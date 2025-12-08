Statistiche e quote aggiornate: Lube-Montpellier in Champions

La Cucine Lube Civitanova si prepara a vivere una nuova avventura nella CEV Champions League, massima competizione continentale per club di volley. Martedì 9 dicembre 2025 alle ore 20:30, presso l’Eurosuole Forum, i biancorossi affronteranno i francesi del Montpellier HSC VB per il debutto nella Pool E. L’appuntamento rappresenta non solo l’inizio della stagione europea per i vicecampioni d’Italia, ma anche un’occasione per lasciarsi alle spalle le difficoltà incontrate in SuperLega e misurarsi con una squadra in forma del campionato francese.

La sfida tra Lube e Montpellier apre la Pool E di Champions

Il confronto tra Lube e Montpellier segna la quattordicesima partecipazione in quindici anni per la formazione italiana nella Champions League. Dopo aver interrotto la lunga striscia di presenze consecutive nella scorsa stagione, quando la squadra ha raggiunto la finale di Challenge Cup, la formazione di Civitanova torna in Europa con rinnovate ambizioni. In bacheca sono presenti due trofei vinti, l’ultimo dei quali nella finalissima del 2019 a Berlino contro lo Zenit Kazan, mentre il primo successo risale al 2002 a Opole contro l’Olympiakos Piraeus.

L’avversario di giornata, il Montpellier HSC VB, rappresenta una novità per la Lube a livello di partite ufficiali. La squadra francese arriva con un buon ruolino di marcia in patria, nonostante un singolo passo falso in campionato e una sconfitta in coppa nazionale. La formazione di coach Loic Le Marrec si distingue per la solidità nella gestione dei momenti chiave e per una ricezione efficace, anche se la pressione dei servizi nella lega francese non raggiunge i livelli della SuperLega Credem Banca.

Analisi delle statistiche e dei precedenti tra le due squadre

Le statistiche comparative tra Cucine Lube Civitanova e Montpellier HSC VB offrono alcuni spunti chiave in vista del match:

Lube è reduce dalla semifinale di Champions 2023/24 , persa nel derby italiano contro l’ Itas Trentino .

è reduce dalla semifinale di , persa nel derby italiano contro l’ . In SuperLega , la formazione biancorossa occupa attualmente il sesto posto con 17 punti, avendo subito una recente sconfitta a Modena .

, la formazione biancorossa occupa attualmente il sesto posto con 17 punti, avendo subito una recente sconfitta a . Montpellier, dal canto suo, sta vivendo un periodo positivo nel campionato francese, consolidando la propria posizione nonostante alcune rotazioni nella formazione titolare.

Le due squadre non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali, rendendo questa sfida un test importante sia dal punto di vista tecnico che psicologico. La Lube dovrà fare attenzione al cambio di ritmo della squadra francese, che ha visto Mathias imporsi come riferimento offensivo e Jeanlys subentrare stabilmente come centrale.

Quote principali e mercati disponibili per l’incontro

Le quote dei bookmakers per la partita tra Lube e Montpellier riflettono la differenza di esperienza e palmarès tra le due formazioni. I principali operatori prevedono una netta preferenza per la vittoria della squadra italiana, favorita anche dal fattore campo e dalla profondità della rosa. Tuttavia, l’attenzione resta alta sulla possibilità che il Montpellier possa giocarsi le sue carte, forte della condizione mentale positiva e della solidità in ricezione dimostrata nelle ultime uscite.

Esito Quote indicative Vittoria Lube Civitanova 1.15 – 1.25 Vittoria Montpellier 3.80 – 4.50

Le quote possono variare in base all’andamento delle ore antecedenti al match, ma il dato centrale resta la forte aspettativa sui padroni di casa, anche alla luce della tradizione positiva in campo europeo.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche della sfida

Alcuni dati statistici rendono questa partita particolarmente interessante per gli appassionati:

Lube ha raggiunto almeno la semifinale europea in cinque delle ultime sette partecipazioni alla Champions League .

ha raggiunto almeno la semifinale europea in cinque delle ultime sette partecipazioni alla . La squadra italiana ha una tradizione positiva nelle gare casalinghe internazionali, con una percentuale di vittorie superiore all’80% negli ultimi dieci anni.

Montpellier si è dimostrato molto solido nella fase “punto a punto”, riuscendo a spuntarla in diversi tie-break in campionato.

si è dimostrato molto solido nella fase “punto a punto”, riuscendo a spuntarla in diversi tie-break in campionato. La formula della Pool Phase prevede cinque gironi da quattro squadre, con le prime classificate ai quarti di finale e possibilità per le migliori seconde e una terza di accedere tramite preliminari.

Un ulteriore elemento di interesse è dato dal ritorno della Lube nella massima competizione continentale dopo un anno di assenza, con l’obiettivo dichiarato di offrire esperienza internazionale anche ai giovani atleti in rosa.

In conclusione, la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Montpellier HSC VB si prospetta come un test significativo per entrambe le formazioni nella corsa alla fase a eliminazione diretta della Champions League. Le statistiche, le tendenze e le quote principali evidenziano un leggero vantaggio per i padroni di casa, ma l’equilibrio e la solidità degli ospiti lasciano aperto ogni scenario.