Statistiche e quote aggiornate: Allianz Milano-Itas Trentino

Allianz Milano e Itas Trentino si preparano a infiammare l’Unipol Forum di Assago, con un appuntamento di SuperLega che promette spettacolo e grande partecipazione. La partita, in programma domani sera, rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione, non solo per la rivalità storica tra le due formazioni ma anche per la posta in gioco in termini di classifica. Tra ex illustri, giovani talenti e giocatori che inseguono traguardi personali, la sfida si annuncia equilibrata e ricca di spunti statistici.

Allianz Milano-Itas Trentino: una rivalità che accende la SuperLega

La sfida tra Milano e Trento è ormai un classico del volley italiano. I precedenti vedono i dolomitici avanti con 24 successi su 30 incontri, ma la situazione attuale suggerisce un confronto meno scontato rispetto al passato. Milano arriva all’appuntamento in un momento di forma brillante: quinta posizione in classifica a pari merito con Modena e reduce da quattro risultati utili consecutivi, incluso un netto 3-0 esterno contro Cisterna. Trento, dopo un difficile inizio di stagione con due sconfitte, ha saputo riprendersi infilando tre vittorie di fila, l’ultima delle quali di grande livello contro la Sir Perugia. L’atmosfera dell’Unipol Forum sarà resa ancora più speciale dalla presenza di ex giocatori molto amati dai rispettivi tifosi, come Nicola Pesaresi e Riccardo Sbertoli.

Forma attuale e precedenti: i dati chiave della sfida

Analizzando i dati recenti e storici, emergono alcuni spunti importanti:

Trento conduce nei precedenti con 24 vittorie contro le 6 di Milano .

conduce nei precedenti con 24 vittorie contro le 6 di . Nelle partite casalinghe, Milano ha vinto 3 volte mentre Trento si è imposta in 14 occasioni.

ha vinto 3 volte mentre si è imposta in 14 occasioni. Nel recente passato, Milano ha saputo imporsi nella storica semifinale per il terzo posto dello scorso anno, assicurandosi la qualificazione in Champions League .

ha saputo imporsi nella storica semifinale per il terzo posto dello scorso anno, assicurandosi la qualificazione in . Entrambe le squadre sono reduci da strisce positive: Milano da quattro successi, Trento da tre.

I due palleggiatori, Sbertoli per Trento e il brasiliano Cachopa per Milano, rappresentano due delle menti più brillanti del campionato. In attacco, occhi puntati su Michieletto (vicino a importanti traguardi personali) e su Reggers, tra i giovani più promettenti. Da non trascurare il contributo di Recine, tornato protagonista in maglia Milano e pronto a raggiungere i 2.000 punti in SuperLega.

Quote principali e mercati disponibili per la partita

Le quote offerte dai principali bookmaker riflettono l’equilibrio atteso tra le due formazioni. Nonostante la superiorità storica di Trento, il buon momento di Milano e il fattore campo contribuiscono a ridurre il gap nelle valutazioni pre-partita. Le quote per la vittoria di Trento oscillano tra 1.45 e 1.60, mentre il successo di Milano viene quotato tra 2.20 e 2.50. Sono disponibili anche mercati specifici come il risultato esatto (3-0, 3-1, 3-2), il numero di set totali giocati e le scommesse sui punti individuali dei principali giocatori.

Evento Quota Trento Quota Milano Vincente incontro 1.45-1.60 2.20-2.50 Risultato esatto 3-2 4.00 5.00

Va sottolineato come le quote possano variare sensibilmente in base all’evoluzione delle formazioni e degli ultimi aggiornamenti prima del fischio d’inizio.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della sfida

Alcuni dati tecnici aiutano a delineare le caratteristiche delle due squadre:

Trento vanta una percentuale d’attacco del 56,3%, superiore al 51,1% di Milano .

vanta una percentuale d’attacco del 56,3%, superiore al 51,1% di . La fase break premia invece i padroni di casa, con 1,93 muri a set e una ricezione perfetta nel 24,1% dei casi, contro l’1,68 e il 16,5% di Trento .

. Il dato sugli ace è quasi identico: 1,40 per Milano , 1,37 per Trento .

, 1,37 per . Record di pubblico all’ Unipol Forum : oltre 12.000 spettatori per eventi di club.

: oltre 12.000 spettatori per eventi di club. Michieletto e Recine sono vicini a traguardi storici di punti personali.

Questi numeri suggeriscono una partita che potrebbe essere decisa davvero da pochi dettagli, con particolare attenzione ai fondamentali difensivi e all’efficacia in battuta.

Il confronto tra Allianz Milano e Itas Trentino si annuncia come uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione di SuperLega, grazie alla combinazione di storia, statistiche, protagonisti e quote in equilibrio. Sarà una vetrina importante sia per i tifosi che per gli appassionati di pallavolo e statistiche, in attesa di scoprire quale squadra saprà sfruttare al meglio i propri punti di forza in una serata che promette emozioni e numeri da record.