Statistiche e quote aggiornate: Lumezzane-Triestina in Serie C

Lumezzane e Triestina si preparano ad affrontarsi sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00 in un incontro valido per il campionato di Serie C. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con un inizio di stagione complicato, senza ancora aver ottenuto una vittoria. Lo scontro rappresenta dunque un’occasione importante per riscattare le rispettive posizioni in classifica e invertire la tendenza negativa delle prime giornate.

Situazione delicata per entrambe le squadre: nessuna vittoria finora

Il cammino di Lumezzane e Triestina nelle prime uscite stagionali è stato caratterizzato da risultati deludenti. Il Lumezzane ha infatti collezionato quattro sconfitte consecutive, aprendo la stagione con il 2-1 subito contro l’Inter Under 23 in Coppa Italia di Serie C. In campionato, la formazione lombarda ha perso sia in trasferta, contro il Vicenza e l’Alcione Milano, sia in casa contro la Pergolettese.

La situazione della Triestina non è molto migliore: la squadra ha raccolto almeno due pareggi, totalizzando due punti, ma le sconfitte non sono mancate. In Coppa Italia, la compagine di Trieste è stata eliminata dall’Arzignano, mentre in campionato ha perso contro l’Alcione Milano e ottenuto pareggi contro Lecco e Ospitaletto. La classifica, dunque, non sorride a nessuna delle due formazioni, rendendo la sfida un potenziale spartiacque per il prosieguo della stagione.

Analisi delle formazioni probabili e moduli di gioco

Le scelte tattiche degli allenatori riflettono la necessità di trovare nuovi equilibri per interrompere la serie negativa. Il Lumezzane dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 che vede tra i pali Drago, una linea difensiva composta da Deratti, Pogliano, De Marino e Motta, e un centrocampo formato da Moscati, Malotti e Paghera. In attacco, spazio a Roland, Caccavo e Iori.

La Triestina, invece, preferisce affidarsi a un 3-5-2 con Matosevic in porta, difesa a tre con Rodolfo Moises, Kosijer e Moretti, esterni Tonetto e Anzolin, centrocampo centrale con Pedicilio, Gunduz e Jonsson, e la coppia offensiva formata da D’Urso e Vertainen.

Lumezzane : cerca solidità in difesa e maggiore incisività in avanti.

: cerca solidità in difesa e maggiore incisività in avanti. Triestina: punta su un centrocampo numeroso per gestire il possesso.

Quote principali e valori del mercato scommesse

Le principali quote offerte dai bookmaker sottolineano l’equilibrio dell’incontro. La vittoria del Lumezzane è quotata a 2.65, mentre quella della Triestina a 2.77. Il pareggio, invece, si attesta su valori simili, segno che nessuna delle due formazioni parte nettamente favorita.

Per quanto riguarda le opzioni “Gol” e “No Gol”, le quote sono rispettivamente 1.88 e 1.78. Questi numeri suggeriscono una lieve propensione per una partita con entrambe le squadre a segno, ma senza un chiaro orientamento da parte dei bookmaker.

Tendenze e curiosità: rendimento e risultati recenti

Alcuni dati statistici evidenziano le difficoltà di entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Il Lumezzane ha subito almeno due reti in tre delle ultime quattro partite ufficiali.

ha subito almeno due reti in tre delle ultime quattro partite ufficiali. La Triestina ha raccolto due pareggi consecutivi in campionato, dimostrando maggiore solidità, ma fatica a trovare la via della rete con continuità.

ha raccolto due pareggi consecutivi in campionato, dimostrando maggiore solidità, ma fatica a trovare la via della rete con continuità. Entrambe le squadre sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale, sia in campionato che in Coppa Italia di Serie C.

Questi trend rendono la sfida particolarmente aperta e difficile da decifrare, sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori.

In conclusione, Lumezzane e Triestina si affrontano in una partita che, almeno sulla carta, appare molto equilibrata secondo le statistiche e le quote attuali. L’incontro rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, chiamate a reagire dopo un avvio difficile e a cercare il primo successo della stagione.