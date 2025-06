Home | Spalletti pronto a rilanciarsi in Arabia Saudita: l’offerta irrinunciabile

Dopo la fine dell’avventura sfortunata in Nazionale, Luciano Spalletti sarebbe già pronto a ripartire. L’Al Nassr è pronto a cambiare volto in panchina e ha individuato nel tecnico toscano il profilo perfetto per aprire un nuovo ciclo tecnico. Dopo la decisione della FIGC di interrompere il rapporto con il ct toscano, il club saudita ha preparato una proposta monstre, superiore ai 12 milioni annui finora destinati a Stefano Pioli, prossimo all’addio.

La panchina gialloblù, attualmente occupata proprio da Pioli, verrà liberata nei prossimi giorni, aprendo la strada all’offerta ufficiale per l’ex allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa è già ben avviata: il presidente del club di Cristiano Ronaldo vuole chiudere presto e assicurarsi un tecnico abituato a gestire spogliatoi ricchi di stelle.

Per Spalletti si tratterebbe di un ritorno a stretto contatto con giocatori già allenati: su tutti Marcelo Brozovic, esploso all’Inter proprio sotto la sua guida. Ma il fascino dell’Arabia Saudita non si ferma agli ingaggi milionari: l’Al Nassr lo metterebbe in condizione di affrontare sfide prestigiose, come il derby di Riad contro l’Al Hilal guidato da Simone Inzaghi.

“Spalletti è il nostro primo obiettivo”, trapela dal club saudita, che vuole affidargli una squadra dove militano già Aymeric Laporte, Mané, Otávio, Talisca, Alex Telles e, ovviamente, Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese avrebbe già espresso parere favorevole all’arrivo del tecnico toscano, memore dell’esperienza positiva di molti compagni sotto la sua gestione. (continua dopo la foto)

Il futuro dell’ex ct azzurro sarà deciso nelle prossime ore. Dopo la delusione in Nazionale e la separazione non senza strascichi con la FIGC, Spalletti è conteso da club di primo livello e sta valutando anche l’ipotesi di prendersi un periodo di riposo. L’offerta dell’Al Nassr, però, cambia gli scenari.

“È il momento di capire cosa voglio davvero”, avrebbe confidato a chi gli è vicino. L’ipotesi araba è concreta, anche perché Spalletti conosce bene l’ambiente internazionale e gode di grande credito. Dopo aver conquistato lo scudetto con il Napoli nel 2023, per lui si apre ora un altro bivio: scegliere il fascino dei petrodollari o restare in attesa della panchina giusta in Europa.

