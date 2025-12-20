Statistiche e Quote aggiornate Brescia-Offanengo A2 femminile

Nel fine settimana si disputa un interessante incontro valido per la quinta giornata di ritorno del girone B di Serie A2 femminile di volley: le padrone di casa della Valsabbina Millenium Brescia ospitano la Trasporti Bressan Offanengo al PalaGeorge di Montichiari, domenica alle ore 17. L’evento si inserisce in un momento cruciale per entrambe le formazioni, desiderose di confermare il proprio valore nel campionato e di aggiungere punti preziosi in classifica.

Analisi dell’incontro tra Brescia e Offanengo: contesto e motivazioni

La sfida mette di fronte due squadre con obiettivi differenti ma con la stessa fame di risultati. Da un lato, la Valsabbina Millenium Brescia – guidata da Matteo Solforati – è reduce da una sconfitta in Coppa Italia contro Melendugno e cerca immediato riscatto per mantenere il secondo posto in classifica, condiviso con Nuvolì Altafratte Padova a quota 28 punti, alle spalle della capolista Talmassons. Dall’altro, la Trasporti Bressan Offanengo, ancora galvanizzata dalla prima vittoria interna stagionale ottenuta contro Futura Giovani Busto Arsizio (3-2), vuole proseguire il trend positivo e allontanarsi dalle zone calde della graduatoria. L’andata aveva visto Brescia imporsi nettamente in tre set sul campo di Offanengo, confermando la solidità delle “Leonesse”. L’arrivo dell’opposta Julia Kavalenka rafforza ulteriormente il roster bresciano, già noto per la qualità della palleggiatrice Prandi e delle centrali come Modestino e Olivotto.

Statistiche comparative: andamento recente e precedenti tra le squadre

Il confronto tra Brescia e Offanengo si presenta come una sfida con diversi spunti statistici interessanti:

Brescia conduce nei precedenti storici con 4 vittorie su 5 incontri in serie A.

Nel match d’andata, Brescia ha vinto 3-0, mostrando una netta superiorità in attacco (52% di efficacia contro il 32% di Offanengo) e nei muri (8 contro 2).

ha vinto 3-0, mostrando una netta superiorità in attacco (52% di efficacia contro il 32% di Offanengo) e nei muri (8 contro 2). Entrambe le squadre hanno dimostrato punti di forza distinti: Offanengo brilla per numero di punti realizzati (quarto posto in graduatoria con 860 punti), mentre Brescia si distingue in fase difensiva, seconda nella classifica dei muri con 134 realizzazioni, dietro solo a Trento.

Analizzando le prestazioni individuali, Offanengo piazza due atlete nella top ten delle migliori attaccanti della A2: Sara Bellia è quinta con 229 punti, mentre il capitano Valentina Zago è ottava con 222. Per Brescia, la centrale Dalila Modestino è nona nei muri (31), seguita dalla compagna Olivotto (30). Nel fondamentale della ricezione, il libero Beatrice Parrocchiale occupa il settimo posto tra le migliori del campionato.

Quote pre-partita e principali mercati disponibili

Sebbene non siano disponibili quote dettagliate da bookmaker specifici, l’analisi dei dati e delle tendenze suggerisce che i mercati principali si concentreranno su:

Vittoria finale (1X2), con Brescia favorita sulla base del rendimento stagionale e del successo ottenuto all’andata.

favorita sulla base del rendimento stagionale e del successo ottenuto all’andata. Under/Over set totali, data la tendenza di Offanengo a disputare match combattuti e prolungati.

Mercati su giocatrici: attenzione alle performance di Kavalenka (32 punti all’esordio in Coppa Italia), Bellia e Zago per quanto riguarda i punti individuali.

Le quote potrebbero subire variazioni in base al recupero di alcune atlete bresciane colpite dall’influenza e alle scelte degli allenatori, ma la solidità della rosa di Brescia resta un fattore determinante per gli operatori.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della sfida

Alcuni numeri e trend meritano attenzione particolare:

Brescia è squadra dal rendimento costante in casa e vanta un secondo posto nella classifica dei muri, fondamentale spesso decisivo nei momenti chiave.

è squadra dal rendimento costante in casa e vanta un secondo posto nella classifica dei muri, fondamentale spesso decisivo nei momenti chiave. Offanengo si distingue per la capacità di segnare ace (quinto posto con 64 battute vincenti) e per la presenza di atlete tra le migliori realizzatrici e battitrici.

si distingue per la capacità di segnare ace (quinto posto con 64 battute vincenti) e per la presenza di atlete tra le migliori realizzatrici e battitrici. Le partite tra queste due squadre raramente si risolvono rapidamente: anche le sconfitte di Offanengo sono spesso state combattute.

Curiosità: la centrale Anna Caneva di Offanengo ha un passato a Brescia, aggiungendo un pizzico di motivazione personale alla gara.

Squadra Punti Muri Ace Offanengo 860 — 64 Brescia 832 134 —

Questi dati confermano la presenza di due squadre solide, con punti di forza ben distribuiti tra reparto offensivo e difensivo.

In conclusione, la sfida tra Valsabbina Millenium Brescia e Trasporti Bressan Offanengo si prospetta interessante sul piano delle statistiche e del rendimento. L’analisi dei numeri evidenzia una leggera supremazia di Brescia, ma il recente entusiasmo di Offanengo lascia aperti diversi scenari. Un match da seguire con attenzione per appassionati e analisti, in attesa di nuovi dati utili per comprendere meglio l’andamento della stagione.