Statistiche e quote aggiornate Latina-Cosenza: sfida ad alta tensione

Il prossimo incontro tra Latina e Cosenza, valido per la 14^ giornata del Girone C di Serie C 2025-2026, si disputerà sabato 15 novembre alle ore 14:30. Si tratta di una sfida cruciale per entrambe le formazioni: i laziali cercano di invertire il trend negativo davanti al proprio pubblico, mentre i calabresi vogliono confermare la propria crescita e consolidare la posizione in classifica. L’evento si preannuncia equilibrato e ricco di spunti statistici rilevanti, con particolare attenzione alle recenti prestazioni e alle quote offerte dai principali bookmaker.

Latina-Cosenza: una sfida importante per la classifica di Serie C

La gara tra Latina e Cosenza rappresenta un vero e proprio crocevia per il campionato di Serie C. Latina, reduce da una serie di risultati poco positivi, cerca riscatto davanti ai propri tifosi per allontanarsi dalla zona playout e ritrovare fiducia. L’ultima vittoria dei laziali risale al 3 ottobre contro il Benevento (1-0), seguita da tre pareggi e due sconfitte, compresa quella recente contro il Siracusa (3-1). La formazione allenata da Alessandro Bruno dovrà inoltre fare i conti con alcune assenze importanti, come quella dello squalificato Calabrese, che costringerà a variazioni nella linea difensiva.

Dall’altra parte, il Cosenza allenato da Antonio Buscè arriva all’appuntamento con maggiore entusiasmo, grazie a una serie di risultati incoraggianti: due vittorie nette (3-0 contro Potenza e 4-1 sul Casarano) e due pareggi (2-2 con il Sorrento e 1-1 contro il Team Altamura). Il buon momento offensivo dei calabresi suggerisce una squadra in crescita, pronta a giocarsi posizioni di vertice.

Analisi delle statistiche: forma recente e precedenti a confronto

Le statistiche messe a confronto evidenziano alcuni dati interessanti:

Latina non vince da cinque partite consecutive (3 pareggi, 2 sconfitte).

non vince da cinque partite consecutive (3 pareggi, 2 sconfitte). L’ultima vittoria dei laziali è datata 3 ottobre contro il Benevento (1-0).

(1-0). Il Cosenza ha raccolto due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare.

ha raccolto due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro gare. La formazione calabrese ha registrato un’ottima media realizzativa, segnando 9 reti nelle ultime quattro partite.

I precedenti più recenti tra le due squadre indicano un equilibrio nei risultati, con partite spesso decise da episodi e con uno scarto ridotto nel punteggio. Il Latina cercherà di sfruttare il fattore campo, mentre il Cosenza proverà a confermare la solidità mostrata in trasferta.

Le principali quote dei bookmaker per Latina-Cosenza

Secondo le quote offerte da Snai, il favore dei pronostici pende leggermente dalla parte del Cosenza:

Esito Finale Quota Vittoria Latina 3.30 Pareggio 3.15 Vittoria Cosenza 2.00

La vittoria ospite è quotata a 2.00, il segno X (pareggio) a 3.15, mentre il successo dei padroni di casa è proposto a 3.30. Queste valutazioni riflettono sia il momento favorevole del Cosenza sia le difficoltà recenti del Latina, ma non escludono la possibilità di un confronto equilibrato e combattuto.

Tendenze e curiosità statistiche tra le due formazioni

Alcune tendenze e curiosità numeriche emergono in vista del match:

Il Latina ha segnato il suo ultimo gol vittoria oltre un mese fa.

ha segnato il suo ultimo gol vittoria oltre un mese fa. Il Cosenza è reduce da una media di oltre due gol a partita nelle ultime uscite.

è reduce da una media di oltre due gol a partita nelle ultime uscite. Entrambe le squadre hanno spesso concluso le proprie gare con almeno una rete realizzata.

L’ultima sfida tra le due, nella scorsa stagione, si era conclusa con un risultato di parità.

Questi dati suggeriscono una partita aperta, con la possibilità di vedere reti da entrambe le formazioni e un esito non scontato, in virtù delle motivazioni e della posta in palio.

In sintesi, Latina-Cosenza si configura come un confronto dall’elevato interesse statistico, con elementi che ne accrescono l’incertezza e la competitività. Le quote e le statistiche più recenti raccontano di due squadre con obiettivi differenti ma unite dalla necessità di punti preziosi per i rispettivi traguardi stagionali.