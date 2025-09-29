Statistiche e quote aggiornate Chelsea-Benfica: tutti i dati

La suggestiva cornice dello Stamford Bridge è pronta a ospitare la sfida tra Chelsea e Benfica, valida per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025. L’incontro, in programma il 30 settembre alle ore 21:00, oppone due club di grande tradizione europea in un confronto dal fascino storico: i padroni di casa inglesi contro la brillante realtà portoghese, per una serata all’insegna di statistiche, numeri e analisi sulle quote dei principali bookmaker.
Le probabili formazioni e il contesto della sfida
Entrambe le squadre si presentano con assetti tattici speculari (4-2-3-1) e importanti novità di formazione. Il Chelsea dovrebbe affidarsi a Sánchez tra i pali, con una linea difensiva composta da Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella. A centrocampo agiranno James e Caicedo, mentre sulla trequarti si muoveranno Santos, Fernández e Neto, alle spalle di Pedro.
Per il Benfica confermato Trubin in porta, con Dedić, Silva, Otamendi e Dahl a comporre la difesa. La mediana sarà presidiata da Rios e Barrenechea, mentre il trio Aursnes, Sudakov e Schjelderup supporterà Pavlidis in attacco.
Statistiche a confronto: forma recente e protagonisti
Analizzando i dati della stagione in corso, alcune individualità si sono già messe in luce nelle rispettive squadre. Ecco alcune statistiche significative:
- Reece James (Chelsea): valutazione media 6.2, 68 minuti giocati nella prima gara, 27 passaggi completati, 2 intercettazioni.
- Enzo Fernández (Chelsea): valutazione 6.3, 21 passaggi e 4 duelli vinti su 5 tentati.
- Moisés Caicedo (Chelsea): valutazione 6.3, 59 passaggi precisi e 2 contrasti vinti in 90 minuti.
- Andreas Schjelderup (Benfica): 214 minuti giocati, rating 7.6, 1 gol e 1 assist.
- Fredrik Aursnes (Benfica): valutazione 7.0, 2 assist, 11 tackle riusciti.
Inoltre, i dati dei precedenti in Champions League indicano per entrambe le squadre una partenza in salita nella competizione, con una sconfitta a testa nel turno precedente.
Quote principali dei bookmaker: equilibrio o favoritismo?
I principali operatori internazionali indicano un chiaro favore per i padroni di casa. Le quote offerte sono le seguenti:
|Bookmaker
|Vittoria Chelsea
|Pareggio
|Vittoria Benfica
|William Hill
|1.57
|4.00
|5.00
|Bet365
|1.62
|4.00
|5.25
Il Chelsea dunque gode della fiducia dei bookmaker, anche alla luce dei recenti innesti nella rosa e della storica solidità casalinga. Il Benfica, invece, viene considerato sfavorito, con una quota superiore a 5.00 per la vittoria esterna.
Tendenze e curiosità numeriche dall’analisi statistica
Alcuni trend evidenziati dai dati stagionali e dalle performance individuali meritano attenzione:
- Il Chelsea ha mostrato una buona solidità a centrocampo, con Fernández e Caicedo tra i più attivi nei passaggi e nei duelli vinti.
- Schjelderup si è segnalato per la sua capacità di incidere sia in zona gol che negli assist, nonostante la giovane età.
- Il Benfica può contare su un pressing efficace, testimoniato dagli 11 tackle riusciti di Aursnes e da una generale attitudine propositiva nella fase di recupero palla.
- Entrambe le formazioni hanno registrato una sconfitta nel turno precedente, rendendo il match ancora più decisivo per la classifica del girone.
In sintesi, la sfida tra Chelsea e Benfica si presenta come un confronto ricco di spunti statistici e di numeri interessanti, con le quote dei bookmaker che riflettono il leggero vantaggio dei padroni di casa. L’attenzione sarà puntata sulle prestazioni dei singoli e sulla capacità delle due squadre di reagire dopo l’avvio difficile in Champions League.