Statistiche e quote aggiornate Musetti-Tsitsipas a Vienna

Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas si affrontano oggi, martedì 21 ottobre 2025, nel primo turno dell’ATP Vienna. Il match, in programma sul cemento indoor del Center Court dell’Erste Bank Open, è previsto non prima delle 17:30 e riveste un’importanza particolare per la corsa alle Nitto ATP Finals di Torino. Di seguito l’analisi delle principali statistiche, delle quote aggiornate e delle curiosità sull’incontro.

Un match chiave nella corsa alle ATP Finals di Torino

Il confronto tra Musetti e Tsitsipas rappresenta uno snodo fondamentale per il percorso stagionale dell’azzurro. Attualmente, Lorenzo Musetti, ottavo nel ranking mondiale e quarta testa di serie a Vienna, deve consolidare la sua posizione nella Race che conduce alle Nitto ATP Finals, in calendario dal 9 al 16 novembre a Torino. L’italiano si trova all’ottavo posto della classifica annuale con 3.485 punti, appena 340 in più rispetto a Felix Auger-Aliassime, suo diretto inseguitore. Ogni partita, quindi, si rivela decisiva per garantirsi la qualificazione matematica all’evento di fine stagione. Sul fronte opposto, Stefanos Tsitsipas, ex numero 3 ATP, attraversa una stagione complessa: dopo vari problemi fisici e una continuità di risultati altalenante, si trova al 25° posto del ranking e al 30° nella Race. Il greco, reduce da un infortunio alla gamba che lo ha costretto a saltare Shanghai, cerca il riscatto contro un top 10, impresa che non gli riesce sul cemento dal Masters 1000 di Parigi 2023.

Confronto diretto e stato di forma: Musetti in crescita, Tsitsipas in cerca di riscatto

L’analisi dei precedenti tra i due tennisti evidenzia una leggera supremazia di Tsitsipas, che conduce 5-2 negli scontri diretti:

Atp Acapulco 2021 (cemento): Tsitsipas batte Musetti 6-1, 6-3

(cemento): batte 6-1, 6-3 Atp Lione 2021 (terra): Tsitsipas batte Musetti 4-6, 6-3, 6-0

(terra): batte 4-6, 6-3, 6-0 Roland Garros 2022 (terra): Tsitsipas batte Musetti 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2

(terra): batte 5-7, 4-6, 6-2, 6-3, 6-2 Atp Barcellona 2023 (terra): Tsitsipas batte Musetti 6-4, 5-7, 6-3

(terra): batte 6-4, 5-7, 6-3 Masters 1000 Roma 2023 (terra): Tsitsipas batte Musetti 7-5, 7-5

(terra): batte 7-5, 7-5 Masters 1000 Montecarlo 2025 (terra): Musetti batte Tsitsipas 1-6, 6-3, 6-4

(terra): batte 1-6, 6-3, 6-4 Masters 1000 Madrid 2025 (terra): Musetti batte Tsitsipas 7-5, 7-6 (7-3)

Negli ultimi due confronti diretti, entrambi avvenuti nel 2025 sulla terra, è stato Musetti ad avere la meglio, segno di una crescita evidente. L’azzurro, pur senza titoli stagionali, ha raggiunto risultati di rilievo: finale a Monte-Carlo, semifinale al Roland Garros e quarti allo US Open. Tsitsipas, invece, ha collezionato 22 vittorie e 18 sconfitte, evidenziando qualche difficoltà di rendimento.

Quote aggiornate: Musetti favorito secondo gli operatori

I principali bookmaker attribuiscono a Musetti i favori del pronostico. Le quote per la sua vittoria oscillano tra 1.33 e 1.47, mentre il successo di Tsitsipas viene proposto tra 2.95 e 3.25. Questa valutazione riflette sia il momento positivo dell’italiano sia le incertezze legate alla condizione fisica e alla continuità del greco. In sintesi:

Giocatore Quota Minima Quota Massima Lorenzo Musetti 1.33 1.47 Stefanos Tsitsipas 2.95 3.25

Curiosità numeriche e tendenze interessanti sull’incontro

Musetti ha vinto gli ultimi due confronti diretti con Tsitsipas , entrambi nel 2025.

ha vinto gli ultimi due confronti diretti con , entrambi nel 2025. Il greco non batte un top 10 sul cemento da oltre un anno.

Musetti ha raggiunto almeno la semifinale in tre tornei di rilievo quest’anno.

ha raggiunto almeno la semifinale in tre tornei di rilievo quest’anno. Tsitsipas ha affrontato problemi fisici che hanno limitato la sua competitività nella stagione.

Questi dati confermano la tendenza favorevole all’italiano, sia per la forma recente sia per la motivazione legata alla qualificazione alle ATP Finals.

Il match tra Musetti e Tsitsipas all’ATP Vienna si presenta come una sfida di grande interesse, sia per il valore dei protagonisti sia per le implicazioni nel ranking stagionale. Le statistiche e le quote aggiornate delineano un confronto in cui l’azzurro parte favorito, ma nel tennis ogni partita può riservare sorprese e cambi di scenario.