Statistiche e quote aggiornate: Palmeiras-Flamengo, la finale

Palmeiras e Flamengo si preparano a vivere una delle notti più importanti del calcio sudamericano: la finale della Copa Libertadores 2025. L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre alle ore 22:00 italiane allo storico Estadio Monumental di Lima, in Perù. Una sfida che non è solo un derby brasiliano, ma il culmine di una stagione segnata da grandi duelli, rimonte spettacolari e confronto tra due filosofie calcistiche profondamente diverse.

Un derby brasiliano per la conquista della Copa Libertadores

La finale tra Palmeiras e Flamengo rappresenta l’ennesimo capitolo di una rivalità ormai centrale nel panorama calcistico sudamericano. Entrambe le squadre puntano al loro quarto titolo continentale, mentre il Brasile si prepara a eguagliare l’Argentina in cima all’albo d’oro della competizione con 26 successi totali. Il match si disputerà davanti a oltre 80mila spettatori nel tempio calcistico peruviano, già teatro di finali memorabili. Il calcio d’inizio è in programma alle 22:00 italiane, arbitro l’argentino Dario Herrera. La gara sarà visibile in streaming gratuito su Como TV, accessibile via app o sito ufficiale.

Forma, precedenti e rendimento: analisi comparativa delle due squadre

L’arrivo in finale di Palmeiras e Flamengo è frutto di percorsi diversi ma segnati da grande determinazione e qualità:

Palmeiras ha dominato il proprio girone, vincendo tutte le sei gare contro Cerro Porteño , Bolivar e Sporting Cristal . Nei turni a eliminazione ha eliminato Universitario , River Plate e ribaltato la semifinale contro LDU Quito con un clamoroso 4-0 casalingo dopo il 3-0 dell’andata.

ha dominato il proprio girone, vincendo tutte le sei gare contro , e . Nei turni a eliminazione ha eliminato , e ribaltato la semifinale contro con un clamoroso 4-0 casalingo dopo il 3-0 dell’andata. Flamengo ha vissuto un cammino più sofferto: secondo nel suo girone dietro a LDU Quito, ha superato l’ostacolo Internacional agli ottavi, eliminato ai rigori l’Estudiantes ai quarti e infine il Racing in semifinale con una vittoria di misura.

Il bilancio dei precedenti tra le due formazioni è equilibrato: su 113 incontri ufficiali, si contano 40 vittorie Palmeiras, 39 Flamengo e 34 pareggi. Nelle ultime sei edizioni della Copa Libertadores, almeno una delle due squadre ha raggiunto la finale, con due vittorie per parte tra il 2019 e il 2022.

Quote principali e mercati più seguiti per la finale

I bookmaker italiani presentano quote che riflettono l’estremo equilibrio della sfida, con un leggero favore per il Flamengo. Le tendenze principali sono:

Esito finale 1X2: equilibrio tra le due, con il Flamengo leggermente avanti.

leggermente avanti. Under/Over 2.5: UNDER 2.5 favorito (quote tra 1.45 e 1.60), suggerendo una gara tattica e con pochi gol.

favorito (quote tra 1.45 e 1.60), suggerendo una gara tattica e con pochi gol. Goal/No Goal: NO GOAL (almeno una squadra a secco) tra 1.65 e 1.75.

Questi dati indicano come ci si attenda una partita bloccata, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza e le difese potrebbero avere un ruolo centrale.

Curiosità numeriche e tendenze: ex Serie A, record e motivazioni

La finale 2025 è ricca di spunti anche extra-campo:

Diversi giocatori con un passato in Serie A saranno protagonisti: tra questi Danilo , Alex Sandro , Emerson Royal , Jorginho , Felipe Anderson , Pulgar e Gustavo Gomez .

saranno protagonisti: tra questi , , , , , e . De Arrascaeta , capitano del Flamengo , gioca la sua 350esima partita con il club e potrebbe diventare il primo uruguaiano a vincere tre volte la Copa Libertadores con la stessa squadra dai tempi di Pavoni con l’ Independiente .

, capitano del , gioca la sua 350esima partita con il club e potrebbe diventare il primo uruguaiano a vincere tre volte la con la stessa squadra dai tempi di con l’ . Palmeiras ha compiuto una rimonta storica in semifinale, ribaltando uno 0-3 all’andata contro LDU Quito , impresa mai riuscita prima nella storia della competizione.

ha compiuto una rimonta storica in semifinale, ribaltando uno 0-3 all’andata contro , impresa mai riuscita prima nella storia della competizione. Entrambi gli allenatori, Filipe Luis e Abel Ferreira, sono a caccia di un posto nella storia: il primo come uno dei tecnici più giovani a vincere la Libertadores nel nuovo millennio, il secondo per eguagliare il podio degli allenatori più vincenti.

Inoltre, il successo di una delle due squadre permetterà al Brasile di raggiungere l’Argentina in vetta all’albo d’oro della Copa Libertadores e rafforzerà la supremazia del calcio carioca e paulista nel continente.

La sfida tra Palmeiras e Flamengo promette di essere un evento intenso, ricco di significati e statistiche degne di nota. L’attesa cresce per scoprire se sarà il Verdão o il Mengão a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro e a conquistare la “Gloria Eterna” nella notte di Lima.