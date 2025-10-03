Statistiche e quote aggiornate: Crotone-Picerno in Serie C

Serie C torna protagonista sabato 4 ottobre con una sfida interessante tra Crotone e Picerno, in programma alle 17:30. L’incontro, valido per il girone C, mette di fronte due squadre separate da pochi punti in classifica e pronte a contendersi tre punti pesanti per la corsa alle zone alte della graduatoria. Di seguito, l’analisi delle principali statistiche, le quote offerte dai bookmaker e le tendenze numeriche che caratterizzano il match.

Analisi descrittiva della partita tra Crotone e Picerno

La sfida tra Crotone e Picerno rappresenta uno dei match più attesi del fine settimana in Serie C. I calabresi, reduci da un avvio di stagione positivo, si trovano attualmente a quota 11 punti e inseguono il vertice della classifica, distante cinque lunghezze. La squadra allenata da Emilio Longo ha mostrato solidità difensiva e una discreta propensione offensiva, elementi che la pongono tra le formazioni più accreditate per l’accesso ai playoff. Di fronte ci sarà il Picerno, formazione lucana guidata da Gaetano Auteri, che ha raccolto 9 punti e si posiziona a ridosso delle prime. Nonostante la trasferta sia insidiosa, il Picerno ha dimostrato di poter essere competitivo anche lontano dalle mura amiche e proverà a sovvertire i pronostici. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con la rosa quasi al completo, pronte a schierare i migliori undici dal primo minuto.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

Esaminando i dati statistici più recenti, emergono alcuni elementi chiave utili a delineare il profilo delle due squadre:

Crotone ha raccolto 11 punti nelle prime giornate, frutto di un equilibrio tra vittorie e pareggi.

ha raccolto 11 punti nelle prime giornate, frutto di un equilibrio tra vittorie e pareggi. La difesa dei calabresi si è rivelata solida, subendo poche reti rispetto alla media del girone.

Il Picerno segue a due sole lunghezze, con 9 punti, e vanta una buona continuità di rendimento.

segue a due sole lunghezze, con 9 punti, e vanta una buona continuità di rendimento. Storicamente, gli scontri diretti tra le due squadre sono stati equilibrati, con risultati spesso decisi da episodi singoli.

Squadra Punti Ultime 5 gare Crotone 11 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta Picerno 9 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte

L’analisi dei dati suggerisce un confronto aperto, dove la differenza la potrebbe fare la maggiore esperienza dei padroni di casa nei momenti chiave.

Le quote principali per Crotone-Picerno

I principali operatori di scommesse propongono quote che riflettono il lieve favore del pronostico per il Crotone. La vittoria dei calabresi è spesso offerta a una quota leggermente più bassa rispetto al successo esterno del Picerno, che rimane comunque una possibilità concreta secondo i bookmaker. Anche il pareggio risulta un’opzione considerata, dato l’equilibrio visto nei precedenti e la compattezza delle due squadre. Le quote principali per l’esito finale si attestano generalmente su:

Vittoria Crotone : quota compresa tra 1.80 e 2.10

: quota compresa tra 1.80 e 2.10 Pareggio: quota tra 3.00 e 3.30

Vittoria Picerno: quota tra 3.80 e 4.20

È importante sottolineare che queste valutazioni sono soggette a variazioni fino al calcio d’inizio, in base alle ultime informazioni sulle formazioni e alle tendenze di mercato.

Tendenze e curiosità numeriche dal girone C

Alcune tendenze statistiche emergono analizzando il percorso delle due squadre:

Crotone mantiene una media gol subiti tra le più basse del girone.

mantiene una media gol subiti tra le più basse del girone. Entrambe le squadre hanno realizzato almeno una rete in quattro delle ultime cinque partite.

Il Picerno ha raccolto punti in trasferta in oltre il 50% delle giornate disputate fino ad ora.

ha raccolto punti in trasferta in oltre il 50% delle giornate disputate fino ad ora. Negli ultimi confronti diretti, il margine di vittoria non ha mai superato un gol di scarto.

Questi dati confermano come il match possa essere caratterizzato da equilibrio e attenzione difensiva, con la possibilità di vedere un risultato incerto fino ai minuti finali.

In conclusione, Crotone–Picerno rappresenta una partita ricca di spunti, sia dal punto di vista statistico che delle quote offerte. L’equilibrio tra le due formazioni promette un confronto avvincente, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza per il risultato finale.