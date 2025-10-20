Statistiche e quote aggiornate Milano-Modena SuperLega

Milano e Modena si preparano a inaugurare la stagione 2025/2026 della SuperLega Credem Banca con una sfida che si preannuncia avvincente. Il match, in programma questa sera alle 20 presso l’Allianz Cloud, rappresenta non solo la ripresa del campionato ma anche la continuazione di una rivalità consolidata. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con roster rinnovati e grandi aspettative, pronte a contendersi i primi punti della nuova annata pallavolistica.

Le novità nei roster di Milano e Modena aprono la stagione

La Valsa Group Modena si presenta all’esordio stagionale con una formazione profondamente rinnovata rispetto allo scorso maggio. Il precampionato ha restituito buone indicazioni: tre vittorie su quattro partite disputate a organico completo e una gestione delle rotazioni che ha coinvolto quasi l’intera rosa. Fra le novità spiccano giovani promettenti come l’alzatore Tizi-Oualou e il centrale Mati, già noto al pubblico gialloblù. Grande attesa anche per i campioni del mondo Porro e Anzani, elementi chiave per il nuovo assetto. Da segnalare la presenza di Sanguinetti, motivato a riconquistare spazio in Nazionale, e del libero Perry, reduce dal titolo di miglior libero in Champions League. Tuttavia, la regola dei tre italiani in campo potrebbe costringerlo a cedere il posto a Federici durante la gara.

Dal lato Allianz Milano, il club ha scelto la continuità confermando pilastri come l’opposto Reggers, il libero Catania e l’allenatore Piazza. La principale novità è la regia affidata al giovane Cachopa, chiamato a sostituire Paolo Porro. Nonostante l’addio di Kaziyski, il reparto schiacciatori può contare su Recine, Otsuka e Rotty. Al centro spazio a Di Martino e Masulović, insieme al confermato Caneschi.

Forma e precedenti: Modena in vantaggio storico

Analizzando i precedenti, emerge un chiaro predominio di Modena su Milano:

Totale incontri: 33

Vittorie Modena: 20

Vittorie Milano: 10

Curiosamente, nella passata stagione, sono stati ben quattro gli scontri diretti tra le due formazioni (due al PalaPanini e due all’Allianz Cloud). In tutte le occasioni ha prevalso la squadra in trasferta, un dato che rende ancora più imprevedibile il confronto di questa sera. Il precampionato di Modena ha mostrato segnali positivi in termini di risultati e coesione del gruppo, mentre Milano punta sull’inserimento di nuovi elementi per mantenere competitività ai massimi livelli.

Le quote principali proposte dai bookmaker

Le analisi delle quote per la sfida tra Milano e Modena riflettono l’equilibrio e l’incertezza che caratterizzano l’inizio di stagione. Generalmente, i principali bookmaker presentano:

Vittoria Modena : quota compresa tra 1.70 e 1.85

: quota compresa tra 1.70 e 1.85 Vittoria Milano: quota tra 2.00 e 2.20

Queste valutazioni derivano sia dal rendimento recente delle squadre sia dai cambiamenti nei roster. L’alternanza di risultati negli scontri diretti e le novità nelle formazioni rendono la partita particolarmente aperta, anche secondo le stime degli operatori del settore. La presenza di giovani talenti e la variabilità nelle scelte dei titolari potrebbero influenzare l’andamento del match, fattore che si riflette nelle quote offerte.

Curiosità numeriche e tendenze delle due squadre

Alcuni dati statistici e curiosità arricchiscono l’analisi dell’incontro:

Negli ultimi quattro scontri diretti, ha sempre vinto la squadra in trasferta.

Modena ha mostrato un’ottima alternanza in precampionato, coinvolgendo quasi tutti i giocatori disponibili.

ha mostrato un’ottima alternanza in precampionato, coinvolgendo quasi tutti i giocatori disponibili. Milano è chiamata a riscattare il reparto schiacciatori dopo l’addio di Kaziyski , puntando su giovani di talento.

è chiamata a riscattare il reparto schiacciatori dopo l’addio di , puntando su giovani di talento. La regola dei tre italiani in campo potrebbe influenzare le rotazioni e le scelte dei coach durante il match.

La gara sarà trasmessa su VolleyballWorld TV e seguita in diretta scritta da parlandodisport.it, a testimonianza dell’attenzione mediatica riservata all’evento.

In conclusione, Milano–Modena inaugura la nuova stagione con una sfida ricca di spunti e di attese. Le statistiche storiche, le novità nei roster e le quote equilibrate preannunciano un match aperto e interessante, che potrebbe già indirizzare gli equilibri della prima fase di SuperLega.