Statistiche e quote aggiornate: Bologna-Torino, sfida chiave

La nona giornata di Serie A propone un confronto di grande interesse tra Bologna e Torino, in programma mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45 presso lo Stadio Dall’Ara. L’appuntamento, che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, mette di fronte due squadre in ottimo stato di forma e desiderose di confermare le rispettive ambizioni in campionato.

Bologna-Torino: una sfida chiave per la corsa europea e la risalita in classifica

Il confronto tra Bologna e Torino rappresenta uno dei banchi di prova più significativi della giornata. I felsinei, guidati da Vincenzo Italiano, affrontano la gara con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica dopo il pirotecnico pareggio esterno con la Fiorentina. Il dato più interessante riguarda la striscia di imbattibilità: il Bologna non perde da cinque turni, confermando una solidità difensiva e una brillantezza offensiva che stanno diventando il marchio di fabbrica della squadra. Dall’altra parte il Torino di Marco Baroni arriva da due successi consecutivi contro Napoli e Genoa. Dopo un avvio di stagione altalenante, i granata sembrano aver ritrovato equilibrio e determinazione. Entrambe le squadre puntano a tre punti che potrebbero risultare decisivi: il Bologna per la corsa europea, il Torino per allungare la serie positiva e rilanciarsi in classifica.

Statistiche e precedenti: storia, forma e rendimento recente

La storia del confronto tra Bologna e Torino è particolarmente ricca:

Dal girone unico di Serie A , le due squadre si sono affrontate 75 volte al Dall’Ara .

, le due squadre si sono affrontate 75 volte al . Il bilancio vede 38 successi per il Bologna , 14 per il Torino e 23 pareggi.

, 14 per il e 23 pareggi. L’ultimo successo dei rossoblù in casa risale allo scorso campionato (3-2), mentre la vittoria più recente del Torino a Bologna manca da quasi un decennio.

a manca da quasi un decennio. Il più recente 0-0 risale a poche stagioni fa, a testimonianza dell’equilibrio spesso riscontrato in queste gare.

Sul piano della forma attuale:

Bologna : imbattuto da cinque partite, reduce da un 2-2 a Firenze e costantemente tra le prime della classe.

: imbattuto da cinque partite, reduce da un 2-2 a e costantemente tra le prime della classe. Torino: tre risultati utili consecutivi, con due vittorie di rilievo contro Napoli e Genoa.

Le quote principali e il giudizio dei bookmaker

Secondo le principali agenzie di scommesse, il Bologna parte con i favori del pronostico:

Esito Quota Vittoria Bologna 1.78 Pareggio 3.40 Vittoria Torino 4.90 Entrambe le squadre a segno (Gol) 2.07

Le quote riflettono il momento positivo dei rossoblù, ma anche la solidità ritrovata dal Torino nelle ultime uscite. Gli operatori considerano probabile che entrambe le formazioni vadano in gol, segno di due attacchi in salute e di una partita che si preannuncia aperta.

Tendenze e curiosità statistiche: numeri chiave della partita

Diverse sono le tendenze che caratterizzano l’avvicinamento a questo match:

Bologna imbattuto da cinque partite, con una media superiore a un gol realizzato a partita.

imbattuto da cinque partite, con una media superiore a un gol realizzato a partita. Torino reduce da tre risultati utili e con una crescente efficacia offensiva.

reduce da tre risultati utili e con una crescente efficacia offensiva. Storicamente, il Dall’Ara è campo favorevole ai rossoblù: negli ultimi dieci incontri interni, il Bologna ha perso soltanto una volta contro il Torino .

è campo favorevole ai rossoblù: negli ultimi dieci incontri interni, il ha perso soltanto una volta contro il . I precedenti recenti suggeriscono gare spesso combattute e con almeno una rete per parte.

Interessante anche la situazione delle formazioni: nel Bologna potrebbero trovare spazio Ngonge e Ilic, mentre nel Torino c’è curiosità per il possibile utilizzo di Adams dal primo minuto. La gestione delle energie, viste le tante partite ravvicinate, potrebbe incidere sulla scelta degli undici titolari.

In sintesi, Bologna-Torino si annuncia come una delle partite più interessanti della giornata, non solo per il valore della posta in palio ma anche per la qualità del gioco espresso da entrambe le formazioni. Le statistiche e le quote confermano l’equilibrio e la potenziale spettacolarità di una sfida che potrebbe dire molto sulle ambizioni future dei due club.