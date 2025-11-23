Statistiche Catanzaro-Entella: difensore goleador e quote top

Catanzaro e Virtus Entella si preparano a scendere in campo in un match dal peso specifico elevato per la classifica della Serie B 2025-26. La sfida, in programma al “Ceravolo”, si preannuncia ricca di spunti statistici e curiosità, ponendo al centro dell’attenzione una delle sorprese più eclatanti del torneo: il difensore goleador Andrea Tiritiello. L’evento rappresenta uno snodo decisivo per le ambizioni delle due squadre, con particolare attenzione rivolta alle dinamiche difensive e alle potenzialità offensive maturate nelle ultime settimane.

L’evento sotto la lente: Catanzaro-Entella e l’ascesa di Tiritiello

La partita tra Catanzaro e Virtus Entella assume un significato particolare grazie alla singolare parabola di Tiritiello, difensore centrale trentenne che si è trasformato nell’arma in più per i liguri. Con ben 6 gol in 12 partite di campionato, Tiritiello si posiziona ai vertici della classifica marcatori, secondo soltanto agli attaccanti e primo tra i giocatori senza rigori all’attivo. Una statistica che sorprende e mette in allerta la retroguardia giallorossa, soprattutto dopo le recenti difficoltà difensive manifestate contro il Pescara. L’impatto di Tiritiello non si limita ai numeri: il suo ruolo nelle palle inattive e la capacità di inserirsi con tempismo rappresentano un fattore determinante per la squadra guidata da Alberto Aquilani. In questa ottica, la sfida del “Ceravolo” potrebbe ruotare attorno alla capacità del Catanzaro di arginare le incursioni del centrale toscano, già autore delle ultime quattro reti consecutive dell’Entella.

Statistiche comparative: forma recente e rendimento dei protagonisti

L’analisi dei dati mette in evidenza alcune peculiarità che caratterizzano le due formazioni:

Tiritiello ha segnato tutti i suoi 6 gol in gare casalinghe, confermando una confidenza particolare con il terreno di gioco di Chiavari e una maggiore efficacia nei match interni.

ha segnato tutti i suoi 6 gol in gare casalinghe, confermando una confidenza particolare con il terreno di gioco di e una maggiore efficacia nei match interni. Il Catanzaro arriva alla sfida dopo un pareggio spettacolare contro il Pescara (3-3), partita in cui la difesa ha mostrato qualche fragilità soprattutto sulle seconde palle e sulle ribattute.

arriva alla sfida dopo un pareggio spettacolare contro il (3-3), partita in cui la difesa ha mostrato qualche fragilità soprattutto sulle seconde palle e sulle ribattute. Le palle inattive si confermano il punto di forza dell’Entella: tutte le reti di Tiritiello sono arrivate su azione, senza alcun rigore, spesso in situazioni di calcio piazzato.

Guardando ai precedenti, la formazione ligure ha tendenzialmente faticato in trasferta, mentre il Catanzaro ha dimostrato di saper sfruttare il fattore campo, ma dovrà elevare l’attenzione sulle situazioni di palla ferma contro un avversario strutturato.

Quote principali: attenzione ai marcatori e alle palle inattive

Le agenzie di scommesse propongono quote particolarmente interessanti in vista di Catanzaro-Virtus Entella. In assenza di dati dettagliati sulle quote specifiche, è possibile ricavare alcune tendenze dalle statistiche recenti:

Le quote sul marcatore Tiritiello sono destinate a scendere, considerando la sua eccezionale vena realizzativa e la particolare attenzione che gli operatori stanno rivolgendo alle sue prestazioni.

sono destinate a scendere, considerando la sua eccezionale vena realizzativa e la particolare attenzione che gli operatori stanno rivolgendo alle sue prestazioni. Il mercato “gol su palla inattiva” potrebbe risultare interessante, vista la predisposizione dell’ Entella a sfruttare queste situazioni a proprio favore.

a sfruttare queste situazioni a proprio favore. Gli under/over relativi al numero di gol potrebbero subire oscillazioni in base alla solidità difensiva che il Catanzaro riuscirà a mostrare dopo le recenti difficoltà.

Chi si avvicina per la prima volta al mondo delle quote può quindi osservare come gli operatori tengano conto delle statistiche dettagliate sui singoli giocatori e sulle modalità di realizzazione delle reti.

Tendenze numeriche e curiosità: la sindrome da trasferta di Tiritiello

Tra le curiosità che emergono dall’analisi statistica, spicca la cosiddetta “sindrome da trasferta” di Tiritiello:

Tutti i suoi gol sono stati realizzati nelle partite interne; in trasferta, il difensore è rimasto a secco in 5 occasioni.

La sua produzione offensiva è figlia di schemi consolidati e di una conoscenza approfondita del terreno di casa: un elemento che il Catanzaro dovrà tenere in considerazione nel preparare la gara.

dovrà tenere in considerazione nel preparare la gara. L’ultima partita del Catanzaro ha evidenziato una vulnerabilità sulle palle sporche: una situazione che l’Entella potrebbe cercare di sfruttare, magari interrompendo il trend negativo del suo bomber lontano da Chiavari.

La sfida, dunque, si annuncia come un interessante banco di prova sia per la tenuta difensiva dei calabresi sia per la capacità di Tiritiello di infrangere il proprio tabù in trasferta.

In conclusione, Catanzaro-Virtus Entella rappresenta una partita dal forte significato statistico, in cui le tendenze individuali e collettive potrebbero condizionare il risultato finale. L’attenzione sarà puntata su Tiritiello, protagonista di un rendimento anomalo per il suo ruolo, e sulla capacità delle due squadre di sfruttare o limitare le situazioni di palla inattiva che tanto stanno incidendo sull’andamento della stagione.