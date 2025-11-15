Statistiche e quote aggiornate: Georgia-Spagna, Mondiali 2026

Il confronto tra Georgia e Spagna, in programma sabato 15 novembre alle ore 18:00, rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della penultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Sullo sfondo, la possibilità per la Roja di consolidare il primo posto nel girone e avvicinarsi con sicurezza alla fase finale della competizione, mentre la Georgia si trova ormai con le speranze ridotte al lumicino. L’analisi che segue si focalizza su statistiche, dati e le principali quote offerte dai bookmaker per questo incontro.

Contesto della partita e scelte dei CT: la situazione pre-match

La sfida vede la Spagna arrivare in una posizione di assoluto dominio nel proprio raggruppamento: quattro vittorie su quattro incontri disputati, tra cui il 2-0 ottenuto proprio contro la Georgia nella gara di andata. Un percorso quasi impeccabile che ha permesso agli uomini di Luis De La Fuente di mettere in cassaforte la qualificazione, con la possibilità di chiudere i giochi già prima dell’ultima giornata contro la Turchia. La Georgia, dal canto suo, si trova in una situazione delicata: già eliminata o comunque vicina all’eliminazione, con la necessità di una vittoria e di un passo falso della Turchia per mantenere vive le residue speranze.

La Spagna si presenta con una rosa giovane ma di qualità, nonostante l’assenza di Lamine Yamal .

si presenta con una rosa giovane ma di qualità, nonostante l’assenza di . Per la Georgia , alcune assenze importanti, tra cui Mikautadze , influenzeranno le scelte di Willy Sagnol .

, alcune assenze importanti, tra cui , influenzeranno le scelte di . Tra i protagonisti attesi: Kvaratskhelia, reduce dal primo gol stagionale in Ligue 1, e Oyarzabal, probabile titolare tra gli ospiti.

Statistiche a confronto: andamento e precedenti delle due squadre

Analizzando il percorso delle due nazionali, emergono alcune differenze significative. La Spagna ha sinora mostrato una solidità difensiva notevole e una grande facilità realizzativa, come testimoniato dal roboante 6-0 inflitto alla Turchia nelle qualificazioni. Ecco alcuni dati chiave:

Spagna : 4 vittorie su 4, nessun gol subito nelle ultime 3 partite del girone.

: 4 vittorie su 4, nessun gol subito nelle ultime 3 partite del girone. Georgia: una sola vittoria nelle qualificazioni, con una media gol subiti superiore a 2 a partita.

Nel confronto diretto più recente, la Spagna si è imposta per 2-0 all’andata, dimostrando un grande controllo del gioco e limitando le occasioni da gol degli avversari. L’ultimo successo della Georgia contro la Roja risale a diversi anni fa, mentre negli incontri ufficiali recenti la supremazia spagnola è stata netta.

Quote principali dei bookmaker: favorito il segno 2 per la Roja

Le principali piattaforme di scommesse sportive, come Snai, propongono quote che riflettono il netto favore del pronostico verso la Spagna. Ecco una sintesi delle quote più significative:

Esito Quota Vittoria Georgia (1) 12,00 Pareggio (X) 6,25 Vittoria Spagna (2) 1,21

Il successo esterno della Spagna è quotato a 1,21, valore che evidenzia la fiducia dei bookmaker nella forza della selezione ospite. Il pareggio è dato a 6,25, mentre un’improbabile affermazione dei padroni di casa raggiunge quota 12,00. Queste valutazioni derivano dall’andamento recente delle due formazioni e dalla superiore qualità tecnica degli iberici.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche in vista della gara

Alcuni trend e numeri possono offrire ulteriori spunti di riflessione per l’analisi dell’incontro:

La Spagna ha segnato almeno 2 reti in tutte le partite di qualificazione disputate finora.

ha segnato almeno 2 reti in tutte le partite di qualificazione disputate finora. La Georgia ha incassato gol in tutte le gare del girone, faticando a mantenere la porta inviolata.

ha incassato gol in tutte le gare del girone, faticando a mantenere la porta inviolata. La formazione georgiana si affida spesso a giocate individuali, in particolare a Kvaratskhelia, mentre la Spagna predilige un gioco corale e organizzato.

Le formazioni annunciate vedono per la Georgia il tridente Davitashvili–Zivzivadze–Kvaratskhelia, mentre la Spagna potrebbe schierare Ferran Torres o Oyarzabal come terminali offensivi, con Baena e Fermin Lopez a supporto.

In conclusione, il match tra Georgia e Spagna si presenta come una sfida a senso unico dal punto di vista delle statistiche e delle quote, con la Roja nettamente favorita. Tuttavia, le qualificazioni ai Mondiali riservano spesso sorprese e il campo sarà come sempre l’ultimo giudice. L’attenzione resta alta su scelte tattiche e possibili variazioni di formazione dell’ultimo minuto.