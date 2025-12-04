Statistiche e quote aggiornate: GG.BET lancia il Bet Builder

GG.BET ha recentemente introdotto una nuova funzionalità dedicata agli appassionati di scommesse sportive e di eSport. L’innovativo “Bet Builder” consente agli utenti di personalizzare le proprie giocate combinando diversi mercati relativi allo stesso evento, offrendo così nuove opportunità di analisi e incremento delle quote. Il lancio di questa funzione arriva in un periodo di crescente attenzione verso le scommesse integrate su discipline come Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends e VALORANT, oltre ai principali sport tradizionali come calcio, basket e hockey.

Bet Builder: come funziona la nuova modalità di scommessa combinata

Il “Bet Builder” di GG.BET rappresenta un’evoluzione del modo di scommettere su eventi sportivi ed eSport. Questa funzione permette agli utenti di selezionare diversi esiti relativi a una singola partita e di combinarli in una sola scommessa. Ad esempio, in un match di Counter-Strike 2, è possibile pronosticare contemporaneamente:

Quale squadra vincerà una specifica mappa

Il numero di uccisioni di un determinato giocatore

Quanti round verranno disputati nella mappa selezionata

Questo formato offre una quota complessiva superiore rispetto alle singole scommesse, poiché il rischio è maggiore trattandosi di esiti concatenati. Il processo è semplice: si sceglie un evento non ancora iniziato, si attiva il generatore di scommesse, si selezionano i mercati preferiti tra quelli disponibili e si visualizza la quota combinata. Questa modalità è stata progettata per soddisfare la richiesta di mercati più articolati e opportunità di gioco incentrate su dettagli specifici degli eventi.

Statistiche e strumenti: l’integrazione con Esports Charts

L’impegno di GG.BET nell’analisi statistica e nella fornitura di dati si è rafforzato ulteriormente con la collaborazione con Esports Charts. Nel settembre 2025 è stata lanciata la piattaforma Esports Map, che offre dati in tempo reale sulla popolarità degli eventi eSport in oltre 110 paesi. Questa iniziativa è stata aggiornata nel novembre 2025 con funzioni avanzate di filtro e confronto, consentendo agli utenti di:

Analizzare il pubblico dei diversi giochi per regione geografica

Confrontare la popolarità dei titoli eSport tra diverse aree del mondo

Accedere a dati aggiornati sulle tendenze di visualizzazione

Questa integrazione arricchisce l’esperienza degli scommettitori, mettendo a disposizione strumenti utili per un’analisi più approfondita dei match e dei trend di mercato.

Principali mercati e quote offerte da GG.BET

La piattaforma propone una vasta gamma di mercati sia per gli eventi tradizionali che per gli eSport, con la possibilità di utilizzare il “Bet Builder” per combinare:

Risultati finali

Statistiche individuali dei giocatori

Andamento dei round o dei set

Le quote offerte sono dinamiche e si aggiornano in base alle scelte combinate: maggiore è il numero di variabili inserite, più alta risulta la quota finale. Questo approccio permette agli utenti di personalizzare profondamente le proprie strategie di gioco, scegliendo tra numerosi indicatori statistici disponibili per ogni match.

Curiosità e tendenze: il ruolo dei dati nelle scommesse eSport

Un tratto distintivo di GG.BET è l’attenzione verso mercati non convenzionali e la spinta verso una maggiore personalizzazione. L’utilizzo di dati dettagliati, come la possibilità di pronosticare risultati fino al singolo round o azione di un giocatore, rappresenta una tendenza in crescita nel mondo delle scommesse eSport. Questo approccio conferisce agli utenti una maggiore varietà di scelta e approfondimento, valorizzando le competenze analitiche e la conoscenza delle statistiche dei giochi.

In conclusione, il “Bet Builder” di GG.BET e l’integrazione con strumenti statistici come Esports Map evidenziano come l’analisi dei dati e la personalizzazione delle quote siano diventate centrali nell’evoluzione delle scommesse su eventi sportivi ed eSport. Queste innovazioni offrono agli appassionati nuove possibilità di approfondimento ed esplorazione dei mercati, rafforzando il ruolo delle statistiche nella scelta delle proprie giocate.