Sport in lutto, si spegne una leggenda del pugilato

Il pugilato piange la perdita di George Foreman, un’icona del ring scomparsa all’età di 76 anni. La famiglia ha confermato la notizia con un messaggio toccante sui social: “Con grande dolore, annunciamo che George Edward Foreman Sr si è spento serenamente il 21 marzo 2025, circondato da affetto familiare”. (continua a leggere dopo le foto)

Morto George Foreman, leggenda del pugilato: aveva 76 anni

Il nome di George Foreman è entrato nella storia del pugilato il 30 ottobre 1974, quando affrontò Muhammad Ali a Kinshasa, Zaire. Conosciuto come il “Rumble in the Jungle”, l’epico match vide Foreman subire la sua prima sconfitta per opera di Ali e la sua famosa strategia del rope-a-dope. Ma ciò non segnò la fine della sua carriera.

