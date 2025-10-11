Statistiche e quote aggiornate Palermo-Modena: i numeri chiave

La Serie B si prepara a vivere uno degli scontri più attesi di questa prima parte di stagione: Palermo contro Modena, in programma al “Barbera“. L’incontro non mette di fronte solo due squadre ai vertici della classifica, ma anche due delle migliori difese del torneo. L’attenzione generale si concentra soprattutto sulle statistiche che stanno caratterizzando il cammino dei gialloblù, capaci di distinguersi per la loro incisività in area di rigore avversaria e per la frequenza con cui ottengono calci di rigore a favore.

Modena: la squadra che domina in area di rigore avversaria

Il Modena guidato da Andrea Sottil ha conquistato la vetta della classifica non solo grazie ai risultati, ma anche per una particolare statistica che ne evidenzia la concretezza offensiva. In sole sette giornate di campionato, la formazione gialloblù ha già beneficiato di cinque calci di rigore a favore, più di qualsiasi altra squadra nelle categorie professionistiche italiane. Questo dato sottolinea la capacità dei canarini di spingersi costantemente nell’area avversaria, mettendo pressione sulle difese e inducendole all’errore.

5 rigori a favore per il Modena in 7 giornate

in 7 giornate Primato assoluto tra Serie A, Serie B e Serie C

Grande presenza offensiva nei pressi della porta avversaria

Il confronto con le altre squadre di Serie B vede il Venezia e il Mantova a quota quattro penalty conquistati, seguite da Spezia e Sampdoria con tre. In Serie A, invece, le squadre più “rigorose” sono Sassuolo, Bologna e Napoli, ma nessuna di esse raggiunge i numeri del Modena. A livello europeo, il Bayern Monaco guida questa speciale classifica con quattro rigori, seguito in Inghilterra da Manchester United e Brighton con tre.

Statistiche comparative: rendimento e precedenti

Analizzando la forma delle due squadre, emerge che entrambe hanno costruito i propri risultati su solidità difensiva e capacità di sfruttare le occasioni. Il Modena è la squadra che, nelle prime sette giornate, ha trascorso più tempo in area di rigore avversaria, dimostrando un atteggiamento propositivo e una notevole tendenza offensiva. Dall’altra parte, il Palermo si distingue per una delle migliori difese del campionato, rendendo la sfida ancor più intrigante dal punto di vista tattico.

Modena : miglior presenza offensiva in area avversaria

: miglior presenza offensiva in area avversaria Palermo : difesa tra le meno battute del torneo

: difesa tra le meno battute del torneo Entrambe le squadre puntano molto sull’organizzazione e sulla concretezza

Nei precedenti recenti tra le due formazioni, le sfide sono spesso state caratterizzate da grande equilibrio e attenzione ai dettagli, elementi che potrebbero rivelarsi determinanti anche nel prossimo incontro.

Quote principali e analisi dei mercati

Sebbene le quote aggiornate possano variare nelle ore precedenti al match, i bookmaker riconoscono l’importanza della sfida e la difficoltà di individuare una favorita netta. Il bilanciamento tra la solidità difensiva del Palermo e la capacità del Modena di ottenere rigori a favore rende particolarmente interessanti i mercati legati a gol su calcio di rigore o a scommesse su Under/Over, spesso influenzate proprio dalla propensione dei gialloblù a crearsi occasioni in area.

Mercato “Calcio di rigore sì”: quota potenzialmente interessante, dato il trend del Modena

Mercati Under/Over e Goal/No Goal aperti a molteplici scenari

Quote equilibrate per l’esito finale, riflesso delle ottime difese in campo

Tendenze e curiosità numeriche della sfida

Un aspetto curioso che emerge dalle statistiche riguarda proprio l’efficacia del Modena dal dischetto: la squadra gialloblù ha saputo sfruttare ogni penalty ottenuto, trasformandoli in punti preziosi per la classifica. Inoltre, la frequenza con cui i canarini si presentano in area avversaria è un dato che li accomuna alle grandi squadre europee, confermando un trend che potrebbe incidere anche nella trasferta al “Barbera“.

Modena squadra italiana con più rigori a favore in stagione

squadra italiana con più rigori a favore in stagione Solo il Bayern Monaco in Europa ha fatto meglio

in Europa ha fatto meglio Il Palermo si affida alla solidità difensiva per mantenere il primato

In conclusione, la sfida tra Palermo e Modena si preannuncia come uno degli eventi più interessanti della giornata, sia per la posta in palio sia per le curiosità statistiche che la accompagnano. La capacità del Modena di incidere in area e ottenere calci di rigore rappresenta una delle chiavi tattiche dell’incontro, mentre il Palermo proverà a confermare la propria solidità difensiva in un match dal grande equilibrio.