Statistiche e quote aggiornate Chelsea-Benfica: tutti i dati

La suggestiva cornice dello Stamford Bridge è pronta a ospitare la sfida tra Chelsea e Benfica, valida per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025. L’incontro, in programma il 30 settembre alle ore 21:00, oppone due club di grande tradizione europea in un confronto dal fascino storico: i padroni di casa inglesi contro la brillante realtà portoghese, per una serata all’insegna di statistiche, numeri e analisi sulle quote dei principali bookmaker.

Le probabili formazioni e il contesto della sfida

Entrambe le squadre si presentano con assetti tattici speculari (4-2-3-1) e importanti novità di formazione. Il Chelsea dovrebbe affidarsi a Sánchez tra i pali, con una linea difensiva composta da Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella. A centrocampo agiranno James e Caicedo, mentre sulla trequarti si muoveranno Santos, Fernández e Neto, alle spalle di Pedro.

Per il Benfica confermato Trubin in porta, con Dedić, Silva, Otamendi e Dahl a comporre la difesa. La mediana sarà presidiata da Rios e Barrenechea, mentre il trio Aursnes, Sudakov e Schjelderup supporterà Pavlidis in attacco.

Statistiche a confronto: forma recente e protagonisti

Analizzando i dati della stagione in corso, alcune individualità si sono già messe in luce nelle rispettive squadre. Ecco alcune statistiche significative:

Reece James ( Chelsea ): valutazione media 6.2, 68 minuti giocati nella prima gara, 27 passaggi completati, 2 intercettazioni.

( ): valutazione media 6.2, 68 minuti giocati nella prima gara, 27 passaggi completati, 2 intercettazioni. Enzo Fernández ( Chelsea ): valutazione 6.3, 21 passaggi e 4 duelli vinti su 5 tentati.

( ): valutazione 6.3, 21 passaggi e 4 duelli vinti su 5 tentati. Moisés Caicedo ( Chelsea ): valutazione 6.3, 59 passaggi precisi e 2 contrasti vinti in 90 minuti.

( ): valutazione 6.3, 59 passaggi precisi e 2 contrasti vinti in 90 minuti. Andreas Schjelderup ( Benfica ): 214 minuti giocati, rating 7.6, 1 gol e 1 assist.

( ): 214 minuti giocati, rating 7.6, 1 gol e 1 assist. Fredrik Aursnes (Benfica): valutazione 7.0, 2 assist, 11 tackle riusciti.

Inoltre, i dati dei precedenti in Champions League indicano per entrambe le squadre una partenza in salita nella competizione, con una sconfitta a testa nel turno precedente.

Quote principali dei bookmaker: equilibrio o favoritismo?

I principali operatori internazionali indicano un chiaro favore per i padroni di casa. Le quote offerte sono le seguenti:

Bookmaker Vittoria Chelsea Pareggio Vittoria Benfica William Hill 1.57 4.00 5.00 Bet365 1.62 4.00 5.25

Il Chelsea dunque gode della fiducia dei bookmaker, anche alla luce dei recenti innesti nella rosa e della storica solidità casalinga. Il Benfica, invece, viene considerato sfavorito, con una quota superiore a 5.00 per la vittoria esterna.

Tendenze e curiosità numeriche dall’analisi statistica

Alcuni trend evidenziati dai dati stagionali e dalle performance individuali meritano attenzione:

Il Chelsea ha mostrato una buona solidità a centrocampo, con Fernández e Caicedo tra i più attivi nei passaggi e nei duelli vinti.

ha mostrato una buona solidità a centrocampo, con e tra i più attivi nei passaggi e nei duelli vinti. Schjelderup si è segnalato per la sua capacità di incidere sia in zona gol che negli assist, nonostante la giovane età.

si è segnalato per la sua capacità di incidere sia in zona gol che negli assist, nonostante la giovane età. Il Benfica può contare su un pressing efficace, testimoniato dagli 11 tackle riusciti di Aursnes e da una generale attitudine propositiva nella fase di recupero palla.

può contare su un pressing efficace, testimoniato dagli 11 tackle riusciti di e da una generale attitudine propositiva nella fase di recupero palla. Entrambe le formazioni hanno registrato una sconfitta nel turno precedente, rendendo il match ancora più decisivo per la classifica del girone.

In sintesi, la sfida tra Chelsea e Benfica si presenta come un confronto ricco di spunti statistici e di numeri interessanti, con le quote dei bookmaker che riflettono il leggero vantaggio dei padroni di casa. L’attenzione sarà puntata sulle prestazioni dei singoli e sulla capacità delle due squadre di reagire dopo l’avvio difficile in Champions League.