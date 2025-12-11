Statistiche e quote aggiornate Conegliano-Scandicci Club

L’attenzione del volley internazionale si concentra sul Mondiale per Club femminile, dove due delle squadre italiane più quotate, Prosecco DOC Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, sono pronte a disputare gli ultimi e decisivi incontri della fase a gironi. In programma in Brasile, queste sfide non solo decreteranno l’accesso alle semifinali, ma offriranno anche spunti interessanti sul livello di preparazione, sulle differenze statistiche tra i club e sulle principali quote dei bookmakers per la corsa al titolo. Vediamo nei dettagli i numeri e le curiosità che caratterizzano il cammino delle italiane, impegnate contro avversarie di grande valore come Dentil Praia Clube e Alianza Lima.

Ultima giornata dei gironi: Conegliano e Scandicci a caccia della semifinale

La terza e ultima giornata della fase a gironi rappresenta un vero e proprio spartiacque per le ambizioni di Conegliano e Scandicci. Le Pantere venete affrontano il confronto più impegnativo della loro Pool contro le padrone di casa del Dentil Praia Clube, mentre le toscane si preparano a sfidare l’Alianza Lima, capolista del campionato peruviano. Entrambe le squadre italiane arrivano a questa tappa con il morale alto dopo un avvio convincente e senza sbavature: Conegliano vanta due successi per 3-0, mostrando rotazioni efficaci e una gestione del roster che ha permesso di risparmiare energie preziose. Sul fronte opposto, Scandicci ha debuttato con un netto 3-0 contro Zhetysu, sottolineando la solidità offensiva e la buona presenza a muro. Tuttavia, la pressione resta altissima: in tornei così brevi, ogni set può risultare decisivo nella definizione del tabellone e un approccio poco attento rischia di compromettere il cammino verso il titolo.

Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento in campo

Le statistiche mettono in luce la qualità dei due club italiani e dei rispettivi avversari. Ecco alcuni dati salienti:

Conegliano ha vinto entrambi i match disputati finora senza concedere set, evidenziando una difesa solida e una varietà di soluzioni offensive guidate dalla regia di Joanna Wołosz .

ha vinto entrambi i match disputati finora senza concedere set, evidenziando una difesa solida e una varietà di soluzioni offensive guidate dalla regia di . La punta di diamante è la svedese Haak , in grande spolvero, supportata da nomi di spicco come Zhu e Gabi .

, in grande spolvero, supportata da nomi di spicco come e . Il Dentil Praia Clube si presenta con due 3-0 consecutivi, grazie all’efficacia di Milka e Koleva (13 punti ciascuna nella gara d’esordio) e alla regia magistrale di Macris Carneiro .

si presenta con due 3-0 consecutivi, grazie all’efficacia di e (13 punti ciascuna nella gara d’esordio) e alla regia magistrale di . Scandicci si è affidata in attacco a Ekaterina Antropova (19 punti all’esordio), con la centrale Nwakalor protagonista a muro (6 block).

si è affidata in attacco a (19 punti all’esordio), con la centrale protagonista a muro (6 block). L’Alianza Lima, pur dominando il campionato peruviano, ha mostrato difficoltà in ricezione contro avversarie più fisiche, come evidenziato nella sconfitta per 0-3 contro Osasco.

Nonostante il divario tecnico, la profondità dei roster e la capacità di adattamento saranno fattori determinanti, specialmente in un calendario così denso.

Le quote principali dei bookmakers e i mercati più seguiti

I principali operatori di scommesse attribuiscono quote favorevoli alle italiane per l’accesso alle semifinali, riconoscendo il valore delle rose e l’esperienza internazionale dei due club. In particolare:

Conegliano parte favorita contro il Dentil Praia Clube , anche se il confronto diretto è giudicato il più equilibrato del girone. Le quote per la vittoria delle venete oscillano tra 1.40 e 1.65, mentre il successo delle brasiliane si attesta tra 2.10 e 2.40.

parte favorita contro il , anche se il confronto diretto è giudicato il più equilibrato del girone. Le quote per la vittoria delle venete oscillano tra 1.40 e 1.65, mentre il successo delle brasiliane si attesta tra 2.10 e 2.40. Scandicci gode di un margine più ampio nelle previsioni contro l’Alianza Lima: la quota per il 3-0 delle toscane è spesso inferiore a 1.20, segno di un divario riconosciuto anche dai bookmaker.

Tra i mercati più seguiti si evidenziano:

Mercato Quote Medie Conegliano Quote Medie Scandicci Vittoria 3-0 2.10 1.20 Over/Under set 1.55 (Over 3.5) 1.35 (Under 3.5)

Le tendenze suggeriscono fiducia nelle capacità delle italiane di chiudere rapidamente i rispettivi match, ma non si esclude che la pressione degli ultimi turni possa favorire qualche sorpresa, specie nel confronto tra Conegliano e Praia Clube.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche sulle protagoniste

Alcuni spunti numerici emergono dall’analisi dei precedenti e delle performance recenti:

Conegliano non ha ancora perso un set nel torneo corrente e vanta una striscia aperta di 21 vittorie consecutive tra campionato e competizioni internazionali.

non ha ancora perso un set nel torneo corrente e vanta una striscia aperta di 21 vittorie consecutive tra campionato e competizioni internazionali. Praia Clube si è distinto per la distribuzione equilibrata dei punti, con almeno quattro atlete sempre in doppia cifra a referto nelle ultime due partite.

si è distinto per la distribuzione equilibrata dei punti, con almeno quattro atlete sempre in doppia cifra a referto nelle ultime due partite. Scandicci ha mostrato una particolare efficacia a muro, con una media di 11 block per incontro nella fase a gironi.

ha mostrato una particolare efficacia a muro, con una media di 11 block per incontro nella fase a gironi. L’Alianza Lima ha una rosa molto giovane: 5 atlete su 12 sono under 23, elemento che può incidere in termini di esperienza in un contesto così competitivo.

Le italiane possono inoltre contare su panchine lunghe e soluzioni tattiche diversificate, fattori che possono fare la differenza nella gestione dei momenti chiave.

In conclusione, la giornata conclusiva della fase a gironi del Mondiale per Club femminile si preannuncia ricca di spunti e di dati interessanti. Conegliano e Scandicci partono con i favori del pronostico, ma la pressione e il valore delle avversarie impongono massima attenzione: ogni errore può risultare determinante nella corsa verso il titolo, rendendo l’analisi di statistiche e quote ancora più centrale per comprendere i possibili scenari.