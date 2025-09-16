Statistiche e quote aggiornate F1: GP Azerbaijan tra novità gomme

Il Gran Premio d’Azerbaigian rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Formula 1. L’edizione 2025, che si terrà sul suggestivo circuito cittadino di Baku, promette nuove sfide sia dal punto di vista tecnico che strategico. La gara, in programma nel cuore della capitale azera, vedrà il ritorno delle mescole più morbide della gamma Pirelli, elemento che potrebbe influenzare profondamente l’andamento della competizione.

Analisi tecnica: le nuove mescole Pirelli al centro della scena

La decisione di Pirelli di portare a Baku le tre mescole più morbide della gamma 2025 – C6 (Soft), C5 (Medium), C4 (Hard) – rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle edizioni precedenti. Questo ritorno delle mescole più soft, già viste a Imola, Monaco e Montreal, suggerisce una possibile variazione nelle strategie di gara. Su un tracciato cittadino con grip e usura bassi, la scelta di pneumatici più morbidi potrebbe rendere più probabili le strategie a due soste, anche se la gestione avanzata delle gomme mostrata dai team rende comunque difficile prevedere grandi differenze.

Le caratteristiche uniche del circuito di Baku – rettilinei lunghi alternati a tratti estremamente tortuosi – pongono notevoli sfide al raffreddamento degli pneumatici. In particolare, la temperatura degli pneumatici può variare anche di 40 °C tra un settore e l’altro, richiedendo ai piloti un’attenzione particolare in staccata e in ripartenza, soprattutto dopo interventi di safety-car. Le pressioni minime raccomandate da Pirelli sono 27,0 psi per l’anteriore e 26,0 psi per il posteriore, con camber massimo rispettivamente di -3,00° e -1,75°.

Statistiche a confronto: vincitori, pole position e record

Dal debutto nel 2016, il Gran Premio d’Azerbaigian ha visto grande equilibrio tra i protagonisti, con otto edizioni disputate e ben sette vincitori diversi. Solo Sergio Perez è riuscito a vincere più di una volta – nel 2021 e nel 2023 con la Red Bull. Analizzando i dati principali:

Red Bull : squadra più vincente con 3 successi (2017, 2021, 2022).

: squadra più vincente con 3 successi (2017, 2021, 2022). Mercedes : 3 vittorie (2016, 2018, 2019).

: 3 vittorie (2016, 2018, 2019). McLaren : vittoria nel 2024 con Oscar Piastri .

: vittoria nel 2024 con . Charles Leclerc : dominatore delle qualifiche con 4 pole consecutive (2021-2024).

: dominatore delle qualifiche con 4 pole consecutive (2021-2024). Record di velocità: Valtteri Bottas ha raggiunto i 378 km/h in qualifica nel 2016.

ha raggiunto i 378 km/h in qualifica nel 2016. Perez: leader di podi a Baku (5 piazzamenti).

Il circuito si distingue quindi per la varietà di vincitori e la capacità di premiare sia la velocità pura sul rettilineo sia la precisione nella guida nei tratti più stretti.

Quote attuali e impatto delle strategie sulle scommesse

L’adozione delle mescole più morbide, insieme alla complessità tecnica del tracciato, influenza le valutazioni dei principali bookmakers internazionali. Le quote principali tendono a rispecchiare il grande equilibrio visto nelle edizioni passate, con diversi piloti e team accreditati di buone possibilità di successo. In particolare:

Le quote per la vittoria si distribuiscono su più pretendenti, con Red Bull , Mercedes e Ferrari tra i favoriti principali.

, e tra i favoriti principali. Le scommesse sul numero di soste o sugli eventuali ingressi della safety-car risultano particolarmente popolari, vista l’elevata probabilità di interruzioni dovute alle caratteristiche del circuito cittadino.

Le quote relative al giro più veloce spesso premiano i piloti che effettuano un pit stop aggiuntivo nelle fasi finali, come successo recentemente con Verstappen.

Le differenze nelle strategie di gestione gomme e la possibilità di cambi repentini delle condizioni della pista rendono l’evento imprevedibile e molto seguito anche dagli appassionati di analisi statistiche.

Tendenze e curiosità: equilibrio, safety-car e numeri da record

Baku si conferma come uno dei circuiti più imprevedibili del calendario di Formula 1:

Sette vincitori diversi in otto edizioni testimoniano l’alto livello di competitività.

La presenza costante di safety-car e neutralizzazioni, sia in qualifica che in gara, è una caratteristica distintiva.

Il record non ufficiale di velocità massima in Formula 1 (378 km/h) è stato stabilito proprio qui.

(378 km/h) è stato stabilito proprio qui. Le condizioni climatiche variabili, tra ombre proiettate dai palazzi e vento proveniente dal Mar Caspio, possono influenzare significativamente la temperatura dell’asfalto e, di conseguenza, la gestione delle gomme.

Queste particolarità rendono il Gran Premio d’Azerbaigian una tappa sempre ricca di colpi di scena e dati interessanti per chi segue con attenzione numeri e statistiche.

In conclusione, il Gran Premio d’Azerbaigian si presenta come una sfida complessa dove scelte tecniche, strategie di gestione gomme e variabili ambientali possono fare la differenza. La varietà di vincitori e la presenza costante di eventi inattesi confermano come Baku sia un appuntamento chiave per chi ama analizzare statistiche e tendenze nel mondo della Formula 1.