Home | Statistiche e quote aggiornate: Ferrari, Audi e Cadillac nel 2026

Formula 1 si prepara a vivere una delle stagioni più attese e rivoluzionarie degli ultimi anni. La stagione 2026 sarà caratterizzata da un importante cambiamento regolamentare che porterà con sé una ventata di novità sia dal punto di vista tecnico sia in termini di competitività tra le scuderie storiche e i nuovi ingressi. L’attenzione è massima soprattutto per Ferrari, chiamata a riscattarsi dopo una stagione deludente e a fronteggiare l’aumento della concorrenza con l’arrivo sullo scenario mondiale di marchi come Audi e Cadillac. L’appuntamento con i primi test è fissato tra il 26 e il 30 gennaio a Barcellona, seguito da ulteriori prove in Bahrain tra l’11 e il 20 febbraio.

Cambio regolamentare 2026: rivoluzione in pista e nuovi equilibri

L’edizione 2026 della Formula 1 segna l’introduzione di un regolamento profondamente rinnovato, destinato a ridefinire l’approccio tecnico delle scuderie e a incidere sugli equilibri di forza nel paddock. Le principali novità includono:

Potenza ibrida: il 50% della potenza dovrà essere fornita dai motori elettrici, incentivando l’innovazione tecnologica e l’efficienza energetica.

il 50% della potenza dovrà essere fornita dai motori elettrici, incentivando l’innovazione tecnologica e l’efficienza energetica. Carburanti sostenibili: tutte le monoposto utilizzeranno carburanti ecologici, segnando un passo deciso verso la sostenibilità ambientale.

tutte le monoposto utilizzeranno carburanti ecologici, segnando un passo deciso verso la sostenibilità ambientale. Telaio e aerodinamica: nuove specifiche impongono una reinterpretazione di telaio e aerodinamica, lasciando spazio a numerose incognite sulle soluzioni che verranno adottate.

Le scuderie si trovano quindi di fronte a una pagina bianca, senza certezze su quale team saprà interpretare meglio il nuovo regolamento. I test di Barcellona e Bahrain offriranno le prime indicazioni, ma l’equilibrio potrebbe restare incerto fino alle prime gare ufficiali.

Statistiche e confronto: Ferrari, Audi e Cadillac a caccia di riscatto

La stagione 2025 ha visto la Ferrari chiudere con zero vittorie, una sola pole position e il quarto posto nella classifica costruttori. Una performance ben al di sotto delle aspettative, come sottolineato anche dalle parole di Charles Leclerc, che ha dichiarato come il team si stia riorganizzando a Maranello per affrontare al meglio la nuova stagione. Di seguito i principali dati e punti di interesse:

Ferrari: nessuna vittoria, una pole, quarta posizione nel mondiale costruttori.

nessuna vittoria, una pole, quarta posizione nel mondiale costruttori. Audi: debutto ufficiale nel 2026, acquisto della ex Sauber, obiettivo titolo entro il 2030.

debutto ufficiale nel 2026, acquisto della ex Sauber, obiettivo titolo entro il 2030. Cadillac: prima stagione in F1, collaborazione tecnica con Dallara e Ferrari .

prima stagione in F1, collaborazione tecnica con e . Mercedes: rimane uno dei partner tecnici di riferimento, fornendo la power unit a team storici e nuovi arrivati.

La nuova stagione sarà inoltre caratterizzata dalla presenza di piloti esperti come Bottas e Perez (in Cadillac) e dalla difesa del titolo mondiale da parte di Norris con motore Mercedes.

Quote e mercati: incertezza e attenzione ai nuovi team

Le principali quote dei bookmaker per la stagione 2026 riflettono l’alto livello di incertezza dovuto ai cambi regolamentari e ai diversi debutti in griglia. I mercati antepost risultano particolarmente equilibrati, con pochi dati storici applicabili alle nuove condizioni tecniche. In sintesi:

Ferrari: le quote per una vittoria iridata sono più alte rispetto alle stagioni precedenti, segno di scarsa fiducia dopo l’ultimo campionato.

le quote per una vittoria iridata sono più alte rispetto alle stagioni precedenti, segno di scarsa fiducia dopo l’ultimo campionato. Audi e Cadillac: le quote per un podio o una vittoria sono generalmente molto alte, ma non mancano puntate di valore per chi crede nella sorpresa.

le quote per un podio o una vittoria sono generalmente molto alte, ma non mancano puntate di valore per chi crede nella sorpresa. Mercedes e Red Bull: restano tra i favoriti grazie alla solidità dei progetti tecnici e alla presenza di piloti di vertice.

I test pre-campionato saranno determinanti per orientare meglio i mercati e le quote, che potranno subire significative variazioni in base ai primi riscontri in pista.

Tendenze e curiosità numeriche: focus sulle statistiche chiave

L’introduzione di motori ibridi e carburanti sostenibili rappresenta la principale tendenza della stagione, con numeri che raccontano di una Formula 1 in rapida evoluzione:

50% della potenza elettrica: mai così alta nella storia del campionato.

mai così alta nella storia del campionato. Ferrari: prima stagione senza vittorie dal 2016.

prima stagione senza vittorie dal 2016. Debuttanti: due nuovi team (Audi e Cadillac) in griglia, evento raro negli ultimi decenni.

due nuovi team (Audi e Cadillac) in griglia, evento raro negli ultimi decenni. Honda: ritorno ufficiale come fornitore di motori per Aston Martin.

Questi dati sottolineano quanto la stagione 2026 sarà atipica e ricca di incognite, sia dal punto di vista tecnico che statistico.

In conclusione, la Formula 1 si prepara a un’annata di grandi cambiamenti, con Ferrari chiamata a una difficile risalita e la concorrenza di nuovi protagonisti come Audi e Cadillac. Tra regolamenti rivoluzionari, debutti e ritorni illustri, le statistiche e le quote riflettono un contesto di rara incertezza, rendendo la stagione 2026 tra le più imprevedibili degli ultimi anni.