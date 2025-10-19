Statistiche e quote aggiornate: Lumezzane-Trento Serie C

Domenica 19 ottobre, alle ore 17:30, lo Stadio Tullio Saleri ospita una sfida significativa per il Girone A di Serie C: Lumezzane contro Trento. Entrambe le squadre puntano ai playoff e si trovano a dover affrontare una gara che, per importanza e posta in palio, promette emozioni e grande intensità. L’appuntamento si inserisce in un calendario fitto e potrebbe risultare determinante per gli equilibri di classifica.

Confronto fra Lumezzane e Trento: situazione di classifica e contesto

Alla vigilia di questa giornata, il quadro della classifica mostra una netta differenza tra le due formazioni. Il Lumezzane occupa il diciottesimo posto con 6 punti, raccolti in 9 gare, frutto di 2 vittorie e ben 7 sconfitte. Il Trento, invece, si posiziona all’ottavo posto con 11 punti, ottenuti attraverso 2 vittorie, 5 pareggi e soltanto 2 sconfitte. Questi numeri riflettono le diverse dinamiche interne delle due squadre:

Lumezzane : rendimento casalingo deficitario con 1 vittoria e 3 sconfitte nelle 4 partite giocate in casa.

: rendimento casalingo deficitario con 1 vittoria e 3 sconfitte nelle 4 partite giocate in casa. Trento: buona solidità in trasferta, con 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta lontano dal proprio stadio.

Entrambe le squadre cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione e, in particolare, il Lumezzane è chiamato a invertire una tendenza negativa che lo vede in difficoltà sia in termini difensivi che sul piano dei risultati.

Statistiche recenti: forma e precedenti tra le squadre

Analizzando le ultime cinque giornate, emergono segnali contrastanti:

Lumezzane : solo 2 vittorie nelle ultime 5 gare, con evidenti difficoltà a trovare continuità.

: solo 2 vittorie nelle ultime 5 gare, con evidenti difficoltà a trovare continuità. Trento: 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nello stesso periodo, sintomo di una maggiore solidità ma anche di qualche difficoltà nel concretizzare i risultati.

L’ultimo confronto diretto tra Lumezzane e Trento, terminato sul 2-2, ha messo in risalto il carattere combattivo di entrambe le formazioni. Da segnalare anche la pressione crescente sulla panchina di Emanuele Troise (Lumezzane), mentre il Trento affidato a Luca Tabbiani sembra vivere un momento più sereno.

Le quote principali per Lumezzane-Trento: equilibrio e opportunità

Le principali piattaforme di scommesse evidenziano un equilibrio tra le due squadre, anche se i numeri recenti sembrano dare un leggero favore al Trento. Le quote per l’esito finale vedono generalmente:

Vittoria Lumezzane : proposta a quota superiore rispetto al pareggio o al successo ospite, riflettendo l’attuale momento difficile dei padroni di casa.

: proposta a quota superiore rispetto al pareggio o al successo ospite, riflettendo l’attuale momento difficile dei padroni di casa. Pareggio: opzione considerata probabile, viste le difficoltà di entrambe nel chiudere i match a proprio favore.

Vittoria Trento: leggermente favorita in virtù della migliore posizione di classifica e del rendimento recente.

Le quote per il mercato “Entrambe le squadre a segno” risultano interessanti, considerando il 2-2 dell’ultimo scontro diretto e la propensione di entrambe a concedere reti. Anche il mercato “Over 2.5” gol viene valutato da molti operatori come possibile, data la natura offensiva che le squadre hanno mostrato in alcune occasioni.

Tendenze e curiosità numeriche: alcuni dati chiave

Alcuni trend statistici possono aiutare a comprendere meglio le dinamiche del match:

Lumezzane ha perso 3 delle ultime 4 gare casalinghe.

ha perso 3 delle ultime 4 gare casalinghe. Trento ha pareggiato 3 delle ultime 5 partite complessive, dimostrando una tendenza a portare a casa almeno un punto.

ha pareggiato 3 delle ultime 5 partite complessive, dimostrando una tendenza a portare a casa almeno un punto. L’ultimo confronto tra le squadre si è concluso con 4 gol complessivi.

Giocatori da seguire: Ferro (Lumezzane) e Capone (Trento), entrambi determinanti nelle rispettive linee offensive.

In sintesi, la sfida tra Lumezzane e Trento rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. Le statistiche evidenziano la volontà di riscatto dei padroni di casa e la solidità degli ospiti, mentre le quote suggeriscono un confronto equilibrato e ricco di spunti interessanti per gli appassionati di dati e numeri del calcio.