Statistiche e quote aggiornate NFL Week 9: i dati da non perdere

NFL Week 9 si presenta come un appuntamento cruciale nel calendario del football americano, con partite chiave sia nella NFL che nel college football. Il weekend si aprirà con una serie di incontri che potrebbero avere un impatto significativo sulla corsa ai playoff e sui record individuali, offrendo al pubblico e agli appassionati di statistiche una ricca panoramica di dati, confronti e quote aggiornate dai bookmaker. Tra i protagonisti di questa settimana spiccano quarterback di spicco come Patrick Mahomes, Josh Allen e Drake Maye, oltre a ricevitori e running back che stanno riscrivendo i libri dei record.

Le partite chiave e il contesto della Week 9 NFL

La nona settimana della stagione NFL vede in calendario match di grande rilevanza sia per le classifiche che per i record individuali. Gli occhi sono puntati su sfide come Vikings-Lions, Colts-Steelers e l’attesissima Chiefs-Bills, dove Patrick Mahomes e Josh Allen si sfideranno nuovamente in un duello che potrebbe anticipare uno scontro playoff. Tra i temi di maggiore interesse:

Il ritorno di JJ McCarthy nei Vikings , impegnati in una delicata sfida di divisione.

nei , impegnati in una delicata sfida di divisione. I Colts che affrontano la sorpresa Steelers dell’AFC.

che affrontano la sorpresa dell’AFC. Il duello tra Mahomes e Allen, entrambi in corsa per traguardi personali e numeri da record.

A livello di football universitario, spiccano partite classificate come Oklahoma-Tennessee e Cincinnati-Utah, decisive per il quadro dei College Football Playoff.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

La Week 9 è impreziosita da una serie di record e traguardi individuali che potrebbero essere superati:

Josh Allen ( Buffalo Bills ): già primo nella storia NFL per partite con almeno un touchdown su passaggio e uno su corsa (46), può diventare il primo quarterback con almeno sei TD su corsa in ciascuna delle prime otto stagioni di carriera. Un altro TD su corsa lo porterebbe tra i grandi come Jim Brown , Marshall Faulk e LaDainian Tomlinson .

( ): già primo nella storia per partite con almeno un touchdown su passaggio e uno su corsa (46), può diventare il primo quarterback con almeno sei TD su corsa in ciascuna delle prime otto stagioni di carriera. Un altro TD su corsa lo porterebbe tra i grandi come , e . Patrick Mahomes ( Kansas City Chiefs ): Tre partite consecutive con almeno tre TD su passaggio. Può superare Dan Marino per il maggior numero di partite con almeno tre TD nelle prime nove stagioni, avvicinandosi anche ai primati di passer rating (oltre 100) detenuti da Russell Wilson e Dak Prescott .

( ): Tre partite consecutive con almeno tre TD su passaggio. Può superare per il maggior numero di partite con almeno tre TD nelle prime nove stagioni, avvicinandosi anche ai primati di passer rating (oltre 100) detenuti da e . Drake Maye ( New England Patriots ): con almeno 200 yard su passaggio e passer rating di 100 o superiore in sette partite consecutive, potrebbe diventare il primo sotto i 24 anni con otto gare di fila di questo tipo.

( ): con almeno 200 yard su passaggio e passer rating di 100 o superiore in sette partite consecutive, potrebbe diventare il primo sotto i 24 anni con otto gare di fila di questo tipo. Jonathan Taylor (Indianapolis Colts): Con 850 yard su corsa e 14 TD stagionali, punta a diventare il primo dal 2006 con almeno 900 yard su corsa e 15 TD nelle prime nove partite.

Tra i ricevitori, Ja’Marr Chase (Bengals) guida la NFL con 70 ricezioni e può raggiungere traguardi storici per yard e TD nelle prime stagioni, mentre Jaxon Smith-Njigba (Seattle Seahawks) può eguagliare record per yard ricevute tra i giocatori under 24.

Quote principali disponibili sui mercati NFL della settimana

I bookmaker propongono quote aggiornate per i principali incontri della Week 9 NFL. Le quote Moneyline per le partite più attese, come Chiefs-Bills, oscillano in base alle performance recenti e alle statistiche individuali dei protagonisti. Ad esempio:

Match Vittoria Casa Vittoria Ospite Chiefs vs Bills 1.80 2.00 Colts vs Steelers 1.95 1.85 Vikings vs Lions 2.10 1.75

Le quote possono variare in base alle ultime notizie su infortuni e alle tendenze degli ultimi incontri. I bookmaker offrono inoltre diverse promozioni di benvenuto, tra cui bonus e scommesse gratuite per i nuovi iscritti, con requisiti minimi di puntata spesso fissati a 5 dollari, validi su mercati con quote di -500 o superiori.

Tendenze e curiosità numeriche per la Week 9

Oltre alle statistiche individuali, emergono alcune tendenze e record di squadra che arricchiscono il panorama della Week 9:

Ja’Marr Chase ha totalizzato 38 ricezioni nelle ultime tre partite, eguagliando la migliore striscia nella storia NFL per ricezioni in tre gare consecutive.

ha totalizzato 38 ricezioni nelle ultime tre partite, eguagliando la migliore striscia nella storia per ricezioni in tre gare consecutive. Tee Higgins ha segnato un TD su ricezione in otto partite casalinghe consecutive, a un passo dai record di Cris Carter e Jerry Rice .

ha segnato un TD su ricezione in otto partite casalinghe consecutive, a un passo dai record di e . Jaxon Smith-Njigba può diventare uno dei pochi under 24 a superare le 900 yard ricevute nelle prime otto partite stagionali.

può diventare uno dei pochi under 24 a superare le 900 yard ricevute nelle prime otto partite stagionali. Travis Kelce (Chiefs) ha raggiunto il 100º TD su ricezione in carriera tra regular season e playoff, traguardo rarissimo tra i tight end.

Questi dati confermano come la Week 9 sia ricca di spunti sia per gli appassionati di statistiche che per chi segue le quote aggiornate dei bookmaker.

In sintesi, la Week 9 della stagione NFL si configura come un crocevia fondamentale per record personali e di squadra, oltre che per la lotta playoff. Le statistiche individuali, i numerosi traguardi all’orizzonte e le quote aggiornate rendono ogni incontro un’occasione unica di analisi e di approfondimento per tutti gli appassionati di football americano.