Statistiche e quote aggiornate: Celtic-Braga, Celta Vigo-PAOK

Il secondo turno della fase a gironi dell’UEFA Europa League 2025-2026 propone sfide di grande interesse, con particolare attenzione ai match tra Celtic e SC Braga e tra Celta Vigo e PAOK. Le partite, programmate per giovedì 2 ottobre, rispettivamente alle 18:45 e alle 21, si svolgeranno in due stadi storici: il Celtic Park di Glasgow e l’Abanca-Balaídos di Vigo. In questo articolo analizziamo le principali statistiche, le quote offerte dai bookmaker e le curiosità numeriche relative a questi incontri chiave del girone.

Analisi delle formazioni e dei protagonisti in campo

Entrambe le sfide vedono le squadre di casa, Celtic e Celta Vigo, partire con un lieve favore dei pronostici grazie al supporto del proprio pubblico e alla solidità dimostrata negli ultimi incontri. Nel match di Glasgow, gli scozzesi, guidati da Rodgers, si affidano al tridente offensivo composto da Daizen Maeda, Tounekti e Iheanacho, con il giapponese Maeda osservato speciale per la sua rapidità e capacità di inserimento. Tuttavia, il SC Braga non è da sottovalutare: la squadra portoghese può contare sull’esperienza di Horta e sulla fisicità di El Ouazzani, elementi già determinanti nelle precedenti sfide europee.

Il Celtic deve fare i conti con alcune assenze: Jota e Johnston sono indisponibili, Trusty in dubbio e Hatate resta da valutare.

Per quanto riguarda Celta Vigo–PAOK, i galiziani puntano sulle doti realizzative di Borja Iglesias, già protagonista con una rete da subentrato nella scorsa giornata, e sulla regia di Óscar Mingueza, centrocampista capace di unire qualità e quantità. Da non trascurare l’apporto di Iago Aspas, giocatore simbolo e sempre pericoloso negli ultimi metri, e la vivacità di Bryan Zaragoza nel dribbling.

Statistiche comparative: forma recente e rendimento europeo

Le statistiche delle ultime gare mostrano alcuni trend interessanti per valutare la tenuta delle squadre in questo inizio di stagione europea:

Celtic arriva dalla trasferta pareggiata contro l’ Hibernian , mentre il Braga ha superato il Feyenoord nella gara inaugurale del gruppo.

Di seguito una tabella riassuntiva sul rendimento recente delle protagoniste nei rispettivi gironi:

Squadra Ultima partita Risultato Stato forma Celtic vs Hibernian Pareggio Discreta Braga vs Feyenoord Vittoria Buona Celta Vigo vs (non specificato) Sconfitta Da migliorare PAOK vs (non specificato) Pareggio Regolare

Quote principali e scenario dei bookmaker per i match

Le principali agenzie di scommesse attribuiscono una leggera preferenza alle squadre di casa in entrambi gli incontri.

Per Celtic – Braga , William Hill quota la vittoria del Celtic a 1.95, il pareggio a 3.50 e il successo del Braga a 3.60. Bet365 propone invece 1.91 per il successo degli scozzesi, 3.75 per il pari e 3.70 per l’eventuale colpo esterno dei portoghesi.

Queste valutazioni riflettono il peso del fattore campo e la qualità degli organici, ma anche la necessità di punti per continuare a inseguire la qualificazione agli ottavi.

Tendenze e curiosità numeriche: i dati più interessanti

Alcuni dati emergono con particolare evidenza dalle prime giornate della fase a gironi:

Borja Iglesias ( Celta Vigo ) ha segnato nell’ultima apparizione europea, confermando il suo fiuto del gol anche in pochi minuti giocati.

Nel Celtic, Maeda è chiamato a confermare il suo impatto con la velocità, mentre Tounekti e Iheanacho garantiscono alternative offensive.

Questi indicatori suggeriscono partite aperte, dove le individualità potrebbero fare la differenza, soprattutto nelle fasi decisive del match.

In conclusione, il secondo turno di UEFA Europa League si preannuncia ricco di spunti, tra squadre in cerca di conferme e giocatori pronti a lasciare il segno. Celtic e Celta Vigo partono con un leggero favore secondo i bookmaker, ma la qualità degli avversari rende questi incontri tutt’altro che scontati. Le statistiche e le quote delineano il profilo di match equilibrati, dove ogni dettaglio potrà risultare determinante per il cammino europeo delle formazioni coinvolte.