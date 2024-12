Sport in lutto, addio a un mito assoluto del wrestling

Il mondo del wrestling sta vivendo un momento di profondo dolore per la morte di uno dei suoi miti assoluti. La notizia ha sconvolto la comunità sportiva, lasciando un vuoto difficile da colmare. La figura di questo grande campione, che ha segnato la storia del wrestling, è indissolubilmente legata alla sua famiglia e al suo straordinario contributo a questo sport.

Addio a un mito assoluto del wrestling

Miguel Ángel López Díaz, meglio conosciuto nell’ambiente con il nome di Rey Misterio Senior, è scomparso all’età di 66 anni. La sua morte ha scosso profondamente il mondo della Lucha Libre e del wrestling in generale, dove è stato una figura di riferimento. Conosciuto per il suo stile di combattimento aereo, ha saputo mescolare talento e curiosità, in un mix che lo ha reso amatissimo dai fan e rispettato dai colleghi. La sua carriera è stata costellata da successi, a partire dal debutto nel 1976, quando inizialmente si era dedicato alla boxe prima di intraprendere la strada del wrestling. (continua dopo la foto)

Lamentamos el sensible fallecimiento de Miguel Ángel López Días, conocido como Rey Mysterio Sr.



Enviamos nuestro más sincero pésame a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones al cielo por su eterno descanso. pic.twitter.com/xnvqSndotS — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) December 20, 2024

Chi era Rey Misterio Senior

Rey Misterio Senior non è solo un nome che rimarrà per sempre nel cuore dei fan della Lucha Libre, ma anche una figura che ha trasmesso la sua passione per il wrestling alla generazione successiva. Il suo nipote, Óscar Gutiérrez Rubio, noto come Rey Mysterio Junior, ha proseguito la tradizione familiare, diventando anch’egli una superstar mondiale del wrestling. Rey Mysterio Junior ha vinto il WWE Championship e il World Heavyweight Championship per ben tre volte, continuando a portare avanti l’eredità di una famiglia che ha fatto la storia di questa disciplina.

