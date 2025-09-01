Statistiche e quote aggiornate: Alcaraz-Lehecka agli US Open

Carlos Alcaraz torna protagonista agli US Open 2025, approdando ai quarti di finale dove affronterà il talentuoso ceco Jiri Lehecka. L’incontro, in programma nei prossimi giorni sul cemento di Flushing Meadows, rappresenta una sfida cruciale sia per il percorso dello spagnolo nel torneo che per le ambizioni di classifica. Entrambi i giocatori arrivano a questo appuntamento dopo una serie di prestazioni convincenti, pronte a mettere alla prova le rispettive statistiche e il loro stato di forma.

Il cammino di Carlos Alcaraz agli US Open 2025: numeri e solidità

Alcaraz si è messo in evidenza per l’assoluta costanza nei primi turni degli US Open, raggiungendo i quarti di finale senza concedere un singolo set agli avversari. Il successo negli ottavi contro Arthur Rinderknech, chiuso in tre set (7-6(3) 6-3 6-4), ha confermato la solidità del suo gioco e la capacità di mantenere alta la concentrazione anche nei momenti più delicati. Questo risultato lo consacra come il terzo giocatore più giovane dell’Era Open, dopo Pete Sampras e Rafael Nadal, a raggiungere almeno i quarti in tutti e quattro gli Slam nella stessa stagione. Un traguardo che testimonia la sua crescita tecnica e mentale nei tornei più prestigiosi.

Quarti di finale raggiunti senza perdere set

Un solo break subito in quattro partite

Continuità di rendimento nei tornei del Grande Slam

Precedenti e confronto diretto: equilibrio e insidie

La sfida tra Alcaraz e Lehecka si preannuncia equilibrata, come dimostrano i precedenti tra i due. Lo spagnolo conduce 2-1 nei confronti diretti, ma ha perso l’ultimo incrocio disputato a Doha sul cemento, superficie che esalta le qualità del ceco. Proprio questa sconfitta recente rende il match particolarmente insidioso per Alcaraz, che in conferenza stampa ha sottolineato la pericolosità dell’avversario, elogiando il servizio e la costanza di Lehecka.

Alcaraz avanti 2-1 nei precedenti

avanti 2-1 nei precedenti Ultima vittoria di Lehecka a Doha nel 2025

a nel 2025 Entrambi i giocatori prediligono il cemento

Le quote principali per Alcaraz-Lehecka: il punto dei bookmaker

Le principali agenzie di scommesse attribuiscono i favori del pronostico a Alcaraz, forte di un percorso netto e dello status di ex campione a New York. Tuttavia, la quota per la vittoria dello spagnolo risulta leggermente più alta rispetto alle sue ultime uscite, segno che il confronto con Lehecka viene considerato dagli addetti ai lavori più equilibrato di quanto suggerisca il ranking. Il ceco, infatti, ha già dimostrato in passato di saper mettere in difficoltà Alcaraz, soprattutto su campi veloci.

Giocatore Quota vittoria (media) Carlos Alcaraz 1.25 – 1.35 Jiri Lehecka 3.20 – 3.80

Le quote possono variare in base all’andamento dei mercati e alle notizie dell’ultimo minuto, ma il valore attribuito a Lehecka segnala comunque un certo rispetto per il suo rendimento recente.

Tendenze e curiosità numeriche: i dati chiave del confronto

Analizzando le statistiche stagionali e quelle relative agli US Open, emergono alcuni dati significativi:

Alcaraz ha raggiunto i quarti in tutti e quattro gli Slam nel 2025

ha raggiunto i quarti in tutti e quattro gli Slam nel 2025 Nei primi quattro incontri a New York , ha concesso un solo break

, ha concesso un solo break Lehecka ha già battuto quest’anno Alcaraz su cemento, a Doha

ha già battuto quest’anno su cemento, a Entrambi i giocatori hanno un’ottima percentuale di punti vinti con la prima di servizio

Si tratta quindi di un confronto tra due tennisti in stato di grazia, con motivazioni altissime e la consapevolezza che un posto in semifinale agli US Open può cambiare il corso della stagione.

La sfida tra Alcaraz e Lehecka agli US Open 2025 si preannuncia come uno degli incontri più attesi dei quarti di finale, ricco di spunti e con numeri che confermano l’alto livello dei protagonisti. Gli appassionati potranno assistere a un confronto tra due giocatori giovani ma già capaci di segnare record importanti, in un torneo che si conferma terreno di grande spettacolo e statistiche di rilievo.