Statistiche e quote aggiornate Bologna-Friburgo: tutti i dati

Il match tra Bologna e Friburgo, in programma giovedì 2 ottobre 2025 allo stadio Dall’Ara, rappresenta uno degli incontri più attesi della seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2025-2026. Dopo una partenza in salita per la formazione italiana, sconfitta all’esordio contro l’Aston Villa, questa partita assume una grande importanza sia dal punto di vista statistico che per la classifica del gruppo.

Analisi della situazione delle due squadre prima del match

Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento con motivazioni e condizioni differenti. Il Bologna deve riscattare la recente sconfitta in Premier League contro l’Aston Villa e il pareggio subìto in extremis contro il Lecce in campionato. La squadra di Vincenzo Italiano sembra soffrire soprattutto nelle gare fuori casa, ma il fattore campo del Dall’Ara potrebbe rappresentare un importante vantaggio per i rossoblù. Il Friburgo, guidato da Julian Schuster, si presenta invece in ottima forma: dopo aver superato Stoccarda, Werder Brema e Basilea in Europa League, ha ottenuto un pareggio casalingo contro l’Hoffenheim nella scorsa giornata di Bundesliga.

Statistiche comparative: forma e precedenti delle squadre

La forma recente delle due squadre mette in evidenza alcune differenze significative:

Bologna : reduce da una sconfitta europea e da un pareggio in campionato, la squadra emiliana mostra qualche difficoltà soprattutto in trasferta.

: reduce da una sconfitta europea e da un pareggio in campionato, la squadra emiliana mostra qualche difficoltà soprattutto in trasferta. Friburgo: ancora imbattuto nelle ultime gare di campionato e protagonista di una vittoria convincente contro il Basilea nel debutto europeo.

Per quanto riguarda i precedenti, non risultano recenti confronti diretti tra Bologna e Friburgo nelle competizioni UEFA, rendendo l’incontro ancora più interessante dal punto di vista delle statistiche e delle possibili sorprese.

Le quote principali disponibili per Bologna-Friburgo

Le principali agenzie di scommesse, tra cui Snai, hanno pubblicato le quote per questa sfida. Il Bologna parte favorito secondo i bookmaker, con una quota di 2.00 per la vittoria interna. Il successo degli ospiti tedeschi è quotato a 3.65, mentre il pareggio si attesta a 3.45. Queste valutazioni riflettono sia il valore della rosa rossoblù che l’importanza del fattore campo, pur tenendo conto del buon momento di forma del Friburgo.

Esito Quota Snai Vittoria Bologna (1) 2.00 Pareggio (X) 3.45 Vittoria Friburgo (2) 3.65

Tendenze e curiosità numeriche del match

Diversi dati interessanti emergono dall’analisi delle recenti prestazioni delle due squadre:

Il Bologna ha mostrato una certa solidità in casa, pur soffrendo nelle ultime fasi delle partite esterne.

ha mostrato una certa solidità in casa, pur soffrendo nelle ultime fasi delle partite esterne. Il Friburgo è reduce da una serie positiva in Bundesliga e ha già vinto in trasferta nella fase iniziale di Europa League .

è reduce da una serie positiva in e ha già vinto in trasferta nella fase iniziale di . Occhio ai ritorni importanti: per il Bologna probabile il rilancio di Freuler e Castro, mentre per il Friburgo attenzione a Grifo, capitano e uomo simbolo della squadra tedesca.

Le scelte degli allenatori, con possibili rotazioni rispetto al campionato, potrebbero incidere notevolmente sull’andamento della sfida e sulle statistiche individuali e di squadra.

In conclusione, Bologna-Friburgo si preannuncia come una partita ad alto tasso di interesse sia per gli appassionati di calcio che per gli analisti di statistiche e quote. La sfida tra due realtà in cerca di conferme e punti cruciali in ottica qualificazione promette equilibrio e incertezza, con numerosi spunti per chi ama interpretare i dati e le tendenze delle competizioni europee.