Home | Statistiche e quote aggiornate: Juventus-Genoa Women

Alle ore 18:00 di domenica 16 novembre 2025, lo stadio Pozzo-La Marmora di Biella sarà il teatro della sfida tra Juventus Women e Genoa, valida per la sesta giornata della Serie A Women. Un incontro che mette di fronte due squadre con obiettivi differenti: da una parte le campionesse d’Italia in cerca di riscatto, dall’altra le rossoblù determinate a consolidare la propria posizione.

Un confronto tra ambizioni e stati di forma differenti

La Juventus Women arriva a questa sfida dopo un avvio di campionato meno brillante del solito, con appena quattro reti segnate in cinque giornate ma anche una sola subita, a conferma di una solidità difensiva notevole. Al contrario, il Genoa si presenta con il morale alto, forte delle vittorie decisive in chiave salvezza contro Ternana e Parma, anche se in trasferta non ha ancora raccolto punti. Attualmente, le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, il che rende la partita ancora più interessante dal punto di vista della competitività.

Statistiche a confronto: rendimento, precedenti e curiosità numeriche

I numeri delle prime giornate raccontano una Juventus inedita: è la squadra con il peggior attacco della Serie A Women, ma al tempo stesso vanta la migliore difesa del torneo. Dal 2017/18, le bianconere hanno affrontato squadre neopromosse per 31 volte ottenendo 30 vittorie e un solo pareggio, senza mai conoscere la sconfitta contro formazioni provenienti dalla Serie B. Questo dato sottolinea la tradizionale superiorità della Juventus contro avversarie meno abituate al massimo livello.

Juventus : 102 tiri in campionato, almeno 25 in più di qualunque altra squadra.

: 102 tiri in campionato, almeno 25 in più di qualunque altra squadra. Genoa : solo 48 conclusioni, tra le meno prolifiche, ma tutte le 7 reti segnate portano la firma di marcatrici diverse.

: solo 48 conclusioni, tra le meno prolifiche, ma tutte le 7 reti segnate portano la firma di marcatrici diverse. Juventus : 260 palloni recuperati (record nella categoria).

: 260 palloni recuperati (record nella categoria). Genoa: 62 intercetti, il dato più alto del torneo.

Dal punto di vista individuale, spiccano alcune curiosità: Cristiana Girelli può diventare la ventesima avversaria contro cui segna almeno un gol con la maglia della Juventus; Michela Cambiaghi ha realizzato gran parte delle sue reti in casa, mentre Barbara Bonansea ha già fornito quattro assist nel 2025. Per le rossoblù, Valery Vigilucci ha già trovato il gol eguagliando il suo rendimento della passata stagione, mentre Elexa Bahr emerge per partecipazione attiva nelle azioni offensive.

Le quote principali della sfida e prospettive del mercato

Le principali piattaforme di scommesse mettono in evidenza il netto favore del pronostico per la Juventus, complice il ruolino di marcia contro le neopromosse e il valore assoluto della rosa. Il segno «1» (vittoria Juventus) è dato a quota molto bassa, mentre il successo esterno del Genoa è considerato una sorpresa, con una quota decisamente più alta. Il pareggio, come spesso accade in questi confronti, si attesta su valori intermedi ma comunque sfavoriti rispetto al successo bianconero.

Esito Quota media Vittoria Juventus 1.15-1.20 Pareggio 7.00-8.00 Vittoria Genoa 13.00-15.00

È interessante notare come il mercato tenda a premiare la solidità difensiva bianconera: le quote per un match con pochi gol (Under 2.5) sono relativamente basse, mentre un risultato con molte reti è meno atteso, considerato il rendimento offensivo delle due formazioni.

Tendenze: solidità, varietà in zona gol e curiosità statistiche

Osservando le tendenze di questo inizio stagione, emergono alcuni dati curiosi:

Tutte le reti del Genoa portano la firma di marcatrici diverse, segno di un attacco corale.

portano la firma di marcatrici diverse, segno di un attacco corale. La Juventus ha la differenza negativa più ampia tra gol segnati ed Expected Goals (-5.9) tra i top-5 campionati europei.

ha la differenza negativa più ampia tra gol segnati ed Expected Goals (-5.9) tra i top-5 campionati europei. Solo il West Ham registra una percentuale realizzativa inferiore rispetto alla Juventus (3.9%).

registra una percentuale realizzativa inferiore rispetto alla (3.9%). La squadra bianconera è quella che effettua più tiri ma concretizza meno rispetto alle occasioni create.

Da rimarcare anche le prestazioni dei portieri: Danielle de Jong (Juventus) vanta una percentuale di parate del 79%, superata solo da Rachele Baldi.

In conclusione, Juventus Women-Genoa si preannuncia come una sfida interessante non solo per il valore in campo, ma anche per i risvolti statistici e le tendenze che possono emergere. La partita sarà l’occasione per valutare se la squadra bianconera riuscirà a migliorare il proprio rendimento offensivo o se il Genoa saprà sorprendere ancora, confermando la varietà e la solidità già mostrate in questa prima parte di stagione.