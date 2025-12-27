Spezia-Pescara: Statistiche, Quote e Numeri della Sfida Salvezza

Spezia e Pescara si preparano a vivere uno scontro diretto decisivo nella corsa salvezza della Serie B 2025-26. L’incontro, valido per la 18ª giornata, si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 12:30 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia. Entrambe le squadre arrivano da una stagione complicata e si trovano nelle ultime posizioni della classifica, rendendo la partita di fondamentale importanza per il prosieguo del campionato.

Analisi dell’evento: contesto e importanza della sfida

La sfida tra Spezia e Pescara rappresenta un crocevia significativo per la lotta salvezza in Serie B. I liguri occupano il 18° posto con 14 punti ottenuti in 17 giornate, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Il Pescara, invece, è ultimo con 13 punti, avendo raccolto 2 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Entrambe le formazioni hanno mostrato difficoltà soprattutto nella fase difensiva: lo Spezia ha subito 24 gol, mentre gli abruzzesi ne hanno incassati ben 33, a fronte di 22 segnature. La posta in palio è dunque altissima: un risultato positivo potrebbe invertire la tendenza negativa e dare slancio per la seconda parte della stagione. La partita sarà diretta da Andrea Zanotti, arbitro che in questa stagione ha già diretto 7 gare, assegnando 2 rigori e comminando una media di 4,7 cartellini gialli a partita.

Statistiche a confronto: rendimento, forma recente e precedenti

Le ultime cinque giornate hanno visto uno Spezia altalenante, capace di conquistare sei punti grazie a due vittorie e tre sconfitte. Il Pescara ha invece ottenuto cinque punti nello stesso arco temporale, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Analizzando le gare recenti:

Spezia : vittorie contro Sampdoria (1-0) e Virtus Entella (0-1), sconfitte con Mantova (4-1), Modena (0-2) e Frosinone (2-1).

: vittorie contro (1-0) e (0-1), sconfitte con (4-1), (0-2) e (2-1). Pescara: successo sulla Reggiana (2-1), pareggi con Catanzaro (3-3) e Bari (1-1), sconfitte con Calcio Padova (0-1) e Frosinone (1-2).

Nel confronto diretto, i precedenti in Serie B sono in perfetto equilibrio: in 20 incontri, entrambe le squadre hanno vinto 7 volte, mentre i pareggi sono 6. Tuttavia, negli ultimi due incroci, lo Spezia ha avuto la meglio. Al Picco, il trend è di alternanza nei risultati: dopo due pari iniziali, tre vittorie per parte e due pareggi nelle successive otto partite.

Quote principali e dati statistici di rilievo

Le quote dei principali bookmakers riflettono l’equilibrio della sfida, con leggera preferenza per lo Spezia grazie al fattore campo. Le statistiche stagionali evidenziano:

Possesso palla: Spezia 45,5%, Pescara 47,4%.

45,5%, 47,4%. Gol fatti/subiti: Spezia 15/24, Pescara 22/33.

15/24, 22/33. Precisione al tiro: Spezia 53,7%, Pescara 44,9%.

53,7%, 44,9%. Tiri totali: Spezia 121, Pescara 178.

121, 178. Tiri nello specchio: Spezia 65, Pescara 80.

65, 80. Clean sheet: Spezia 4, Pescara 1.

A livello individuale, il capocannoniere dello Spezia è Gianluca Lapadula con 3 reti, mentre per il Pescara guida Antonio Di Nardo con 5 marcature. Tra gli assistman spiccano Salvatore Esposito e Pietro Beruatto (2 assist a testa) per i liguri e Matteo Dagasso (4 assist) per gli ospiti.

Tendenze, curiosità e numeri interessanti della sfida

Alcuni dati curiosi e trend statistici:

Lo Spezia non subisce due sconfitte interne consecutive senza segnare dal 2015: dopo lo 0-2 col Modena , c’è rischio di un nuovo record negativo.

non subisce due sconfitte interne consecutive senza segnare dal 2015: dopo lo 0-2 col , c’è rischio di un nuovo record negativo. Il Pescara non vince in trasferta da 13 partite (6 pareggi, 7 sconfitte), cercando la svolta lontano dall’ Adriatico .

non vince in trasferta da 13 partite (6 pareggi, 7 sconfitte), cercando la svolta lontano dall’ . Tra i singoli, spiccano Pietro Beruatto (autore dell’ultima rete spezzina) e Tommaso Corazza (già a 5 contributi-gol, tra i migliori difensori offensivi della categoria).

(autore dell’ultima rete spezzina) e (già a 5 contributi-gol, tra i migliori difensori offensivi della categoria). Disciplina: lo Spezia ha collezionato più cartellini (34 gialli, 6 rossi) rispetto al Pescara (28 gialli, 2 rossi).

ha collezionato più cartellini (34 gialli, 6 rossi) rispetto al (28 gialli, 2 rossi). Tra i portieri, Diego Mascardi (3 clean sheet per lo Spezia) e Sebastiano Desplanches (1 per il Pescara).

In conclusione, la sfida tra Spezia e Pescara si preannuncia delicata e dall’esito incerto, con numeri e statistiche che confermano quanto sia alto il livello di equilibrio. L’esito avrà un peso specifico sulla classifica, rendendo la partita uno snodo cruciale nella corsa salvezza della Serie B 2025-26.