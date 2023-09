Sposa a 69 anni una 25enne ma finisce male: cosa succede poco dopo

L’amore autentico non conosce limiti di età: è una delle massime più celebri, ma anche una delle più controverse e divisive nella società. Molte persone infatti criticano le relazioni con notevoli differenze di età, ma esistono coppie che hanno abbracciato questa scelta come un vero e proprio stile di vita.

Un esempio di ciò è rappresentato dalla storia di una giovane coppia appena sposata, la cui differenza di età ammonta a ben 44 anni. Questa storia è diventata rapidamente virale sui social network, suscitando grande interesse. La particolarità? L’uomo ha 69 anni e ha già un matrimonio alle spalle con due figli ormai adulti, ma ha ritrovato l’amore e ha preso la decisione di sposare la sua nuova compagna, la quale ha 25 anni. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Italia sotto choc, trovati abbandonati fratellini di 4 e 6 anni: com’erano ridotti

Anziano sposa una 25enne: “E’ vero amore”

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Joop Evers (protagonista della vicenda) non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua felicità con la giovane donna. La sua famiglia e i suoi amici non accettano la loro relazione. Tutti pensano che Rona stia con lui solo per soldi, ma alla coppia non interessa proprio. Hanno deciso di lottare per quel sentimento vero e puro che li unisce e, per questo, Joop ha deciso di trasferirsi nelle Filippine, nella città natale della sua nuova moglie.

«Abbiamo molto da imparare da un Paese aperto come le Filippine.Qui la differenza di età è accettata, mentre in occidente è vista male. I miei figli, la mia ex moglie e tutti i miei amici non approvano la mia relazione. Forse, sono un po’ invidiosi del fatto che io abbia riscoperto l’amore a questa età e non accettano che sia di nuovo felice dopo tanto tempo», ha raccontato Joop nella lunga intervista al tabloid inglese. (Continua a leggere dopo la foto)

«Sono divorziato da tanti anni, ho due figli e certamente è stato un cambiamento drastico nella mia vita. Finora sono stato un manager di una grande azienda in Olanda, ho lavorato per garantire a me e alla mia famiglia un futuro agiato, ma adesso è tempo che pensi a me stesso. L’età è solo un numero e so che la gente pensi che Rona mi stia usando come “carta di credito”, ma non è così. Lei non mi ha mai chiesto soldi a meno che non sia per aiutare altre persone che ne hanno un disperato bisogno. Questa è una vera storia d’amore e io la difenderò fino all’ultimo. So che la gente fatica a crederci, ma è così ed è giusto che sia così», ha aggiunto l’uomo conversando col Daily Mail.

L’uomo, poi, racconta come i due si siano conosciuti. Joop si trovava in vacanza nelle Filippine ed ha subito notato quella ragazza che l’ha stregata, ma è stata lei ad aggiungerlo su Facebook: «Non so come mi abbia trovato sui social, ma mi ha aggiunto e da quel momento abbiamo iniziato a chattare. Tutto è stato così naturale che il tempo è volato e io sono tornato in Olanda. Ma le nostre conversazioni sono durate per mesi e, così, ho deciso di tornare per incontrarla veramente, per il nostro primo appuntamento. È stato un colpo di fulmine e da quel momento non ci siamo più lasciati», ha concluso.