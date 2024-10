Pace fatta tra Inzaghi e Spalletti, il Ct ha chiamato per chiarire sul caso ultras

Inzaghi-Spalletti, torna il sereno. Dopo il caos scatenato dalle dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale sull’inchiesta riguardante gli ultras, Spalletti ha deciso di chiarire personalmente la situazione. Ha quindi telefonato a Inzaghi per spiegare il senso delle sue parole, che avevano lasciato perplessi molti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il chiarimento ha avuto successo, e la serenità è tornata tra i due allenatori senza ulteriori problemi.

La tensione era nata a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da Spalletti a Rai Sport, poche ore prima del match contro il Belgio. In quell’occasione, il Ct azzurro aveva espresso la sua opinione sull’inchiesta sugli ultrà, facendo riferimento, seppur in maniera non esplicita, a Inzaghi. Spalletti aveva affermato: “Rispondo a tutti, ma so anche riattaccare”, un chiaro riferimento alla lunga telefonata tra l’allenatore nerazzurro e il capo ultrà dell’Inter finita nell’indagine della procura di Milano.

Queste parole avevano colpito negativamente Inzaghi e lasciato sbigottita la dirigenza dell’Inter, che non si aspettava un attacco del genere. Tuttavia, la situazione si è risolta grazie alla chiamata chiarificatrice di Spalletti. Durante la conversazione, l’allenatore di Certaldo ha assicurato a Inzaghi che non intendeva attaccarlo personalmente, ma che le sue dichiarazioni erano rivolte a un contesto più generale.

Leggi anche: