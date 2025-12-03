Statistiche e quote aggiornate Lazio-Milan in Coppa Italia

Giovedì sera, alle ore 21, lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro dell’atteso ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan. La sfida arriva a pochi giorni dalla recente gara di Serie A, vinta dai rossoneri, e si presenta come una rivincita immediata per i biancocelesti, desiderosi di riscattare l’ultima sconfitta subita a San Siro. L’incontro promette equilibrio e tensione, con in palio l’accesso ai quarti di finale di una delle competizioni più prestigiose del calcio italiano.

Analisi della rivalità e del contesto della sfida di Coppa Italia

Il confronto tra Lazio e Milan rappresenta un classico del calcio nazionale, accentuato dalla rivalità tra due allenatori dal profilo ben definito: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. I precedenti tra le due squadre in Coppa Italia vedono un sostanziale equilibrio: su 21 incontri disputati nella competizione, si contano 7 vittorie laziale, 9 milaniste e 5 pareggi, con 28 reti segnate per parte. Tuttavia, il dato relativo ai passaggi del turno evidenzia un leggero vantaggio per i biancocelesti, che hanno superato il turno 7 volte contro le 6 dei rossoneri. Il bilancio all’Olimpico vede la Lazio in vantaggio con 3 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime sfide casalinghe contro il Milan in Coppa Italia.

Lazio non batte il Milan in casa dal 4-0 di gennaio 2023 (in Serie A ).

non batte il in casa dal 4-0 di gennaio 2023 (in ). La sfida di giovedì rappresenta il 21° confronto diretto tra Sarri e Allegri , con il tecnico rossonero in netto vantaggio nei precedenti.

e , con il tecnico rossonero in netto vantaggio nei precedenti. Il Milan non vince una trasferta di Coppa Italia nei 90 minuti da 5 gare consecutive.

Statistiche comparate: forma recente e precedenti degli allenatori

L’analisi delle ultime dieci gare evidenzia una condizione di forma migliore per il Milan, capace di segnare in media 1,46 gol a partita e subirne soltanto 0,69. In Coppa Italia, i rossoneri hanno superato Bari e Lecce senza subire reti, confermando una difesa solida. La Lazio, attualmente ottava in Serie A, ha mostrato una certa incostanza, con una media di 1,15 gol fatti e 0,77 subiti nelle ultime dieci partite.

Nei precedenti tra Sarri e Allegri , quest’ultimo vanta 11 vittorie su 20 confronti ufficiali, contro 4 successi e 4 pareggi.

e , quest’ultimo vanta 11 vittorie su 20 confronti ufficiali, contro 4 successi e 4 pareggi. Allegri detiene il record di vittorie in Coppa Italia con 5 trofei, quattro dei quali ottenuti in sequenza tra il 2014/15 e il 2017/18.

detiene il record di vittorie in con 5 trofei, quattro dei quali ottenuti in sequenza tra il 2014/15 e il 2017/18. Il debutto in Serie A di Allegri avvenne proprio contro la Lazio, il 31 agosto 2008.

Le quote principali per Lazio-Milan secondo i bookmaker

Le lavagne dei principali operatori di scommesse propongono il Milan leggermente favorito nei 90 minuti regolamentari: il segno «2» si trova a quota 2,20 su Sisal e 2,25 su Planetwin365. Il pareggio, scenario che porterebbe la sfida ai calci di rigore, è quotato 3,25, mentre la vittoria interna della Lazio si gioca a 3,35 volte la posta. Sulla qualificazione, i rossoneri sono avanti a 1,60, contro il 2,25 dei biancocelesti.

Per quanto riguarda i mercati dei gol, l’Under (meno di tre reti totali) è quotato 1,65 ed è emerso in quattro degli ultimi sei scontri diretti, mentre l’Over si attesta a 2,15. Tra i risultati esatti più giocati spiccano l’1-1 (quota 6,50), lo 0-1 (quota 7) e sia l’1-0 che lo 0-0 a 9.

Esito Quota Sisal Quota Planetwin365 Vittoria Milan 2,20 2,25 Pareggio 3,25 3,25 Vittoria Lazio 3,35 3,35

Tendenze, curiosità e focus sui marcatori

Il dato che salta all’occhio è la tendenza agli Under nelle ultime sfide tra queste due formazioni. Inoltre, in sei partite consecutive di Coppa Italia fuori casa, il Milan non ha mai segnato più di un gol. Da segnalare il duello tra Rafa Leao e Castellanos nel mercato dei marcatori: il portoghese è proposto a 3,25 mentre l’attaccante della Lazio è quotato 3,75. Tra i biancocelesti meritano attenzione anche Pedro e Zaccagni, offerti a 5, mentre tra i rossoneri spiccano le quote di Loftus-Cheek e Saelemaekers a 5,50.

Leao ha segnato nell’ultima sfida all’ Olimpico contro la Lazio (agosto 2024).

ha segnato nell’ultima sfida all’ contro la (agosto 2024). Castellanos torna a disposizione dopo l’ultima assenza.

torna a disposizione dopo l’ultima assenza. Pulisic resta in dubbio, ma attenzione a Loftus-Cheek e Saelemaekers tra i possibili marcatori.

Inoltre, le quote maggiorate per l’Over 0,5 offrono spunti interessanti per chi segue da vicino le dinamiche delle scommesse, anche se si tratta di un mercato generalmente molto probabile.

In conclusione, la sfida tra Lazio e Milan in Coppa Italia si presenta equilibrata e ricca di spunti statistici. Le quote dei bookmaker e i numeri delle ultime stagioni suggeriscono un confronto aperto, caratterizzato da solidità difensiva e rivalità storica tra due società e due allenatori dal grande prestigio.