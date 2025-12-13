Spezia-Modena: statistiche, quote e numeri chiave in Serie B

Oggi pomeriggio alle ore 15:00 lo Spezia ospita il Modena allo stadio Picco per una sfida che si preannuncia ricca di motivi d’interesse. La partita, valida per il campionato di Serie B, vede i padroni di casa in grande ascesa, mentre i canarini cercano riscatto dopo un periodo meno brillante. L’incontro mette di fronte due formazioni con obiettivi diversi ma accomunate dalla voglia di ottenere punti preziosi in questa delicata fase della stagione.

Rendimento recente e motivazioni delle due squadre

Il confronto tra Spezia e Modena arriva in un momento cruciale: i liguri, guidati da Roberto Donadoni, sono reduci da due vittorie consecutive senza subire reti, mentre gli emiliani di Andrea Sottil vogliono interrompere una striscia negativa di risultati. Analizzando le ultime prestazioni:

Spezia ha vinto le ultime due gare di Serie B entrambe per 1-0, mostrando solidità difensiva e pragmaticità in fase offensiva.

ha vinto le ultime due gare di entrambe per 1-0, mostrando solidità difensiva e pragmaticità in fase offensiva. Modena ha perso gli ultimi due incontri consecutivi, dopo un avvio di stagione caratterizzato da equilibrio e pochi gol subiti.

Se i liguri puntano a centrare il terzo successo di fila – evento che manca dallo scorso inverno – il Modena vuole evitare la terza sconfitta consecutiva, situazione che non si verifica dal periodo febbraio-marzo 2023. Entrambe le squadre hanno dunque forti motivazioni, alimentate anche dalla presenza di ex protagonisti sul terreno di gioco e nello staff dirigenziale.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

L’analisi delle statistiche recenti offre spunti interessanti sul momento delle due squadre:

Negli ultimi sette scontri diretti di Serie B , lo Spezia ha ottenuto tre vittorie: tante quante nei precedenti 18 confronti contro i canarini.

, lo ha ottenuto tre vittorie: tante quante nei precedenti 18 confronti contro i canarini. Il fattore casa pesa: nelle ultime sette partite interne contro il Modena , i liguri hanno sempre segnato almeno un gol.

, i liguri hanno sempre segnato almeno un gol. Il Modena aveva subito solo 11 reti nelle prime 15 giornate: un dato difensivo molto positivo, superato nella storia del club solo in rare occasioni (l’ultima nel 2005/06, con 10 gol incassati dopo 15 gare).

aveva subito solo 11 reti nelle prime 15 giornate: un dato difensivo molto positivo, superato nella storia del club solo in rare occasioni (l’ultima nel 2005/06, con 10 gol incassati dopo 15 gare). Dopo un avvio senza sconfitte nelle prime nove giornate, la squadra emiliana ha perso tre delle ultime sei partite.

Tali dati testimoniano sia la crescita dello Spezia negli scontri diretti, sia una recente flessione del Modena dopo un avvio promettente.

Quote principali e mercati disponibili per Spezia-Modena

Le principali agenzie di scommesse quotano in modo equilibrato la sfida tra Spezia e Modena, riflettendo l’incertezza dell’esito. Le quote principali, solitamente riferite ai mercati 1X2, doppia chance e Under/Over, rispecchiano la vicinanza dei valori in campo.

La vittoria dello Spezia è leggermente favorita rispetto a quella del Modena , anche in virtù del recente trend positivo dei liguri.

è leggermente favorita rispetto a quella del , anche in virtù del recente trend positivo dei liguri. Il pareggio si presenta come una soluzione plausibile, visto il bilanciamento tra le due formazioni.

Per quanto riguarda il numero di gol, la tendenza delle ultime gare suggerisce una partita con poche reti, come testimoniato dagli ultimi risultati delle due squadre.

I mercati dedicati ai marcatori vedono particolare attenzione su Gabriele Artistico, in ottima forma nelle ultime settimane, e sugli ex protagonisti che potrebbero essere determinanti nel corso della partita.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della sfida

Alcuni dati curiosi e tendenze emergono dalla preparazione di Spezia-Modena:

Lo Spezia va a segno da sette partite consecutive in casa contro il Modena in Serie B , una continuità realizzativa superata soltanto nei confronti con Cesena , Salernitana e Pro Vercelli .

va a segno da sette partite consecutive in casa contro il in , una continuità realizzativa superata soltanto nei confronti con , e . Gabriele Artistico ha segnato nelle ultime due partite, sempre da calcio d’angolo e di testa: potrebbe arrivare a tre reti consecutive per la prima volta in carriera.

ha segnato nelle ultime due partite, sempre da calcio d’angolo e di testa: potrebbe arrivare a tre reti consecutive per la prima volta in carriera. Il Modena non perde tre partite di fila dal marzo 2023, mentre lo Spezia non mantiene la porta inviolata per tre gare consecutive da novembre 2024.

non perde tre partite di fila dal marzo 2023, mentre lo non mantiene la porta inviolata per tre gare consecutive da novembre 2024. Tra gli ex, spicca Andrea Catellani (oggi direttore sportivo del Modena ), capocannoniere della Serie B 2014/15 con la maglia spezzina.

(oggi direttore sportivo del ), capocannoniere della 2014/15 con la maglia spezzina. In porta per il Modena c’è Leandro Chichizola, già protagonista di 152 presenze con lo Spezia.

Questi elementi aggiungono ulteriore fascino e suspense a una gara già densa di significati.

La sfida tra Spezia e Modena promette equilibrio e intensità, come confermato da statistiche recenti e andamento stagionale. Le quote riflettono l’incertezza dell’esito, mentre i numeri e le curiosità legate agli ex rendono il confronto ancora più interessante, confermando l’importanza della gara nel contesto della Serie B.