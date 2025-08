Statistiche e quote aggiornate: Nizza-Benfica all’Allianz Riviera

La Champions League entra nel vivo con il terzo turno preliminare di qualificazione. Mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 21:00, l’Allianz Riviera sarà teatro della sfida d’andata tra Nizza e Benfica. L’incontro vede opposti i francesi di Franck Haise ai portoghesi guidati da Bruno Lage, entrambi al debutto in questa fase dopo le rispettive ottime stagioni nei campionati nazionali. L’evento promette grande equilibrio, sia in campo che nei mercati proposti dai principali bookmaker.

Due squadre in cerca di conferme sul palcoscenico europeo

Il Nizza si presenta a questa sfida dopo aver chiuso lo scorso campionato di Ligue 1 al quarto posto, un risultato che ha garantito l’accesso proprio al terzo turno preliminare di Champions League. La formazione francese, guidata da Haise, cerca una conferma del proprio valore contro una delle squadre storiche del continente. Il Benfica, invece, arriva forte del secondo posto in Liga Portugal, alle spalle dello Sporting Lisbona, e della recente vittoria in Supercoppa portoghese grazie alla rete decisiva di Vangelis Pavlidis. L’ultimo confronto diretto tra le due formazioni risale a un’amichevole del 15 luglio 2022, vinta dai portoghesi per 3-0 con reti di Rafa Silva, Nicolas Otamendi e Gilberto.

Analisi delle statistiche e dei precedenti tra Nizza e Benfica

Negli ultimi anni, sia Nizza che Benfica hanno mostrato una notevole solidità nei rispettivi campionati e nelle competizioni europee. Ecco alcuni dati salienti:

La squadra francese ha spesso dimostrato grande compattezza in casa, specialmente nelle notti europee, dove subisce pochi gol.

L'attaccante greco Pavlidis si è già messo in luce segnando nella recente finale.

Entrambe le squadre hanno cambiato qualcosa rispetto alla scorsa stagione, ma mantengono una struttura solida e un’identità precisa, soprattutto in fase difensiva.

Quote principali proposte dai bookmaker per la gara d’andata

I principali operatori di scommesse, come Goldbet, propongono mercati equilibrati per questa sfida. Le quote vedono un leggero favore per il Benfica:

Esito Quota Vittoria Nizza – Pareggio – Vittoria Benfica 2.35

L’esito Over 2,5 gol e Under sono entrambi quotati in maniera simile, a testimonianza di come gli analisti prevedano un confronto aperto ma con equilibrio. Interessante anche la quota relativa a “Entrambe le squadre a segno”, che riflette l’incertezza sul piano offensivo di entrambe.

Per il mercato marcatori, attenzione a Terem Moffi per il Nizza, e ovviamente a Vangelis Pavlidis per il Benfica, entrambi proposti tra i favoriti per una rete durante il match.

Tendenze e curiosità numeriche sul match dell’Allianz Riviera

Alcuni dati e curiosità possono aiutare a inquadrare ulteriormente la sfida:

Il Nizza tende a subire pochi gol nelle gare interne europee.

tende a subire pochi gol nelle gare interne europee. Il Benfica ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime cinque trasferte di competizioni UEFA.

ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime cinque trasferte di competizioni UEFA. Entrambe le squadre sono al debutto stagionale europeo, quindi la condizione fisica potrebbe incidere sull’andamento della partita.

Il precedente in amichevole, seppur non ufficiale, vede i portoghesi nettamente avanti nei numeri.

Il match tra Nizza e Benfica si preannuncia estremamente equilibrato, come dimostrato sia dalle statistiche recenti sia dalle quote dei bookmaker. Sarà interessante vedere quale delle due formazioni saprà imporsi in questo primo round, consapevoli che il passaggio del turno si deciderà anche al ritorno.