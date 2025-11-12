Statistiche e quote aggiornate Cremonese-Roma: tutti i numeri

Domenica 23 novembre, alle ore 15, lo Stadio Zini di Cremona ospiterà una delle sfide più attese della giornata di Serie A: Cremonese contro Roma. I grigiorossi, reduci da un avvio convincente ma recentemente rallentati, affronteranno la capolista in una gara dal grande fascino, utile a misurare le reali ambizioni e la maturità della formazione neopromossa.

Analisi dell’evento: Cremonese di fronte alla capolista Roma

La Cremonese, guidata da Davide Nicola, si trova all’undicesimo posto in classifica con 14 punti, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Nelle ultime due partite, la formazione lombarda ha subito altrettante sconfitte: prima in casa contro la Juventus (1-2), in una gara che ha segnato l’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, poi sul campo del Pisa (1-0), dove episodi sfavorevoli hanno deciso l’incontro. Nonostante le recenti battute d’arresto, il bilancio resta positivo: la Cremonese mantiene sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione, un margine importante per una squadra appena salita nella massima serie. La pausa per le nazionali è arrivata in un momento propizio, concedendo tempo per recuperare energie e preparare al meglio la sfida contro la Roma.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

Analizzando i dati delle prime nove giornate, emergono alcune evidenze interessanti:

La Cremonese in casa ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta in cinque partite.

in casa ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta in cinque partite. La Roma di Gian Piero Gasperini si è distinta per un rendimento esterno eccellente: 4 vittorie e 1 sola sconfitta lontano dall’Olimpico.

I precedenti tra le due squadre a Cremona in Serie A sono otto:

2 vittorie della Cremonese

1 pareggio

5 successi della Roma

L’ultimo confronto diretto risale al febbraio 2023, quando la Cremonese si impose 2-1, regalando una delle serate più memorabili della recente storia del club. Questi dati evidenziano come la Roma abbia spesso avuto la meglio, ma la storia più recente lascia aperta ogni possibilità.

Quote principali offerte dai bookmaker per Cremonese-Roma

Le quote disponibili sui principali siti di scommesse riflettono l’equilibrio e le differenze tecniche tra le due formazioni. Ecco le principali proposte:

Esito Quota Vittoria Cremonese (1) 5.25 Pareggio (X) 3.85 Vittoria Roma (2) 1.62

La quota per il successo della Cremonese segnala lo status di outsider dei padroni di casa, mentre la Roma parte favorita secondo i bookmaker. Il pareggio rappresenta un’opzione intermedia, comunque considerata.

Tendenze e curiosità numeriche: solidità e rendimento esterno

Alcuni dati e curiosità possono aiutare a leggere meglio la partita:

La Cremonese ha raccolto la maggior parte dei suoi punti in casa, dimostrandosi squadra solida ma non sempre cinica davanti al pubblico amico.

ha raccolto la maggior parte dei suoi punti in casa, dimostrandosi squadra solida ma non sempre cinica davanti al pubblico amico. La Roma ha costruito il proprio primato soprattutto in trasferta, rendendo il proprio rendimento esterno uno dei più costanti del torneo.

ha costruito il proprio primato soprattutto in trasferta, rendendo il proprio rendimento esterno uno dei più costanti del torneo. L’ultimo successo grigiorosso contro la Roma risale a meno di un anno fa, a testimonianza di quanto anche le statistiche possano essere ribaltate sul campo.

La sfida tra Cremonese e Roma promette equilibrio e intensità, oltre a offrire spunti interessanti dal punto di vista statistico e delle quote. Entrambe le squadre hanno motivazioni forti e un recente passato di confronti combattuti, elementi che rendono la partita particolarmente attesa da tifosi e appassionati.