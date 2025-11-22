Statistiche e quote aggiornate: la Serie A2 alla 13^ giornata

La Serie A2 Old Wild West 2025/26 si appresta a vivere la sua tredicesima giornata, in programma tra sabato 22 e domenica 23 novembre. Il campionato, che vede coinvolte alcune tra le più importanti piazze italiane della pallacanestro, è caratterizzato da grande equilibrio e da un calendario fitto di sfide interessanti. Le partite, distribuite tra anticipi e gare domenicali, potranno essere seguite in diretta streaming tramite la piattaforma LNP Pass, punto di riferimento per gli appassionati. La giornata si apre con l’anticipo tra Verona e Bergamo e prosegue con incontri che promettono spettacolo e tensione ai vertici e nelle zone calde della classifica.

Le sfide chiave della tredicesima giornata: analisi e contesto

La tredicesima giornata della Serie A2 si distingue per la presenza di scontri diretti sia nella parte alta che in quella bassa della classifica. Tra le partite più attese, spicca Gemini Mestre-Ferraroni JuVi Cremona, vero e proprio crocevia per le ambizioni di entrambe le squadre, appaiate a 10 punti in classifica. Mestre, reduce da una vittoria importante ad Avellino, cerca conferme davanti al proprio pubblico, mentre Cremona vuole riscattare il passo falso contro Rieti. Da segnalare anche Unicusano Avellino Basket-Dole Basket Rimini, con gli irpini che inaugurano una nuova era tecnica sotto la guida di Gennaro Di Carlo e affrontano una Rimini solida e ben organizzata. Altri incontri di grande interesse saranno Valtur Brindisi-Sella Cento, tra due squadre in crescita, e Victoria Libertas Pesaro-UEB Gesteco Cividale, con i marchigiani chiamati a difendere la leadership della classifica contro un avversario ostico.

Statistiche comparative tra le squadre: forma, precedenti e rendimento

Analizzando alcune delle sfide più rilevanti, emergono dati interessanti:

Gemini Mestre e Ferraroni JuVi Cremona condividono lo stesso bottino di punti (10), confermando l’equilibrio della gara. Mestre arriva da una convincente vittoria e punta a confermarsi.

e condividono lo stesso bottino di punti (10), confermando l’equilibrio della gara. Mestre arriva da una convincente vittoria e punta a confermarsi. Unicusano Avellino Basket ha appena cambiato guida tecnica e cerca continuità dopo un periodo complicato. Rimini, invece, si presenta con una formazione che ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione e predilige il gioco veloce e il tiro da tre punti.

ha appena cambiato guida tecnica e cerca continuità dopo un periodo complicato. Rimini, invece, si presenta con una formazione che ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione e predilige il gioco veloce e il tiro da tre punti. Valtur Brindisi ha ottenuto successi contro squadre come Rimini e Torino e mira a proseguire la striscia positiva. Sella Cento si è distinta come una delle sorprese del campionato, spesso ribaltando i pronostici attraverso determinazione e organizzazione.

La classifica vede al comando Victoria Libertas Pesaro, seguita da Flats Service Fortitudo Bologna e RSR Sebastiani Rieti. La zona centrale è molto affollata, mentre alcune formazioni, come Liofilchem Roseto e Wegreenit Urania Milano, cercano riscatto dopo un avvio difficile.

Quote principali disponibili: equilibrio e valori del mercato

Le quote dei bookmakers riflettono l’equilibrio che caratterizza la Serie A2 2025/26. Gli scontri diretti, come Mestre-Cremona e Brindisi-Cento, presentano valori molto vicini, a testimonianza della competitività delle squadre. In particolare, le quote si attestano spesso su differenze minime tra vittoria interna e successo esterno, mentre la capolista Pesaro gode di leggero favore nei confronti di Cividale grazie al rendimento casalingo e alla solidità difensiva dimostrata fino a questo momento. Nei derby e nelle sfide tra squadre in difficoltà, la cautela dei bookmakers è massima, con mercati che restano aperti e dinamici fino a ridosso della palla a due.

Tendenze utili e curiosità numeriche della giornata

La tredicesima giornata mette in luce alcune tendenze statistiche degne di nota:

Victoria Libertas Pesaro ha mantenuto un passo regolare e costante, confermando una difesa tra le più solide del torneo.

ha mantenuto un passo regolare e costante, confermando una difesa tra le più solide del torneo. Liofilchem Roseto si distingue per la percentuale ai tiri liberi, tra le più alte del campionato, e per la capacità di subire molti falli, trasformandoli in punti preziosi.

si distingue per la percentuale ai tiri liberi, tra le più alte del campionato, e per la capacità di subire molti falli, trasformandoli in punti preziosi. Molte squadre, come Cento e Livorno, hanno mostrato grande resilienza, ribaltando situazioni di svantaggio anche contro avversari più quotati.

Inoltre, il fattore campo si conferma spesso decisivo: il ritorno del pubblico nei palazzetti, come evidenziato da Rieti, può influenzare in modo significativo l’andamento delle partite.

In conclusione, la tredicesima giornata di Serie A2 Old Wild West si preannuncia estremamente equilibrata e ricca di spunti statistici. Gli scontri diretti e le tendenze numeriche emerse fino a questo punto della stagione suggeriscono una competizione aperta, in cui ogni partita può risultare determinante per la classifica e per il morale delle squadre.