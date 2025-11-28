Home | Statistiche e quote aggiornate: Cesena-Modena e il weekend di B

La Serie B si prepara a vivere un intenso quattordicesimo turno, distribuito tra venerdì 28 e domenica 30 novembre. Il campionato cadetto vede la capolista Monza impegnata in trasferta sul campo della Juve Stabia, mentre la sfida tra Cesena e Modena apre le danze con un match di alta classifica. Tante le partite di rilievo in programma, con numerose squadre in lotta per i vertici e altre impegnate a risalire la graduatoria. Di seguito, un’analisi dettagliata delle statistiche, delle quote e delle curiosità che caratterizzano le principali sfide del weekend.

Cesena-Modena: Derby d’alta classifica e confronto diretto

Il turno si apre con il derby emiliano-romagnolo Cesena-Modena, in programma venerdì alle 20:30 allo stadio Manuzzi. Si tratta di uno scontro diretto per il secondo posto: i padroni di casa, quarti con 23 punti, cercano l’aggancio ai gialloblù, attualmente secondi a 26. Il confronto promette equilibrio, come confermato dal bilancio storico favorevole al Cesena (16 vittorie nei precedenti), mentre il Modena arriva da due pareggi consecutivi e vuole rilanciarsi dopo aver perso leggermente quota rispetto alle prime posizioni. Tra i protagonisti più attesi, spiccano Ettore Gliozzi (capocannoniere con 7 reti) e il giovane Cristian Shpendi, autore di 5 gol e 2 assist. La posta in palio è alta e, a seconda del risultato, potrebbero cambiare le gerarchie alle spalle della capolista.

Forma attuale e precedenti: come arrivano le squadre al weekend

Analizzando la forma recente delle squadre di vertice, emergono alcuni dati chiave:

Monza guida la classifica con 29 punti e arriva da sette vittorie consecutive, vantando anche la miglior difesa (7 reti subite).

guida la classifica con 29 punti e arriva da sette vittorie consecutive, vantando anche la miglior difesa (7 reti subite). Frosinone , terzo con 25 punti, è in serie positiva da cinque giornate e vanta il miglior attacco (25 gol realizzati).

, terzo con 25 punti, è in serie positiva da cinque giornate e vanta il miglior attacco (25 gol realizzati). Venezia e Mantova si affrontano dopo quasi 60 anni: i lagunari non perdono da sette incontri interni contro squadre lombarde.

e si affrontano dopo quasi 60 anni: i lagunari non perdono da sette incontri interni contro squadre lombarde. Empoli cerca il terzo successo di fila contro un Bari che non vince fuori casa da dodici trasferte.

Le squadre in difficoltà non mancano: il Pescara non vince dal 21 settembre, mentre il Padova è reduce da cinque gare senza successi. In fondo alla classifica, il derby ligure Spezia-Sampdoria mette di fronte due formazioni che cercano punti per risalire, con i blucerchiati rinvigoriti dal recente successo sulla Juve Stabia.

Quote e mercati principali per il quattordicesimo turno

Le principali quote offerte dai bookmaker per il turno di Serie B riflettono l’equilibrio di molte sfide. Il match tra Cesena e Modena si presenta particolarmente bilanciato, con le quote per la vittoria di una delle due squadre che oscillano intorno al 2.60-2.80, mentre il pareggio è quotato mediamente tra 3.00 e 3.20. Per la gara tra Juve Stabia e Monza, i favori del pronostico sono per gli ospiti, ma i campani sono imbattuti in casa e le quote sulla doppia chance sono piuttosto basse. Le partite tra Empoli e Bari, così come quella tra Venezia e Mantova, vedono le squadre di casa leggermente favorite, ma il margine resta contenuto, a testimonianza di una giornata ricca di possibili sorprese.

Curiosità statistiche e tendenze da tenere d’occhio

Numerose le curiosità numeriche che emergono dal calendario:

Il Monza potrebbe diventare la prima squadra a vincere otto gare di fila in Serie B dal 2016.

potrebbe diventare la prima squadra a vincere otto gare di fila in dal 2016. Reggiana non perde da otto gare interne e punta a prolungare la striscia positiva.

non perde da otto gare interne e punta a prolungare la striscia positiva. Raphael Odogwu del Südtirol segna il 65% dei suoi gol in casa, tra le percentuali più alte della categoria.

del segna il 65% dei suoi gol in casa, tra le percentuali più alte della categoria. Pietro Iemmello ha sempre segnato contro la Virtus Entella in Serie B .

ha sempre segnato contro la in . Andrea Tiritiello (Virtus Entella) è il difensore più prolifico tra i top campionati europei e le seconde divisioni, con sei reti.

Infine, attenzione anche a Joel Pohjanpalo (Palermo), decisivo con sette punti portati alla squadra grazie ai suoi gol e coinvolto in otto reti stagionali.

In conclusione, la quattordicesima giornata di Serie B si preannuncia intensa e ricca di spunti sia in ottica classifica che per la quantità di dati e statistiche offerte. L’equilibrio tra le squadre e le tante curiosità numeriche rendono ogni match interessante, lasciando aperta la corsa a tutti i principali obiettivi stagionali.