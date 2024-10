Spalletti-Inzaghi, c’è da registrare un nuovo capitolo della vicenda che vede protagonisti il Ct della Nazionale e l’allenatore dell’Inter. Tutto è nato dalle parole di qualche giorno fa di Spalletti a proposito della vicenda ultras e della notizia, circolata ieri, di una presunta telefonata di scuse del Ct all’allenatore nerazzurro. Oggi, ai microfoni del Tg1, Spalletti ha invece risposto così ad alcune domande sul tema.

Spalletti non sembra dare troppo adito alla ricostruzione appena descritta: “Io non devo chiarire niente a nessuno, ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni”.

Sulla partita di domani, che attende la sua Italia contro Israele in Nations League, Spalletti si è invece espresso in questi termini: “Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perchè io penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire”.

Leggi anche: