Misteriosa spirale nel cielo d’Italia: di cosa si tratta e perché è apparsa

Ieri c'è stato uno strano avvistamento nel cielo del nostro paese, una spirale luminosa, avvistata soprattutto nei cieli del nord Italia, tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Numerose segnalazioni sono pervenute da Padova, Treviso, Verona, Venezia e pure dalla Lombardia e da Trieste. I social sono stati letteralmente inondati da segnalazioni e fotografie. Sul web fioccano le teorie su questa misteriosa spirale apparsa nel cielo. Gli utenti si sono chiesti cosa potrebbe essere.

Spirale in cielo apparsa ieri in Italia

Ieri sera, attorno alle 21, in cielo è apparsa una strana spirale luminosa. L'avvistamento è stato fatto soprattutto nei cieli del Nord Italia, tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Come si può notare anche dalle foto pubblicate sui social, la grande spirale chiara aveva al centro una grande "S". Sui social, gli utenti parlano di un fenomeno durato brevemente, di una sorta di luce in transito. Sul web ovviamente fioccano le teorie sulla natura di questa misteriosa spirale. Tutti si chiedono cosa potrebbe essere.