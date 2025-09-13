Statistiche e quote aggiornate: Lumezzane-Triestina in Serie C

Lumezzane e Triestina si preparano ad affrontarsi sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00 in un incontro valido per il campionato di Serie C. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con un inizio di stagione complicato, senza ancora aver ottenuto una vittoria. Lo scontro rappresenta dunque un’occasione importante per riscattare le rispettive posizioni in classifica e invertire la tendenza negativa delle prime giornate.
Situazione delicata per entrambe le squadre: nessuna vittoria finora
Il cammino di Lumezzane e Triestina nelle prime uscite stagionali è stato caratterizzato da risultati deludenti. Il Lumezzane ha infatti collezionato quattro sconfitte consecutive, aprendo la stagione con il 2-1 subito contro l’Inter Under 23 in Coppa Italia di Serie C. In campionato, la formazione lombarda ha perso sia in trasferta, contro il Vicenza e l’Alcione Milano, sia in casa contro la Pergolettese.
La situazione della Triestina non è molto migliore: la squadra ha raccolto almeno due pareggi, totalizzando due punti, ma le sconfitte non sono mancate. In Coppa Italia, la compagine di Trieste è stata eliminata dall’Arzignano, mentre in campionato ha perso contro l’Alcione Milano e ottenuto pareggi contro Lecco e Ospitaletto. La classifica, dunque, non sorride a nessuna delle due formazioni, rendendo la sfida un potenziale spartiacque per il prosieguo della stagione.
Analisi delle formazioni probabili e moduli di gioco
Le scelte tattiche degli allenatori riflettono la necessità di trovare nuovi equilibri per interrompere la serie negativa. Il Lumezzane dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 che vede tra i pali Drago, una linea difensiva composta da Deratti, Pogliano, De Marino e Motta, e un centrocampo formato da Moscati, Malotti e Paghera. In attacco, spazio a Roland, Caccavo e Iori.
La Triestina, invece, preferisce affidarsi a un 3-5-2 con Matosevic in porta, difesa a tre con Rodolfo Moises, Kosijer e Moretti, esterni Tonetto e Anzolin, centrocampo centrale con Pedicilio, Gunduz e Jonsson, e la coppia offensiva formata da D’Urso e Vertainen.
- Lumezzane: cerca solidità in difesa e maggiore incisività in avanti.
- Triestina: punta su un centrocampo numeroso per gestire il possesso.
Quote principali e valori del mercato scommesse
Le principali quote offerte dai bookmaker sottolineano l’equilibrio dell’incontro. La vittoria del Lumezzane è quotata a 2.65, mentre quella della Triestina a 2.77. Il pareggio, invece, si attesta su valori simili, segno che nessuna delle due formazioni parte nettamente favorita.
Per quanto riguarda le opzioni “Gol” e “No Gol”, le quote sono rispettivamente 1.88 e 1.78. Questi numeri suggeriscono una lieve propensione per una partita con entrambe le squadre a segno, ma senza un chiaro orientamento da parte dei bookmaker.
Tendenze e curiosità: rendimento e risultati recenti
Alcuni dati statistici evidenziano le difficoltà di entrambe le squadre in questa fase della stagione.
- Il Lumezzane ha subito almeno due reti in tre delle ultime quattro partite ufficiali.
- La Triestina ha raccolto due pareggi consecutivi in campionato, dimostrando maggiore solidità, ma fatica a trovare la via della rete con continuità.
- Entrambe le squadre sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale, sia in campionato che in Coppa Italia di Serie C.
Questi trend rendono la sfida particolarmente aperta e difficile da decifrare, sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori.
In conclusione, Lumezzane e Triestina si affrontano in una partita che, almeno sulla carta, appare molto equilibrata secondo le statistiche e le quote attuali. L’incontro rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, chiamate a reagire dopo un avvio difficile e a cercare il primo successo della stagione.