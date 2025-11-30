Home | Statistiche e quote aggiornate Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio

L’incontro tra Dolomiti Bellunesi e Giana Erminio rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della 16^ giornata del girone A di Serie C Sky Wifi. La partita, in programma nel prossimo fine settimana, vedrà opposte due formazioni che inseguono obiettivi differenti ma altrettanto ambiziosi: i padroni di casa puntano a uscire dalla zona playout, mentre gli ospiti vogliono consolidare la loro posizione in classifica e continuare nel percorso positivo appena intrapreso.

Dolomiti Bellunesi-Giana Erminio: il contesto della sfida in Serie C

La gara tra Dolomiti Bellunesi e Giana Erminio si svolge in un momento cruciale della stagione. I bellunesi, alla loro prima esperienza in Serie C, cercano di ritrovare slancio dopo un avvio promettente ma seguito da un periodo meno brillante. Attualmente occupano il 16° posto in classifica con 14 punti, frutto di una recente striscia negativa di risultati che li ha visti conquistare solo un punto nelle ultime tre partite, tra cui il pareggio contro Arzignano Valchiampo (2-2). Dall’altra parte, la Giana Erminio sembra aver trovato la giusta quadratura grazie alle ultime due vittorie convincenti contro Pergolettese (0-3) e Ospitaletto (1-0), raggiungendo così l’11^ posizione con 19 punti. L’assenza di precedenti tra le due squadre, dovuta all’esordio dei bellunesi nella categoria, aggiunge ulteriore interesse a un confronto che potrebbe avere risvolti importanti per la stagione di entrambe.

Statistiche a confronto: gol fatti, gol subiti e rendimento recente

Analizzando i numeri principali, emergono alcuni dati interessanti che aiutano a inquadrare lo stato di forma delle due formazioni:

Gol realizzati: Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 14. Le due squadre hanno un potenziale offensivo simile, con una lieve prevalenza per gli ospiti.

13, 14. Le due squadre hanno un potenziale offensivo simile, con una lieve prevalenza per gli ospiti. Gol subiti: Dolomiti Bellunesi 23, Giana Erminio 14. La differenza maggiore risiede nella fase difensiva, dove la squadra di Vinicio Espinal ha mostrato maggiore solidità.

23, 14. La differenza maggiore risiede nella fase difensiva, dove la squadra di ha mostrato maggiore solidità. Punti in classifica: Dolomiti Bellunesi 14, Giana Erminio 19.

Dal punto di vista del rendimento recente:

Dolomiti Bellunesi: Un solo punto nelle ultime tre gare.

Un solo punto nelle ultime tre gare. Giana Erminio: Due vittorie consecutive nelle ultime due partite.

Questi dati suggeriscono una leggera superiorità della formazione ospite sotto il profilo della continuità e della tenuta difensiva, mentre il reparto offensivo si presenta sostanzialmente equilibrato.

Le quote dei bookmakers preannunciano equilibrio

Secondo le principali agenzie di scommesse, l’esito della gara appare incerto e le quote proposte riflettono l’equilibrio tra le due formazioni. Nonostante la Giana Erminio abbia mostrato una recente crescita e una difesa più solida, l’andamento altalenante della Dolomiti Bellunesi e il fattore campo potrebbero livellare ulteriormente le forze in campo. Gli operatori vedono infatti una partita piuttosto aperta, dove il risultato potrebbe essere determinato da episodi o da momenti di forma individuale piuttosto che da una netta superiorità di una delle due squadre. In queste situazioni, spesso anche la quota del pareggio risulta piuttosto bassa rispetto alla media, a conferma dell’incertezza generale che circonda la sfida.

Curiosità numeriche e dettagli da segnalare

Tra le curiosità statistiche legate all’incontro si segnala l’assenza di precedenti ufficiali tra Dolomiti Bellunesi e Giana Erminio, dato che i padroni di casa sono al debutto assoluto nella terza serie nazionale. Un altro aspetto di rilievo è la differenza nei gol subiti: i bellunesi dovranno lavorare per migliorare la fase difensiva, mentre la Giana Erminio può contare su una maggiore compattezza arretrata. Da segnalare anche la designazione arbitrale con il Sig. Carlo Esposito di Napoli a dirigere l’incontro, supportato da una squadra di assistenti provenienti da diverse regioni.

In sintesi, Dolomiti Bellunesi e Giana Erminio arrivano a questa sfida con motivazioni diverse ma ugualmente forti. Le statistiche e le quote lasciano presagire una gara equilibrata, in cui dettagli e singoli episodi potrebbero fare la differenza. Il confronto rappresenta un interessante banco di prova per entrambe le formazioni in questa fase cruciale della stagione di Serie C.