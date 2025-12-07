Statistiche e quote aggiornate Brescia-Lumezzane: il derby lombardo

Il derby tra Brescia e Lumezzane rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della 17^ giornata del girone A di Serie C 2025-2026. La sfida, in programma domenica 7 dicembre alle ore 14:30, si disputa in un contesto in cui le due squadre cercano risposte importanti: i padroni di casa per rilanciarsi dopo una serie di pareggi e gli ospiti per consolidare la propria risalita in classifica. L’analisi si concentrerà su statistiche, dati e quote principali dedicate all’evento.

Un derby lombardo per invertire la rotta: Brescia-Lumezzane

Il match tra Brescia e Lumezzane arriva in un momento particolare della stagione per entrambe le squadre. Il Brescia, protagonista di un avvio convincente, si trova ora a dover gestire una flessione nei risultati: la squadra non vince da oltre un mese e nelle ultime quattro partite ha raccolto solo pareggi, mantenendo comunque saldamente le posizioni di vertice. Il distacco di 12 punti dalla capolista Vicenza rende più complessa la lotta per la promozione diretta, ma l’obiettivo playoff resta concreto.

Il Lumezzane, invece, si presenta all’appuntamento con una striscia positiva che dura dal 13 ottobre: in sette gare senza sconfitte ha ottenuto due vittorie e cinque pareggi, risultati che hanno consentito alla formazione di uscire dalla zona playout. Tuttavia, la risalita non è stata travolgente e la squadra cerca ancora continuità nei successi.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti

Analizzando i dati più rilevanti delle due formazioni emergono alcuni aspetti chiave:

Brescia :

: Ultima vittoria risalente a oltre un mese fa



Quattro pareggi consecutivi nelle recenti uscite



Solida posizione in classifica, ma gap significativo dalla vetta

Lumezzane :

: Sette partite senza sconfitte (2 vittorie, 5 pareggi)



Ultima sconfitta il 13 ottobre



Progressiva uscita dalla zona playout

In termini di precedenti stagionali, il Brescia si è dimostrato solido soprattutto in casa, mentre il Lumezzane ha saputo reggere l’urto anche contro avversari quotati, spesso chiudendo le gare in equilibrio.

Quote principali disponibili per Brescia-Lumezzane

Le principali agenzie di scommesse, tra cui Snai, assegnano un netto favore del pronostico ai padroni di casa. Le quote aggiornate indicano:

Esito Quota Vittoria Brescia (1) 1,55 Pareggio (X) 3,55 Vittoria Lumezzane (2) 6,00

Questi valori rispecchiano la differenza in classifica e l’andamento stagionale, ponendo il Brescia come chiaro favorito ma senza escludere eventuali sorprese, dato il buon momento del Lumezzane.

Tendenze e curiosità numeriche su Brescia e Lumezzane

Tra i trend più interessanti che emergono dall’analisi statistica delle due squadre troviamo:

Il Brescia ha fermato la corsa di avversari di rilievo, come il Cittadella , ma fatica a trovare la via della vittoria nonostante una buona tenuta difensiva.

ha fermato la corsa di avversari di rilievo, come il , ma fatica a trovare la via della vittoria nonostante una buona tenuta difensiva. Il Lumezzane è specialista nei pareggi, con ben cinque nelle ultime sette gare, e spesso riesce a rimanere in partita fino al termine.

è specialista nei pareggi, con ben cinque nelle ultime sette gare, e spesso riesce a rimanere in partita fino al termine. Entrambe le formazioni hanno dimostrato solidità, ma la mancanza di slancio offensivo ha inciso sui risultati recenti.

Un dato curioso: il Lumezzane non perde da quando ha cambiato modulo e assetto difensivo, segno di una crescita nella gestione delle partite più delicate.

In conclusione, il derby tra Brescia e Lumezzane si propone come sfida equilibrata nonostante le quote favoriscano i padroni di casa. I numeri sottolineano la solidità di entrambe le squadre e lasciano intravedere un confronto aperto, dove la gestione dei dettagli e la continuità nei risultati potrebbero essere determinanti per il prosieguo della stagione.