Statistiche e quote aggiornate: Cesena-Modena e il weekend di B

La Serie B si prepara a vivere un intenso quattordicesimo turno, distribuito tra venerdì 28 e domenica 30 novembre. Il campionato cadetto vede la capolista Monza impegnata in trasferta sul campo della Juve Stabia, mentre la sfida tra Cesena e Modena apre le danze con un match di alta classifica. Tante le partite di rilievo in programma, con numerose squadre in lotta per i vertici e altre impegnate a risalire la graduatoria. Di seguito, un’analisi dettagliata delle statistiche, delle quote e delle curiosità che caratterizzano le principali sfide del weekend.
Cesena-Modena: Derby d’alta classifica e confronto diretto
Il turno si apre con il derby emiliano-romagnolo Cesena-Modena, in programma venerdì alle 20:30 allo stadio Manuzzi. Si tratta di uno scontro diretto per il secondo posto: i padroni di casa, quarti con 23 punti, cercano l’aggancio ai gialloblù, attualmente secondi a 26. Il confronto promette equilibrio, come confermato dal bilancio storico favorevole al Cesena (16 vittorie nei precedenti), mentre il Modena arriva da due pareggi consecutivi e vuole rilanciarsi dopo aver perso leggermente quota rispetto alle prime posizioni. Tra i protagonisti più attesi, spiccano Ettore Gliozzi (capocannoniere con 7 reti) e il giovane Cristian Shpendi, autore di 5 gol e 2 assist. La posta in palio è alta e, a seconda del risultato, potrebbero cambiare le gerarchie alle spalle della capolista.
Forma attuale e precedenti: come arrivano le squadre al weekend
Analizzando la forma recente delle squadre di vertice, emergono alcuni dati chiave:
- Monza guida la classifica con 29 punti e arriva da sette vittorie consecutive, vantando anche la miglior difesa (7 reti subite).
- Frosinone, terzo con 25 punti, è in serie positiva da cinque giornate e vanta il miglior attacco (25 gol realizzati).
- Venezia e Mantova si affrontano dopo quasi 60 anni: i lagunari non perdono da sette incontri interni contro squadre lombarde.
- Empoli cerca il terzo successo di fila contro un Bari che non vince fuori casa da dodici trasferte.
Le squadre in difficoltà non mancano: il Pescara non vince dal 21 settembre, mentre il Padova è reduce da cinque gare senza successi. In fondo alla classifica, il derby ligure Spezia-Sampdoria mette di fronte due formazioni che cercano punti per risalire, con i blucerchiati rinvigoriti dal recente successo sulla Juve Stabia.
Quote e mercati principali per il quattordicesimo turno
Le principali quote offerte dai bookmaker per il turno di Serie B riflettono l’equilibrio di molte sfide. Il match tra Cesena e Modena si presenta particolarmente bilanciato, con le quote per la vittoria di una delle due squadre che oscillano intorno al 2.60-2.80, mentre il pareggio è quotato mediamente tra 3.00 e 3.20. Per la gara tra Juve Stabia e Monza, i favori del pronostico sono per gli ospiti, ma i campani sono imbattuti in casa e le quote sulla doppia chance sono piuttosto basse. Le partite tra Empoli e Bari, così come quella tra Venezia e Mantova, vedono le squadre di casa leggermente favorite, ma il margine resta contenuto, a testimonianza di una giornata ricca di possibili sorprese.
Curiosità statistiche e tendenze da tenere d’occhio
Numerose le curiosità numeriche che emergono dal calendario:
- Il Monza potrebbe diventare la prima squadra a vincere otto gare di fila in Serie B dal 2016.
- Reggiana non perde da otto gare interne e punta a prolungare la striscia positiva.
- Raphael Odogwu del Südtirol segna il 65% dei suoi gol in casa, tra le percentuali più alte della categoria.
- Pietro Iemmello ha sempre segnato contro la Virtus Entella in Serie B.
- Andrea Tiritiello (Virtus Entella) è il difensore più prolifico tra i top campionati europei e le seconde divisioni, con sei reti.
Infine, attenzione anche a Joel Pohjanpalo (Palermo), decisivo con sette punti portati alla squadra grazie ai suoi gol e coinvolto in otto reti stagionali.
In conclusione, la quattordicesima giornata di Serie B si preannuncia intensa e ricca di spunti sia in ottica classifica che per la quantità di dati e statistiche offerte. L’equilibrio tra le squadre e le tante curiosità numeriche rendono ogni match interessante, lasciando aperta la corsa a tutti i principali obiettivi stagionali.