Statistiche e quote aggiornate Conegliano-Scandicci Club

L’attenzione del volley internazionale si concentra sul Mondiale per Club femminile, dove due delle squadre italiane più quotate, Prosecco DOC Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, sono pronte a disputare gli ultimi e decisivi incontri della fase a gironi. In programma in Brasile, queste sfide non solo decreteranno l’accesso alle semifinali, ma offriranno anche spunti interessanti sul livello di preparazione, sulle differenze statistiche tra i club e sulle principali quote dei bookmakers per la corsa al titolo. Vediamo nei dettagli i numeri e le curiosità che caratterizzano il cammino delle italiane, impegnate contro avversarie di grande valore come Dentil Praia Clube e Alianza Lima.
Ultima giornata dei gironi: Conegliano e Scandicci a caccia della semifinale
La terza e ultima giornata della fase a gironi rappresenta un vero e proprio spartiacque per le ambizioni di Conegliano e Scandicci. Le Pantere venete affrontano il confronto più impegnativo della loro Pool contro le padrone di casa del Dentil Praia Clube, mentre le toscane si preparano a sfidare l’Alianza Lima, capolista del campionato peruviano. Entrambe le squadre italiane arrivano a questa tappa con il morale alto dopo un avvio convincente e senza sbavature: Conegliano vanta due successi per 3-0, mostrando rotazioni efficaci e una gestione del roster che ha permesso di risparmiare energie preziose. Sul fronte opposto, Scandicci ha debuttato con un netto 3-0 contro Zhetysu, sottolineando la solidità offensiva e la buona presenza a muro. Tuttavia, la pressione resta altissima: in tornei così brevi, ogni set può risultare decisivo nella definizione del tabellone e un approccio poco attento rischia di compromettere il cammino verso il titolo.
Analisi delle statistiche: forma, precedenti e rendimento in campo
Le statistiche mettono in luce la qualità dei due club italiani e dei rispettivi avversari. Ecco alcuni dati salienti:
- Conegliano ha vinto entrambi i match disputati finora senza concedere set, evidenziando una difesa solida e una varietà di soluzioni offensive guidate dalla regia di Joanna Wołosz.
- La punta di diamante è la svedese Haak, in grande spolvero, supportata da nomi di spicco come Zhu e Gabi.
- Il Dentil Praia Clube si presenta con due 3-0 consecutivi, grazie all’efficacia di Milka e Koleva (13 punti ciascuna nella gara d’esordio) e alla regia magistrale di Macris Carneiro.
- Scandicci si è affidata in attacco a Ekaterina Antropova (19 punti all’esordio), con la centrale Nwakalor protagonista a muro (6 block).
- L’Alianza Lima, pur dominando il campionato peruviano, ha mostrato difficoltà in ricezione contro avversarie più fisiche, come evidenziato nella sconfitta per 0-3 contro Osasco.
Nonostante il divario tecnico, la profondità dei roster e la capacità di adattamento saranno fattori determinanti, specialmente in un calendario così denso.
Le quote principali dei bookmakers e i mercati più seguiti
I principali operatori di scommesse attribuiscono quote favorevoli alle italiane per l’accesso alle semifinali, riconoscendo il valore delle rose e l’esperienza internazionale dei due club. In particolare:
- Conegliano parte favorita contro il Dentil Praia Clube, anche se il confronto diretto è giudicato il più equilibrato del girone. Le quote per la vittoria delle venete oscillano tra 1.40 e 1.65, mentre il successo delle brasiliane si attesta tra 2.10 e 2.40.
- Scandicci gode di un margine più ampio nelle previsioni contro l’Alianza Lima: la quota per il 3-0 delle toscane è spesso inferiore a 1.20, segno di un divario riconosciuto anche dai bookmaker.
Tra i mercati più seguiti si evidenziano:
|Mercato
|Quote Medie Conegliano
|Quote Medie Scandicci
|Vittoria 3-0
|2.10
|1.20
|Over/Under set
|1.55 (Over 3.5)
|1.35 (Under 3.5)
Le tendenze suggeriscono fiducia nelle capacità delle italiane di chiudere rapidamente i rispettivi match, ma non si esclude che la pressione degli ultimi turni possa favorire qualche sorpresa, specie nel confronto tra Conegliano e Praia Clube.
Tendenze statistiche e curiosità numeriche sulle protagoniste
Alcuni spunti numerici emergono dall’analisi dei precedenti e delle performance recenti:
- Conegliano non ha ancora perso un set nel torneo corrente e vanta una striscia aperta di 21 vittorie consecutive tra campionato e competizioni internazionali.
- Praia Clube si è distinto per la distribuzione equilibrata dei punti, con almeno quattro atlete sempre in doppia cifra a referto nelle ultime due partite.
- Scandicci ha mostrato una particolare efficacia a muro, con una media di 11 block per incontro nella fase a gironi.
- L’Alianza Lima ha una rosa molto giovane: 5 atlete su 12 sono under 23, elemento che può incidere in termini di esperienza in un contesto così competitivo.
Le italiane possono inoltre contare su panchine lunghe e soluzioni tattiche diversificate, fattori che possono fare la differenza nella gestione dei momenti chiave.
In conclusione, la giornata conclusiva della fase a gironi del Mondiale per Club femminile si preannuncia ricca di spunti e di dati interessanti. Conegliano e Scandicci partono con i favori del pronostico, ma la pressione e il valore delle avversarie impongono massima attenzione: ogni errore può risultare determinante nella corsa verso il titolo, rendendo l’analisi di statistiche e quote ancora più centrale per comprendere i possibili scenari.