Home | Statistiche e quote aggiornate: Leverkusen-Francoforte, trend e dati

Bayer Leverkusen e Eintracht Francoforte si sfidano nell’anticipo della terza giornata di Bundesliga 2025-2026, in programma venerdì 12 settembre 2025. Questo incontro segna il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali e promette spettacolo tra due squadre storiche del calcio tedesco. Le formazioni arrivano a questo appuntamento con motivazioni differenti ma entrambe alla ricerca di conferme in una stagione iniziata con risultati contrastanti.

Leverkusen-Francoforte: un appuntamento ad alta intensità

L’anticipo del venerdì tra Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte rappresenta una sfida di alto profilo per la Bundesliga. Il Leverkusen ha raccolto solo un punto nelle prime due giornate: una sconfitta casalinga contro l’Hoffenheim e un pareggio spettacolare (3-3) contro il Werder Brema. L’unica vittoria stagionale dei rossoneri è arrivata in Coppa di Germania contro il Grossapach, formazione di quarta serie. La squadra guidata da Xabi Alonso si trova dunque a dover reagire dopo un avvio difficoltoso, complicato anche dalle importanti partenze nel mercato estivo.

Dall’altra parte, l’Eintracht Francoforte ha iniziato il campionato con maggiore brillantezza, conquistando sei punti nelle prime due partite e mostrando solidità, nonostante la cessione di elementi chiave, tra cui Hugo Ekitike. Il tecnico Dino Toppmöller dovrebbe puntare ancora su Burkardt come riferimento offensivo, supportato da un trio di rifinitori particolarmente ispirati in questo avvio di stagione.

Statistiche a confronto: rendimento, forma e precedenti

Analizzando lo stato di forma delle due squadre, emergono alcune differenze interessanti:

Bayer Leverkusen : 1 punto in 2 giornate, con 4 gol fatti e 6 subiti.

: 1 punto in 2 giornate, con 4 gol fatti e 6 subiti. Eintracht Francoforte: 6 punti in 2 giornate, con 4 gol fatti e 1 subito.

La stagione del Leverkusen è stata segnata da una fase difensiva poco solida e da una manovra offensiva comunque produttiva, grazie anche alle reti di nuovi innesti e giocatori già presenti in rosa. Il Francoforte invece, ha mostrato un buon equilibrio tra attacco e difesa, sfruttando al meglio le occasioni create e limitando i rischi in fase di non possesso.

Nei precedenti tra le due squadre, il bilancio recente è equilibrato, con match spesso spettacolari e ricchi di reti, a conferma della tradizione offensiva delle due formazioni.

Quote aggiornate e principali mercati per Leverkusen-Francoforte

Le principali agenzie di scommesse propongono quote che riflettono il leggero favore dei padroni di casa, ma senza eccessivi sbilanciamenti, vista la partenza incerta del Leverkusen e il buon momento del Francoforte. Tra i mercati più seguiti troviamo:

Vittoria Leverkusen : tra 2.10 e 2.30

: tra 2.10 e 2.30 Pareggio : tra 3.40 e 3.60

: tra 3.40 e 3.60 Vittoria Eintracht Francoforte : tra 3.00 e 3.30

: tra 3.00 e 3.30 Over 2.5 : quota intorno a 1.65, segno di attese per una partita con molte reti.

: quota intorno a 1.65, segno di attese per una partita con molte reti. Under 2.5: quota tra 2.10 e 2.20

Le quote evidenziano un sostanziale equilibrio, con il fattore campo che potrebbe incidere ma senza certezze assolute, dati i risultati iniziali.

Curiosità statistiche e trend numerici della sfida

Tra le tendenze più interessanti emerse dall’analisi delle prime giornate e dei precedenti stagionali:

Il Bayer Leverkusen ha sempre subito almeno 2 reti nelle prime due partite di campionato.

ha sempre subito almeno 2 reti nelle prime due partite di campionato. Il Francoforte ha segnato 4 gol con 3 giocatori diversi a segno già nelle prime due giornate.

ha segnato 4 gol con 3 giocatori diversi a segno già nelle prime due giornate. Nei precedenti tra le due squadre, solo una delle ultime cinque sfide è terminata con meno di tre gol complessivi.

Entrambe le formazioni hanno dovuto registrare assenze pesanti dopo le ultime sessioni di calciomercato.

Questi dati confermano la vocazione offensiva degli schieramenti e la possibilità di assistere a una gara vivace, come spesso accaduto negli ultimi anni.

In conclusione, Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte si affrontano in un match che, secondo i dati e le quote aggiornate, promette equilibrio e spettacolo. Le statistiche delle prime giornate e i trend dei precedenti suggeriscono una gara aperta, in cui la ricerca del risultato pieno sarà accompagnata da una forte propensione al gioco offensivo da parte di entrambe le squadre.