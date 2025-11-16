Home | Statistiche e quote aggiornate: Eagles-Lions e Steleers-Bengals

Domenica 16 novembre 2025 la NFL propone due incontri di grande interesse: Steleers-Bengals e Eagles-Lions. Entrambi i match promettono spettacolo e ricoprono un ruolo fondamentale nel proseguo delle rispettive stagioni. L’appuntamento con Steleers-Bengals è fissato per le ore 19:00 italiane, mentre Eagles e Lions scenderanno in campo al Lincoln Financial Field con kick-off alle 2:20 di notte. Analizziamo nel dettaglio statistiche, rendimento recente e principali quote offerte dai bookmaker.

Steleers-Bengals: importanza cruciale nella corsa AFC North

La sfida tra Steleers e Bengals arriva in un momento delicato della stagione. Pittsburgh è reduce da un periodo complicato, con tre sconfitte nelle ultime quattro gare, una flessione che rischia di compromettere le ambizioni di vertice nella AFC North. La risalita dei Baltimore Ravens ha reso la divisione ancora più aperta e incerta, soprattutto considerando che Ravens e Steleers devono ancora affrontarsi due volte. Per i Steleers una vittoria contro i Bengals è quindi fondamentale per non perdere terreno dai rivali e mantenere vive le speranze di conquistare il titolo divisionale.

Pittsburgh Steleers : 3 sconfitte nelle ultime 4 partite.

: 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. Bengals : stagione complicata e alla ricerca di riscatto.

: stagione complicata e alla ricerca di riscatto. Incognita Joe Flacco: la presenza del quarterback di Cincinnati è in dubbio.

Eagles-Lions: scontro al vertice nella NFC

Il Monday Night della week 11 offre il confronto tra i Philadelphia Eagles e i Detroit Lions. Le due squadre sono terza e quarta nella classifica della NFC e comandano le rispettive division. Gli Eagles, primi nella NFC East, vantano 7 vittorie e 2 sconfitte, con una striscia aperta di 3 successi consecutivi, tra cui il recente 10-7 in trasferta a Green Bay. I Lions, leader della NFC North, hanno ottenuto 6 vittorie e 3 sconfitte, imponendosi nell’ultimo turno con un perentorio 44-22 a Washington. Le due squadre non si affrontano dal settembre 2022, quando furono gli Eagles ad imporsi 38-35 in una gara spettacolare.

Eagles : 7 vittorie, 2 sconfitte; 3 successi di fila.

: 7 vittorie, 2 sconfitte; 3 successi di fila. Lions : 6 vittorie, 3 sconfitte; vittoria nell’ultimo turno 44-22.

: 6 vittorie, 3 sconfitte; vittoria nell’ultimo turno 44-22. Ultimo precedente: settembre 2022, vittoria Eagles 38-35.

Forma dei quarterback e rendimento stagionale

Entrambe le sfide vedono in campo quarterback di esperienza e talento. Jalen Hurts, regista degli Eagles, ha totalizzato finora 16 touchdown pass, 5 touchdown su corsa e un solo intercetto, mostrando grande solidità e costanza. Per i Lions, il punto di riferimento offensivo rimane Jared Goff: nella regular season ha già messo a referto 20 touchdown e solo 3 intercetti, guidando l’attacco con efficacia. In casa Bengals, l’incognita Joe Flacco pesa sull’approccio tattico e sulla fiducia della squadra. La sua eventuale assenza obbligherebbe Cincinnati a rivedere i piani offensivi per un match già complicato.

Quarterback Touchdown (Pass) Touchdown (Corsa) Intercetti Jalen Hurts 16 5 1 Jared Goff 20 – 3

Principali quote disponibili sui bookmaker

Le piattaforme di scommesse, tra cui Sisal, DAZN e Bet365, offrono la possibilità di seguire i match in diretta streaming e di consultare in tempo reale le quote aggiornate. Per Steleers-Bengals, le quote riflettono l’equilibrio e l’incertezza della situazione, complice la possibile assenza di Joe Flacco. Anche per Eagles-Lions le quote sono molto vicine, considerando il rendimento recente di entrambe le squadre e il buon momento vissuto sia da Hurts che da Goff. Gli scommettitori possono inoltre accedere a un ricco servizio di statistiche live, utile per chi desidera analizzare nel dettaglio le tendenze dei match.

Tendenze e curiosità numeriche dei match NFL

Analizzando i dati delle ultime settimane emergono alcune tendenze interessanti:

Pittsburgh Steleers ha perso 3 delle ultime 4 partite, ma in casa resta una formazione difficile da battere.

ha perso 3 delle ultime 4 partite, ma in casa resta una formazione difficile da battere. Philadelphia Eagles non perde da tre turni, mostrando grande solidità difensiva.

non perde da tre turni, mostrando grande solidità difensiva. Bengals e Lions cercano continuità dopo stagioni altalenanti.

Da notare che Eagles e Lions non si affrontavano dal 2022 e che l’ultimo precedente si è chiuso con una pioggia di punti. Inoltre, le statistiche dei quarterback sottolineano il peso dei leader offensivi nella gestione delle partite decisive.

In conclusione, la settimana 11 di NFL regala due confronti ad alta intensità, con Steleers-Bengals e Eagles-Lions pronti a offrire emozioni, dati interessanti e quote equilibrate. Il percorso verso i playoff passa anche da queste sfide, che si preannunciano ricche di spunti e di numeri da seguire con attenzione.