 e 3 clean sheet stagionali. Il Venezia ha una percentuale di conversione al gol del 15,7%, quasi il doppio rispetto agli ospiti (8,6%).

ha una percentuale di conversione al gol del 15,7%, quasi il doppio rispetto agli ospiti (8,6%). Il Mantova spicca per possesso palla (63,7%) e precisione nei passaggi (89,35%), mentre i lagunari primeggiano nel pressing alto (PPDA 8,4).

Le statistiche confermano come entrambe le partite abbiano motivi di interesse non solo per la posta in palio, ma anche per le diverse filosofie di gioco e le tendenze numeriche che possono influenzare il risultato finale.

In conclusione, la giornata di Serie B offre due incontri ricchi di spunti per chi ama l’analisi dei dati e delle quote. Pescara–Padova promette equilibrio e tensione salvezza, Venezia–Mantova mette di fronte ambizioni opposte e stili differenti, con i numeri a tracciare il profilo delle sfide.