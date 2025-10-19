Statistiche e quote aggiornate Nantes-Lille: focus Ligue 1

L’attesa sfida tra Nantes e Lille, valida per la nona giornata di Ligue 1, si gioca questa domenica alle 20:45 presso lo Stade de la Beaujoire. Il match mette di fronte due squadre con motivazioni differenti: i padroni di casa sono alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i “Dogues” vogliono rafforzare la propria posizione in chiave europea. La partita sarà visibile in live streaming su Bet365, offrendo agli spettatori anche una panoramica completa di statistiche e dati aggiornati sull’incontro.

Analisi del confronto: Nantes a caccia di riscatto, Lille per l’Europa

Il contesto della partita tra Nantes e Lille si inserisce in un momento delicato per i padroni di casa. La formazione guidata da Luis Castro ha raccolto solo 6 punti nelle prime sette giornate di campionato, frutto di una sola vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. Il rendimento offensivo è stato particolarmente deludente, con appena 5 reti realizzate, e l’ultimo pareggio a reti inviolate contro il Brest ha evidenziato le difficoltà realizzative dei gialloverdi.

Dall’altra parte, il Lille di Bruno Genesio arriva a questo appuntamento con maggiore fiducia. Settimo in classifica con 11 punti, il club ha ottenuto tre vittorie e un pari di prestigio contro il Paris Saint-Germain. I “Dogues” si distinguono per solidità difensiva e cinismo offensivo, avendo già messo a segno 14 reti, uno dei migliori dati del torneo.

Stato di forma Nantes : 1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte

: 1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte Stato di forma Lille: 3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte

Statistiche comparative: rendimento, precedenti e formazioni

Analizzando le statistiche delle due squadre, emergono alcuni dati chiave che aiutano a comprendere il potenziale andamento della partita:

Il Nantes ha segnato soltanto 5 gol in sette gare, denotando difficoltà in fase offensiva.

ha segnato soltanto 5 gol in sette gare, denotando difficoltà in fase offensiva. Il Lille si mostra molto più prolifico con 14 reti realizzate, tra i migliori attacchi della Ligue 1 .

si mostra molto più prolifico con 14 reti realizzate, tra i migliori attacchi della . Entrambe le squadre hanno mostrato solidità difensiva in alcune occasioni, ma il Nantes ha subito più reti rispetto agli avversari.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Nantes dovrebbe schierarsi con un 4-3-3: Lopes in porta, Amian e Cozza sulle corsie laterali, Awaziem e Mwanga centrali. A centrocampo spazio a Hong, Leroux e Tabibou, mentre il tridente offensivo sarà composto da Lahdo, Mohamed e Abline.

Il Lille risponde con il 4-2-3-1: Ozer tra i pali; difesa formata da Tiago Santos, Mbemba, Ngoy e Perraud; mediana affidata ad André e Bouaddi; in avanti il trio Pardo, Haraldsson e Correia alle spalle dell’esperto Olivier Giroud.

Quote principali disponibili per Nantes-Lille

Le principali piattaforme di scommesse, tra cui Bet365, propongono quote che riflettono la situazione delle due squadre. Il Lille parte favorito per la vittoria esterna, grazie al miglior stato di forma e alla maggiore prolificità offensiva. Le quote per il segno “2” (vittoria del Lille) sono inferiori rispetto a quelle per il successo interno del Nantes. Questo sbilanciamento si basa sui dati delle ultime settimane e sulla qualità della rosa ospite.

Si segnala anche un’attenzione particolare al mercato “Under/Over 2.5 gol”, considerando che il Nantes ha segnato poco ma il Lille è tra i migliori attacchi del campionato. Le quote per un pareggio riflettono invece la possibilità che i padroni di casa riescano a strappare almeno un punto, forte del fattore campo.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della sfida

Tra le tendenze più interessanti per questo incontro:

Il Lille ha segnato almeno 1 gol in tutte le ultime 5 partite disputate.

ha segnato almeno 1 gol in tutte le ultime 5 partite disputate. Il Nantes non vince da 4 giornate consecutive.

non vince da 4 giornate consecutive. Gli incontri tra queste due squadre spesso propongono partite equilibrate, con pochi gol di scarto.

Olivier Giroud rappresenta un fattore di esperienza e qualità nell’attacco ospite.

Questi dati suggeriscono una partita combattuta, dove la solidità difensiva e la capacità realizzativa degli ospiti potrebbero fare la differenza.

In conclusione, la sfida tra Nantes e Lille si presenta come un confronto ricco di spunti statistici e analitici. Il match mette in palio punti fondamentali sia per la lotta salvezza che per la corsa all’Europa. Le quote e i numeri offerti dalle principali piattaforme restituiscono l’immagine di una gara aperta ma che vede il Lille partire con i favori dei dati. Seguire la partita con il supporto delle statistiche in tempo reale può offrire chiavi di lettura interessanti anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo della Ligue 1.