Statistiche e quote aggiornate Catanzaro-Palermo: i numeri chiave

L’incontro tra Catanzaro e Palermo si avvicina, promettendo interesse per gli appassionati della Serie B 2025-26. La sfida, in programma nei prossimi giorni, mette di fronte due squadre con obiettivi e stati di forma differenti: da un lato i rosanero, attualmente al secondo posto dopo il pareggio con il Modena; dall’altro i giallorossi calabresi, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Analizziamo le statistiche principali, i dati recenti e le quote offerte dai bookmakers per comprendere meglio il quadro di questo appuntamento.

Catanzaro ancora senza vittorie: un avvio in salita

Il Catanzaro si presenta al confronto con il Palermo dopo un inizio di stagione tutt’altro che brillante. La squadra guidata da Aquilani staziona infatti nelle parti basse della classifica, con un bottino che vede prevalere i pareggi sulle vittorie.

Nessuna vittoria nelle prime 8 giornate di campionato

6 pareggi e 2 sconfitte finora

Quindicesimo posto in classifica, a pari punti con Pescara e Bari

L’assenza di successi è il segnale più evidente delle difficoltà che la formazione calabrese sta incontrando, in particolare sul piano offensivo. I giallorossi, infatti, vantano il secondo peggior attacco del torneo con soli 7 gol all’attivo, mentre la difesa ha subito 9 reti. Questi numeri fanno emergere un profilo di squadra solida ma poco incisiva in avanti, abile nel limitare i danni ma ancora priva di quella spinta decisiva per cambiare passo.

Comparazione statistiche: rendimento e precedenti recenti

Analizzando le prestazioni delle due formazioni, emergono alcuni dati chiave che aiutano a fotografare l’andamento attuale:

Palermo ancora imbattuto nelle ultime giornate, reduce dal pareggio con il Modena

ancora imbattuto nelle ultime giornate, reduce dal pareggio con il Catanzaro con la maggior parte dei punti conquistati grazie ai pareggi (6 su 8 partite)

con la maggior parte dei punti conquistati grazie ai pareggi (6 su 8 partite) Attacco rosanero più prolifico rispetto agli avversari calabresi

L’ultimo incontro disputato dal Catanzaro si è concluso con una sconfitta di misura contro il Padova (0-1), confermando le difficoltà nel trovare la via del gol. Da segnalare anche alcune situazioni individuali di rilievo: il portiere Mirko Pigliacelli, ex rosanero, difende ora la porta dei giallorossi, mentre l’attaccante Federico Di Francesco risulta indisponibile a causa di un infortunio che lo terrà ai box per almeno quaranta giorni.

Le quote principali per Catanzaro-Palermo

I bookmakers tengono conto delle recenti difficoltà del Catanzaro e del rendimento più solido del Palermo. Le principali tipologie di quote disponibili per questa partita riflettono la situazione di equilibrio con una lieve preferenza verso la formazione rosanero.

Esito Quota media Vittoria Catanzaro 3.20 Pareggio 3.00 Vittoria Palermo 2.25

Le quote sui mercati principali (1X2) suggeriscono un confronto bilanciato, con il Palermo leggermente favorito. Da notare che il numero elevato di pareggi del Catanzaro potrebbe attirare l’attenzione su questa opzione tra le possibili giocate proposte.

Tendenze e curiosità numeriche: Catanzaro specialista del pareggio

Alcune statistiche particolari caratterizzano l’avvio di stagione del Catanzaro:

La squadra calabrese ha raccolto lo stesso numero di punti di Pescara e Bari , pur non avendo ancora vinto.

e , pur non avendo ancora vinto. Il Catanzaro ha totalizzato 6 pareggi su 8 partite.

ha totalizzato 6 pareggi su 8 partite. Nelle partite casalinghe, il Catanzaro ha sempre segnato almeno una rete in 3 occasioni su 4.

ha sempre segnato almeno una rete in 3 occasioni su 4. Il portiere Pigliacelli, ex Palermo, affronta i suoi ex compagni da protagonista tra i pali giallorossi.

Queste tendenze evidenziano la solidità difensiva e la capacità della squadra di rimanere in partita fino al termine, nonostante le difficoltà in zona gol.

In sintesi, Catanzaro-Palermo si presenta come una sfida tra una squadra in cerca di riscatto e una in cerca di conferme nei piani alti. Le statistiche e le quote aggiornate dipingono un confronto aperto, in cui il pareggio resta una possibilità concreta viste le tendenze stagionali dei padroni di casa. Sarà interessante osservare se i giallorossi riusciranno finalmente a sbloccare la casella delle vittorie contro un Palermo solido e ambizioso.